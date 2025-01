Disfruta en una salida al cine con los pequeños de casa la película Paddington 3: Aventura en la selva, una historia de aventuras perfecta para ver en la pantalla grande.

Paddington 3: Aventura en la selva. ESPECIAL/SONY PICTURES.

En esta tercera cinta, llena de la característica mezcla de ingenio, encanto y humor a carcajadas de Paggington, encuentra al querido oso amante de la mermelada perdido en la selva en una emocionante aventura de alto riesgo.

Cuando Paddington descubre que su querida tía Lucy ha desaparecido del Hogar para Osos Jubilados, él y la familia Brown se dirigen a las selvas de Perú para buscarla, la única pista de su paradero es un punto marcado en un enigmático mapa.

Decidido a resolver el misterio, Paddington se embarca en una emocionante búsqueda a través de las selvas tropicales del Amazonas para encontrar a su tía y puede que también descubra uno de los tesoros más legendarios del mundo.

Paddington 3: Aventura en la selva

(Paddington in Peru: Lost in the jungle)

De Dougal Wilson.

Con Ben Whishaw, Olivia Colman, Antonio Banderas, Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Carla Tous, Julie Walters.

Reino Unido, 2024.

