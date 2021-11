Novalima traerá la vanguardia sonora de Perú

En la fiesta literaria que la metrópoli tapatía comenzó a vivir hoy con la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) no podía faltar la música y a través de Foro FIL, Perú, el país invitado de honor del encuentro, traerá lo mejor de su repertorio con exponentes como Novalima, agrupación formada en 2001 que fusiona la esencia andina con la electrónica.

Grimaldo del Solar, músico y uno de los productores de este proyecto, recuerda que Novalima -responsable de inaugurar el Foro FIL hoy 27 de noviembre con el espectáculo “¡Novalima Libertad! Electrónica World Music”- se formó como una iniciativa de exploración jugando en el estudio a la distancia entre amigos, que desde distintas partes del mundo fueron creando canciones sin tener, en ese momento, la expectativa de presentarse en shows formales como cualquier banda debutante lo haría.

“Cuando comenzó Novalima no estábamos en Perú, estábamos repartidos en diferentes partes del mundo, empezamos a grabar, a compartir archivos, pasar ideas de país a país. Comenzó como un proyecto de estudio, de producir. Con los primeros dos discos no había una banda como tal, pero conforme fuimos regresando a Perú decidimos montar la banda en vivo, convocamos a músicos y cantantes”, comentó en entrevista con EL INFORMADOR.

Con la posibilidad de firmar su primer contrato discográfico en Londres, Novalima se agrupó en Perú, y aunque la propuesta de sus primeras producciones habían tenido buen recibimiento internacional, Grimaldo del Solar puntualiza que en ese momento la música afroperuana no era tan popular, por lo que inició el reto de ser acogidos en su propia tierra.

“No éramos una banda conocida, la música afroperuana en sí no es popular, no es como el pop, no era una música que escucharas en la radio, teníamos muy poca difusión radial, pero sí se escuchaba en cualquier restaurante o bar, o en la tele. Con el tiempo cada vez ha sido más fácil, hemos tocados más conciertos fuera de Perú que en el propio Perú”.

Aunque estaba claro para Novalima -integrado también por Ramoìn Peìrez-Prieto, Rafael Morales, Carlos Li Carrillo, Juan Medrano Cotito, Alfonso Montesinos y Milagros Guerrero- que la identidad sonora de la banda apostaría por retomar la música tradicional de Perú y mezclarla con la propuesta electrónica, Grimaldo del Solar explica que la banda jamás se puso limitantes para explorar posibilidades, por lo que el instinto creativo es el que ha reinado tanto en el estudio de grabación como en los conciertos que siempre tienen una ventana abierta a la creatividad que surja en el momento. Así se han lanzado producciones como “Coba Coba”, “Karimba” y “Ch'Usay”, por ejemplo.

“No nos poníamos reglas, Novalima comenzó como un proyecto para experimentar y fusionar música. Comenzamos a probar con ritmos, instrumentos y colaborando con músicos afroperuanos, nos gustó y finalmente llegamos a una fusión afroperuana, no fue muy planificado”.

Con la promesa de regresar a Guadalajara con un repertorio que haga bailar a sus fans y también cautivar por primera vez a un nuevo público, Novalima revela que tendrá sorpresas en el escenario con algunos compatriotas también invitados a la FIL, como Sylvia Falcón, con quien ya han hecho colaboraciones en producciones pasadas.

Agéndalo

Novalima en concierto en el primer día del Foro FIL de Expo Guadalajara, hoy a partir de las 21:00 horas. Acceso gratuito: disponible a la capacidad de aforo con protocolos sanitarios.