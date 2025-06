‘Nunca me fui’: El regreso grande de Víctor García, arranca gira en Guadalajara

Hace 22 años, en el año 2002, cuando La Academia se convirtió en un fenómeno grande que se apoderó de las pantallas de México con su primera generación de talentos desconocidos que buscaban cumplir su sueño de convertirse en cantantes, el joven Víctor García, con su manera de hacer uso de su voz, su personalidad y carisma escénico, se hizo con el segundo lugar de la reñida competencia, y se ganó un lugar indiscutible en el corazón de los mexicanos recién entrados en el nuevo siglo.

Si bien el fenómeno mediático de La Academia fue determinante para Víctor García, el cantante logró edificar por sí mismo una estable trayectoria como solista, mezclando con éxito el regional y el pop, lanzando en los años por venir distintos materiales discográficos que llegaron a convertirse en disco de platino y disco de oro; siendo nominado al Grammy Latino por mejor álbum grupero, e incluso llenando el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. A la par de su carrera como cantante, Víctor García también desarrolló una faceta como actor, apareciendo en producciones de Tv Azteca y de Televisa, e incluso en películas.

No obstante, el cantante originario de Tamaulipas, ya siendo un nombre consolidado, se alejó por algunos años de los escenarios y de la pantalla, del mundo de la música. Ahora, a sus 49 años de edad, Víctor García regresa más fuerte que nunca, con gran acogida del público, y decidido a llevar por todo México su gira "Mi regreso Tour", cuyo punto de partida será Guadalajara, el viernes 21 de noviembre en el Teatro Diana, en una noche en la que el cantante reconectará con los tapatíos que han esperado su regreso desde hace mucho tiempo. En entrevista con EL INFORMADOR, el cantante compartió los detalles de su regreso grande, quién es él en este punto de su carrera, y lo que buscar darle al público en señal de agradecimiento luego de 22 años en que inició su recorrido desde La Academia.

Un cantante que regresa más fuerte que nunca

"Siento que esta es una versión más pulida, más objetiva, más filtrada, donde estoy proponiendo lo mejor de mí. Compartir lo mejor de mí, dar. Entendí que esto es de dar, más que de recibir", dice Víctor García. "Han sido 22 años de un aprendizaje para llegar a este momento donde sé perfectamente que me quiero enfocar en algo que influye en el comportamiento de la gente, que es la música. Esto con una responsabilidad a la altura para la familia, porque mi mercado va dirigido desde mis niños hasta mi gente de la juventud acumulada. Y lo que estamos tratando de hacer es no excluir a nadie, sino que todos con Víctor García puedan escuchar sus canciones de amor, desamor, frustración o lo que sea sentimientos muy humanos, pero siempre con ese tacto de que vayan dirigidos hacia la familia".

"Me siento muy fortalecido", asegura el cantante, mirando el pasado en retrospectiva, y decidido a convivir con sus fanáticos de todo el país. "Ya no soy igual de joven que antaño, pero siento la misma energía porque ahora ya no la desperdicio, sino que la canalizo objetivamente hacia donde tiene que ir. Entonces mi objetivo principal es ir a todos los rincones de la República Mexicana".

Víctor García, en su regreso, no viene solo: cuenta con el apoyo de un grupo fuerte que le hace compañía, y, lo más importante, tiene también el respaldo indiscutible de un público que lo quiere, lo canta, y lo aprecia. Sin embargo, dice el cantante, no anticipaba que su retorno fuera recibido con los brazos tan abiertos.

"Tengo un equipo que me apoya, un equipo sólido con mucha experiencia. Tengo un manager, nunca tuve uno antes. Entonces me siento resguardado, protegido. Sabía que contaba con el cariño y el apoyo del público, pero no esperaba que iba a ser tan contundente y tan rápido el proceso", confiesa. "Entonces quiere decir que siempre estuve latente, que nunca me fui, que sí formé parte de esas familias. El público me lo ha demostrado, así que quiero ir a todas partes para agradecérselo personalmente".

Los años que estuvo ausente: una oportunidad en la que se redefinió a sí mismo

Víctor García se alejó de los escenarios por mucho tiempo. Fue una especie de descanso en el que se asentaron los años y pudo ver de frente todo lo que había sido su carrera hasta entonces. Fue un punto de rencuentro consigo mismo en el que dejó las cosas que ya eran más bien un lastre: inseguridades, miedos. Ya no es el joven de hace 22 años al que la vida le cambió para siempre en La Academia, sino un adulto que se siente preparado para compartirse y darse a sí mismo, y entregarse al público que lo ha acompañado desde hace más de dos décadas.

