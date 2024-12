El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, no se detiene en su ambición de seguir enriqueciendo el universo de la exitosa serie que marcó un hito en la televisión moderna. En una entrevista exclusiva con Paris Match, el guionista y director británico detalló los ambiciosos planes en curso: una película ambientada en tiempos de guerra, una nueva serie que explorará el legado de los Shelby y una obra teatral que lleva a Thomas Shelby al escenario de una manera innovadora.

Una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial

Recientemente, Steven Knight concluyó el rodaje de la esperada película de Peaky Blinders, que busca expandir la trama de la familia Shelby. Según el creador, esta producción se centrará en los eventos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, un período de grandes transformaciones sociales y políticas que influirá profundamente en los personajes.

“El rodaje fue impecable, el elenco es increíble”, comentó Knight, destacando la dedicación de los actores, entre ellos Cillian Murphy, quien retomará su papel como Thomas Shelby. Además, la película introducirá nuevas caras, como Barry Keoghan, conocido por su intensidad actoral. Este largometraje, programado para estrenarse a finales de 2025, promete captar tanto a los seguidores de siempre como a una nueva audiencia atraída por la riqueza histórica y emocional que caracteriza a la saga.

Una nueva serie para explorar el legado de los Shelby

Knight también reveló que planea llevar la narrativa más allá de los protagonistas originales, desarrollando una serie que se centrará en los descendientes de la familia Shelby. Este proyecto explorará cómo las decisiones y los conflictos vividos por Thomas Shelby y su generación moldean a los herederos en un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

“La idea es mantener la esencia del drama y la lucha por el poder, pero en un contexto completamente nuevo”, explicó el guionista. Esta nueva serie promete abordar temas como la reconstrucción social y económica, al tiempo que conserva la intensidad y profundidad emocional que han definido a Peaky Blinders.

Thomas Shelby llega al teatro con danza contemporánea

Knight no solo busca innovar en la pantalla grande y chica, sino también en el escenario. Junto al coreógrafo Benoit Swan Pouffer, el creador británico llevó a Thomas Shelby al teatro con la producción Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby. Esta obra combina danza contemporánea y narración teatral para reinterpretar la travesía emocional del protagonista.

El espectáculo, que se presentará del 12 al 30 de marzo de 2025 en La Seine Musicale de París, ofrece a los fanáticos una experiencia visual y artística única, mostrando aspectos del personaje desde un enfoque diferente. Según Knight, esta adaptación es una forma de explorar las luces y sombras de Shelby de una manera más simbólica y emocional.

Los trajes de tweed, las gorras planas y la estética visual de la serie se han convertido en un sello distintivo que trasciende las pantallas.

Ya sea a través del cine, la televisión o el teatro, el creador británico demuestra su compromiso con mantener viva la esencia de Peaky Blinders, al tiempo que la reinventa para nuevas generaciones.

Así, el legado de los Shelby se perfila para perdurar en múltiples formatos, reafirmando a Peaky Blinders como una narrativa que sigue evolucionando junto a su público.

BB