“Nosotros, los de la fe” va de la risa a la reflexión

Esta semana llegó a la cartelera nacional la película mexicana “Nosotros, los de la fe”, una comedia familiar dirigida por Julio Román, quien también participa en el guion junto con Arturo Allen. El protagonista es Gian Franco Apóstolo, el cual comparte créditos con Violeta Isfel, Luz Edith Rojas, Mayte Fierro, Juanpi Monterrubio, Paloma Jiménez, Andrés Zúñiga, Verónica Macías, Rafael Pineda, Sergio Rogalto, Omar Isfel, Natasha Cubría, Diego Casba y Solange Ríos.

EL INFORMADOR conversó con Gian Franco, el cual interpreta a “Josué/Wafer”, un joven con el deseo de “guardarse” hasta el matrimonio, pues está seguro de que encontrará a la mujer ideal: “Siento que esta película, a diferencia de una comedia tradicional, tiene un sabor diferente a la hora de verla”.

“Ha sido impactante ver las reacciones de las personas que la vieron en diversas muestras, porque durante toda la cinta escuchas risas y onomatopeyas, porque no es solamente una comedia, tiene momentos de mucha emoción e intensidad. Además, más allá de las risas, lo que aporta es el enorme mensaje que te deja, el cual es necesario en estos momentos que estamos viviendo desunión, guerra y desastre; sin duda, nos invita a reflexionar tocando todos los corazones”.

Resalta que “es un filme hecho con base al entorno de una familia creyente”, mostrando al espectador cómo trasciende cada uno de los integrantes, “donde te enamoras de cada uno de los personajes porque tienen algo bien diferente que aportarte. El amor es el verdadero mensaje que une a las personas, la fuerza más importante en la Tierra, porque debemos hacer el bien sin mirar a quién. Y creo que esto es lo característico de la película”.

El actor añade que no es un proyecto fílmico que desde la fe pretenda aleccionar al espectador, sino que demuestra que cada familia tiene sus problemas y peculiaridades, buscando la manera de salir adelante: “Es una historia que muestra la realidad de las familias, que en este caso es la realidad de una familia cristiana. Las personas que no están tan cercanas a la fe o a la religión, tienen un concepto de que a las familias cristianas la vida les brilla y que todo es perfecto, que no tienen problemas y que no tienen conflictos, pero nada más lejos que eso, porque en realidad el desafío de vida lo tenemos todos, porque todos tenemos defectos y cosas por resolver para poder tener una mejor versión”.

Gian Franco refiere que “Nosotros, los de la fe” muestra con honestidad las andanzas de esta familia en particular: “Nos ha pasado que la gente al darnos el feed back, todos terminan encontrando una familiaridad con base a su vida personal y eso es increíble, lo que se ha hecho desde el guion antes de ser un producto cinematográfico y desde la experiencia que pudieron aportar Julio Román y Arturo Allen, quienes son nuestros productores y directores y quienes han tenido una gran sensibilidad para poder desarrollar este guion que es muy puntual”.

Gian Franco señala que él está muy emocionado con la historia, conmoviéndose y divirtiéndose con lo que les sucede a los personajes, así que espera que el público también reaccione a los mismos sentimientos universales que se desarrollan en la cinta, los cuales son el amor y la unión. Finalmente, resalta que es importante que se acuda a ver la cinta el primer fin de semana de su estreno pues de eso depende que se extienda su permanencia en salas de cine.

SINOPSIS

Una comedia llena de fe

“Nosotros, los de la fe” es una divertida comedia familiar llena de enredos sobre la vida y conflictos de una familia de creyentes y su interacción con personas que no creen ni ven la vida como ellos, con un poderoso mensaje de unidad y amor incondicional.

¿Quién es Gian Franco Apóstolo?

Actor, comediante y conductor de televisión argentino. Conocido por su interpretación en la película “Poema de salvación”, ganadora del Premio Arpa 2011. En México ha participado en producciones de Televisa en “Como dice el dicho” y “Esta historia me suena”.