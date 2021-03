Paramount+ llega a México: Todo lo que tienes que saber de la plataforma

Paramount+, la nueva plataforma de streaming que competirá contra Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+, llegó a México y Latinoamérica este jueves. Te contamos todo lo que tienes que saber del servicio.

¿Cuánto cuesta Paramount+?

El servicio de streaming tiene un costo de 79 pesos al mes, con prueba gratuita de siete días.

¿Qué puedo ver en Paramount+?

En México y Latinoamérica, Pramount+ albergará contenido de Paramount Pictures, así como de series exitosas de Showtime, CBS Studios, Nickelodeon, MTV, BET y Comedy Central.

Paramount+, de ViacomCBS, contará con todos los shows que has escuchado incluyendo producciones originales como "The Man Who Fell To Earth", "Halo", "Bob Esponja: Kamp Koral" así como programas favoritos de los fans: "NCIS", "Acapulco Shore", "The Handmaid's Tale: El Cuento De La Criada" y más de ocho mil títulos.

Entre las producciones que están en puerta para el servicio se destaca el reencuentro de “iCarly”, el regreso de “Rugrats” y una serie sobre “El Padrino”.

Cabe aclarar que en México ya existía una plataforma con el mismo nombre desde 2019, sin embargo, la compañía subrayó que este servicio cambiará a la versión internacional.

¿Dónde puedo ver Paramount+?

La plataforma de streaming está disponible desde su sitio web, en dispositivos móviles y smartphones con sistema iOS y Android.

Además, Paramount+ será distribuida por servicios como Apple, Claro Video, Mercado Libre, Izzi, Megacable, Totalplay y Dish.

AC