"Yo no sabía en qué momento descansar, porque mi anhelo era hacer lo que más me gusta. Yo creo que más bien no estaba definido el objetivo, no estaba tan claro", cuenta Víctor García. "Entonces este tiempo que no estuve en la industria musical -que sí trabajé- pude diversificar mi carrera, pero no lo estaba haciendo en el rubro en el que yo me sentía más fuerte, que es la música. Creo que los tiempos de Dios son perfectos, y todo tenía que caer en el momento, justo ahorita. Me siento un nombre ya maduro. Siempre estuve en busca del hombre que quería ser, y lo fui descubriendo en el transcurso del tiempo. Ahorita me siento muy fortalecido; esos complejos que pude haber tenido antaño cuando era joven, esos vacíos, esa falta de seguridad; ya eso quedó a un lado, me siento pleno, me siento con ganas de dar".

"Quiere decir que ya me siento lleno, que hay una parte de mi ser que se siente bien para compartir. Muchas veces uno quiere dar lo que no tiene. De mi vida personal casi no hablo mucho, es mi fortaleza, es mi refugio donde me cargo de energías, donde me puedo sentir vulnerable, para después fortalecido salir al mundo y poder entregar a manos llenas, y qué más y qué mejor que con la música".

Mancuernas con nuevos talentos, y el papel de La Academia

En su regreso, Víctor García ha colaborado con nuevos talentos, artistas jóvenes y agrupaciones ya consolidadas, como Alex Fernández, Bobby Pulido, Tony Aguirre, la Sonora Dinamita, entre otros, creando nuevas versiones de sus éxitos más grandes y también nuevas canciones. "Se me abrió un mercado distinto, yo agradezco que las nuevas generaciones me hayan tomado en cuenta", dice el cantante, y también compartió que, aunque la actuación ha sido una parte importante de su carrera, por el momento el tiempo que ahora tiene prefiere enfocarlo a la música, aunque no cierra la puerta. "Fíjate que mientras estuve en la actuación, buscaba proyectos que se pudiesen relacionar con la música. Creo que ahorita no cambiaría el tiempo que tengo para la música por una faceta que no es mi vocación, pero siempre he estado abierto a la posibilidad".

La Academia fue la catapulta de Víctor García a la fama. Muchos de sus ganadores y concursantes posteriores también se volvieron estrellas exitosas, como Yahir, Yuridia y Carlos Rivera, entre otros; algunos se alejaron de la música y de todo cuanto tenía que ver con este reality show que se volvió un fenómeno mediático en el México de los 2000. Víctor García, por su parte, le da a La Academia un sitio importante en su vida, pues lo llevó a dedicarse de lleno a lo que más le gusta: la música.

"La Academia fue un proyecto maravilloso que debería de seguir existiendo", asegura. "Aunque para algunos probablemente fue algo efímero o corto, con falta de veracidad, para mí fue la puerta a esta que es mi gran oportunidad. Si yo no hubiese tenido esa oportunidad hace 22 años, yo no sé qué estaría sucediendo ahorita, pero para mí es digna de todo mi respeto y agradecimiento. Porque yo era un joven buscando una oportunidad, que alguien me abriera la puerta a poder expresar lo que yo quería, aunque no me pagaran. Ahora lo hago con mayor responsabilidad, a lo mejor antes lo hacía jugando, pero ahorita lo hago con responsabilidad, ahora es parte de mi vida".

Guadalajara: el punto de partida de Víctor García para "Mi regreso Tour"

Respaldado por un equipo fuerte, por colaboraciones de nuevos talentos, y de un público que lo espera con ansias, Víctor García está listo para regresar a los escenarios de la República Mexicana, decidido a visitar todo México y agradecerle a la gente, y eligiendo a Guadalajara como punto de partida, una ciudad que el cantante considera de total relevancia en su carrera. La cita será el próximo viernes 21 de noviembre en el Teatro Diana, con catorce músicos que lo acompañarán en el escenario, para darles a los tapatíos un show total.

"Me siento arropado y me siento querido. Guadalajara es un deleite, es un deleite en todos los aspectos, su gente, culturalmente, su manera de moverse de hacer familia de hacer amistad. Me gusta, me siento en familia y además que es una de las plazas más importantes en mi música, que consumen mi música y que tengo buenos seguidores.'Guanatos' es tan importante que aquí comienza mi gira. Aquí comienza, pudo haber empezado en Tampico, que es de donde yo soy, donde ya sé que mi gente me va a apoyar. Guadalajara para mí en este momento de mi vida, en este momento de mi carrera, es punto clave del inicio de esta nueva etapa en mi carrera", finalizó el cantante.

