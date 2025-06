‘Papá soltero’, la nueva versión del clásico mexicano que llega a ViX+

La nueva serie “Papá Soltero” sigue la historia de César (Mauricio Ochmann), un viudo reciente que intenta criar a sus cuatro hijos con amor, disciplina y mucho humor. Tras la muerte de su esposa “Sandra” (Ana de la Reguera), César debe reinventarse no solo como padre, sino como pilar emocional de su familia. Lo acompañan sus hijos: “Ana”, una adolescente en plena rebeldía; “María”, una niña sensible y observadora; y los gemelos “Miguel” y “Cesarín”, que aportan caos y ternura al hogar.

Con la ayuda de su mejor amigo Alejandro (interpretado por Mauricio “El Diablito” Barrientos), y el entrañable Pocholo (José Luis Cordero), el conserje del edificio, “César” enfrentará los retos de la paternidad moderna, desde el duelo hasta la terapia familiar, pasando por los enredos escolares y las nuevas dinámicas sociales. En conversación con EL INFORMADOR, los actores José Luis Cordero –Pocholo- y la actriz Ana Tena compartieron lo que veremos en esta nueva serie que es una reinterpretación moderna de un clásico, y que conectará con las nuevas generaciones de los mexicanos así como la original lo hizo en los años 80.

Un clásico de ayer y hoy

Esta nueva versión de “Papá soltero” es una reinterpretación contemporánea del clásico de la televisión mexicana que protagonizó César Costa entre 1987 y 1994. Aunque no es una secuela directa, mantiene el espíritu del original, combinando humor blanco con valores familiares y temas relevantes. La presencia de José Luis Cordero "Pocholo" como el conserje original es un guiño directo a los fans de aquella época. Además, César Costa ha dado públicamente su respaldo al proyecto, calificándolo como una evolución natural del legado que marcó a toda una generación.

“Mi personaje es un personaje icónico. Ya tiene una trayectoria. Haciendo un recuento de todo lo que viví en aquella época, en 1987 —hace más de 30 años—, para mí fue una gran experiencia haber vuelto a renacer con mi personaje en esta versión moderna, donde todo está ya muy actualizado y avanzado”, cuenta José Luis Cordero respecto a su regreso a esta nueva serie, interpretando al mismo personaje. “En aquellos años, cuando hacíamos “Papá Soltero”, no había celulares ni Inteligencia Artificial. Adaptarme a esta nueva onda me costó un poquito, pero la verdad es que me gustó mucho. Me sentí muy bien asesorado, todo el equipo, todo el elenco, está muy bien. Hoy en día los chavos están muy revolucionados. En la época en que grabábamos “Papá Soltero”, no se decían groserías; había otro tipo de educación. Ahora los tiempos han cambiado, y los jóvenes también. Es muy diferente”.

Por su parte, la actriz Ana Tena, que interpreta a “María”, una de las hijas de “César”- Mauricio Ochmann-, se dijo agradecida de haber conseguido su papel, y por llevar a la pantalla a un personaje que retrata de manera cómica, pero también con sus respectivos dramas y tristezas, la manera en la que funcionan las familias contemporáneas.

“María es una chava con una energía padrísima. Es súper cool, súper influencer. Le encanta todo esto de las redes, tiene mucha personalidad y es súper extrovertida. Creo que eso fue lo que más me atrapó del personaje”, relata la actriz. “Esta nueva versión retrata una relación familiar actual, toca temas contemporáneos con hijos y familias reales. Todo lo que está pasando con el streaming, las redes sociales… Creo que el público se va a reír muchísimo. Todos los personajes están increíbles. Los niños son fabulosos: “Cesarín”, “Miguel”, “Ana”… Yo creo que todos te hacen morirte de risa. Y también hay momentos en los que se te escapa una lagrimita. Es bonito, sentimental… está padrísimo todo eso”.

Ana Tena, interpreta a “María”, una de las hijas de “César”.

“Papá soltero”: una serie que retrata las nuevas familias

Papá Soltero 2025 logra modernizar un clásico sin traicionar su esencia. Es una serie que conecta con quienes crecieron con la versión original, pero que también ofrece una mirada fresca y actual para nuevas generaciones. Con un elenco sólido, diálogos conmovedores y un enfoque más realista, esta comedia dramática se perfila como uno de los estrenos familiares más importantes del año en plataformas de streaming mexicanas. Y lo más importante: da espacio a nuevas paternidades, a nuevas masculinidades, a nuevos modelos de familia que existen más allá de la imagen tradicional.

“Las familias no son todo color de rosa. A veces también hay conflictos. Y un papá soltero, pues es papá solo, o mamá soltera. Vivir con los chavos hoy en día puede ser complicado. De hecho, hay gente que toma terapia para poder llevar bien la relación con sus hijos. Así que este programa, además de divertir, también tiene un mensaje muy claro”, asegura José Luis Cordero. “Tiene una línea muy definida sobre la familia. Por ejemplo, ahora los jóvenes ya no quieren tener hijos; prefieren un perrito, un gatito, sus “perrijos”. Antes las familias eran de 10 o 12 hijos; ahora eso cambió. Por eso digo que esta historia está muy bien contada. Los escritores supieron adaptarse a los tiempos”.

“Retratar a una familia actual implica meterse en las problemáticas reales de hoy. El tema de las redes sociales, cómo ha cambiado el mundo y cómo han cambiado las dinámicas familiares”, dice también la actriz Ana Tena. “Hoy en día es raro ver a papás juntos; el 80% de las familias tienen padres divorciados, madres solteras o papás solteros. Y eso está bien. Tener una familia diferente a la que se consideraba “correcta” hace años también es válido”.

Elenco principal

Mauricio Ochmann como César

Ana de la Reguera como Sandra (en flashbacks y recuerdos)

Romina Poza como Ana

Ana Tena como María

Erick Velarde y David Aguilar como los gemelos Miguel y Cesarín

Mauricio Barrientos “El Diablito” como Alejandro, mejor amigo de César

José Luis Cordero “Pocholo” como el conserje (regresa en su papel original)

Participaciones especiales: Norma Angélica, Jesús Ochoa, Alexis Ayala, entre otros

Curiosidades y datos detrás de cámaras de “Papá soltero”

La serie está creada y escrita por los hermanos Charlie y Mauricio “El Diablito” Barrientos, quienes se inspiraron en su propia infancia para abordar el tema de la paternidad desde un enfoque emocional y cómico a la vez.

A diferencia del César Costa de los años 80, este nuevo César va a terapia, llora frente a sus hijos y busca apoyo emocional, reflejando una masculinidad mucho más abierta y actual.

El regreso de Pocholo no solo es un homenaje: representa el puente entre la vieja y la nueva audiencia, reforzando el valor de la memoria generacional.

En la serie original, el personaje principal era un cantante exitoso que criaba a tres hijos varones; ahora, César tiene una familia más diversa y enfrenta desafíos más acordes a las tensiones sociales de hoy.

La producción conserva un tono blanco y familiar, como la original, pero también se atreve con temas como la salud mental, el duelo, la paternidad emocional y la crianza compartida.

La temporada 1 de Papá Soltero en ViX cuenta con 10 episodios, cada uno de aproximadamente 30 minutos de duración. La serie se estrenó el 13 de junio de 2025 y está disponible exclusivamente para usuarios de ViX Premium. Ana Tena respondió si habrá segunda temporada: “Por ahora, solo tenemos una temporada disponible. Ojalá podamos hacer más. Ya veremos qué dice “el tío ViX” —y, claro, también el público. Si les gusta, esperemos que venga mucho más”, finalizó la actriz.

