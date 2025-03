¿Pedro Pascal y Jennifer Aniston están en una relación?

El actor Chileno Pedro Pascal ha desatado rumores con relación a su vida amorosa , ya que el fin de semana anterior, se le vio en una salida nocturna con la reconocida actriz Jennifer Aniston.

Las especulaciones comenzaron por el encuentro entre las dos celebridades que fue en el Tower Bar, un restaurante del Sunset Tower Hotel, en West Hollywood, y se habría extendido por tres horas. Pero, ¿realmente hay algo más que amistad entre ellos? Pascal fue el encargado de aclarar las especulaciones.

"Jennifer y yo somos muy buenos amigos" , aseguró el protagonista de "The Last of Us a Entertainment Tonight" durante la premiere de la segunda temporada de su serie.

El actor relató que el sábado anterior pasó un rato agradable con ella. "Fue una cena divertida con martinis", comentó.

También, Pascal restó importancia a los titulares que surgieron tras la reunión, señalando que la atención se debía más a la popularidad de Aniston que a la suya. "Esa es su luz de estrella. Yo solo estoy disfrutando de ella", expresó entre sonrisas.

Una fuente cercana a los actores, en tanto, detalló a Page Six que ambos "se respetan como artistas".

Pese a que la pareja estuvo acompañada, de acuerdo a reportes, por otras personas en el área cercana al valet, no parece que el encuentro fuera un asunto privado.

Pascal, conocido por su discreción en temas personales, ha sido vinculado en el pasado con figuras como Robin Tunney o Lena Headey, no obstante, ninguna relación ha sido confirmada. Por otro lado, Jennifer Aniston, quien ha mantenido romances con figuras de gran renombre, encontró el amor más recientemente en Justin Theroux, con quien estuvo durante ocho años antes de su separación.

