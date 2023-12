Llegó esa etapa del año en la que el expresidente de los Estados Unidos nos hace un listado de lo mejor de los últimos doce meses en cuestión de artes y cultura. Barack Obama ha hecho tradición sus recomendaciones de lo mejor del año en cine, música y literatura.

Conocido por consumir mucha cultura contemporánea, el demócrata publicó sus mejores lecturas y películas y nos dejó esperando sus recomendaciones musicales del 2023.

En cuanto a la lista de cine, eligió tres filmes producidos por Higher Ground, productora perteneciente al matrimonio Obama. Estas son 'Rustin', 'American Symphony' y 'Leave the world behind'. La lista la completa 'Oppenheimer', 'Air', 'Past Lives', 'Anatomía de una caída', 'Blackberry', 'The Holdovers', 'American Fiction', 'A Thousand and One', 'Polite Society' y 'Monster'.

También aprovechó la publicación en X para apoyarla noticia del año con respecto al medio: la huelga de guionistas e intérpretes en Hollywood. Aseguro que esta situación solo podía llevar a un lugar mejor a la industria.

Earlier this year, writers and actors went on strike to advocate for better working conditions and protections. It led to important changes that will transform the industry for the better.



Here are some films that reflect their hard work over the last year — including some like… pic.twitter.com/TMH9LeQgsT— Barack Obama (@BarackObama) December 27, 2023

En cuanto a las obras literarias, Barack eligió 'The covenant of water', escrita por Abraham Verghse, 'The vaster wilds' de Lauren Groff, 'The maniac' de Benjamin Labatut, 'The kingdom, the power, and the glory' de Tim Alberta, 'King: a life' de Jonathan Eig, y 'Poverty, bu America' de Matthew Desmond como las mejores lecturas surgidas en el 2023.

