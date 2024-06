Paola Durante confiesa que hacer contenido para adultos la salvó de la depresión

Paola Durante confesó que durante la menopausia cayó en una etapa de depresión, pero hacer contenido exclusivo y mostrar su cachondería le ayudó a salir triunfante.

Ahora que su imagen revivió por la serie "¿Quién lo mató?", que habla sobre el homicidio del conductor Paco Stanley y donde ella fue culpada por presuntamente ser parte del complot, en redes revivieron un video donde habló de cómo ella pudo salir del momento negativo que atravesó.

Fue en una entrevista con la comunicadora Adela Micha donde Paola externó que fue su hija quien la motivó a entrarle al contenido exclusivo , aunque ella había perdido el toque de la sensualidad, pero con ello lo "revivió".

"Llega la menopausia y estaba de nuevo , en cero, en cama, deprimida, me veía gorda, me veía fea. No quiero estar en la Ciudad de México, no quiero estar en Vallarta, no tengo amigos, llevo tres años soltera" , se decía.

Pero al final, mostrarse como una bomba sexy también fue dar un mensaje :

"Puedo ser algo más para las mujeres y decirles: 'Claro que se puede', con menopausia, con depresión, claro que se puede".

