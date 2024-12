El actor surcoreano Park Min Jae lamentablemente falleció el pasado 29 de noviembre a sus 32 años, lo que ha dejado un gran vacío en la industria del entretenimiento.

Conocido por su papel en la serie de Netflix “Tomorrow”, Park Min Jae falleció desde el pasado viernes, sin embargo, su familia decidió mantener el secreto para tener privacidad durante su duelo.

Según el representante de Park Min-jae, el artista se encontraba de viaje por China cuando falleció de forma “repentina e impactante”.

"El tipo que dijo que conquistaría China y emprendería un viaje de un mes se ha embarcado en un viaje mucho más largo. Fue tan repentino y tan impactante”, declaró el representante.

Fue su hermano, Pak Zaeh Yung quien informó a través de sus redes sociales la lamentable noticia: “Mi querido hermano se ha ido a descansar. Espero que la mayor cantidad de gente pueda venir a verlo. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente”, escribió el hermano del actor.

¿De qué murió Park Min-jae?

De acuerdo con medios internacionales, por ejemplo, “People” el actor surcoreano falleció de un ataque al corazón, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la familia de Park Min-jae, ni por su representante.

Hasta el momento, solo oficialmente se sabe que “fue tan repentino y tan impactante”, por declaraciones del representante.

Recordemos que entre los k-dramas más conocidos del actor se encuentran: Mr. LEE, Little Women, Tomorrow, Call It Love, The Fabulous, Deborah, Numbers: Watchdogs in the Building Forest y Goryeo-Khitan War.

