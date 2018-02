Noel Schajris, entre los escenarios y los sets de cine

Arriesgarse y divertirse son dos objetivos de vida que se plantea el cantautor Noel Schajris en su nueva etapa como actor, faceta que comenzará a explorar con la cinta argentina que tentativamente lleva el nombre de “Sólo el amor”, la cual tiene dos directores al frente, uno de ellos, Diego Cosín. El filme es una comedia romántica y musical donde Noel interpretará al dueño de un bar, además de que él también hace la canción principal de la cinta, la cual tiene el mismo nombre del proyecto.

“Mi personaje es el dueño de un bar donde los protagonistas tienen un momento importante, esto me hace acordarme de la película —“Lock, Stock and Two Smoking Barrels”— de Guy Ritchie donde sale Sting. Mi papel es pequeño, pero lo tomo muy significativo porque es mi primer paso en una carrera cinematográfica, también”.

Noel desconoce si la cinta se estrenaría en cartelera mexicana, pero de lo que sí tiene certeza es que toda vez que tenga su estreno y promoción en Argentina, la película estará en plataformas como Netflix. “Sería muy emocionante que pudiera verse en México”.

“Es una belleza tener mi primer papel actoral en una película y no quiero parar, es mi ilusión seguir generando proyectos así, obviamente me quiero preparar, quiero estudiar para poder hacer papeles que demanden aún más de mí, me ilusiona mucho explorar esa parte, de alguna manera cuando estoy en un show en vivo estoy haciendo un personaje. En mi casa soy Nahuel el papá y el esposo, pero en el escenario soy Noel Schajris”.

Cuando Noel tomó la llamada para esta entrevista se encontraba en Los Ángeles, donde está grabando nueva música, en parte también para la realización de su nuevo disco solista. De la misma manera, Leonel también se encuentra inmerso en los preparativos de su siguiente álbum, mientras siguen presentándose como Sin Bandera, a Guadalajara llegarán el 24 de febrero al Auditorio Telmex a las 21:00 horas, como parte de la última etapa de su tour “Encore Acústico”.

PARA FANS

Sin Bandera estará siempre en su plan de vida

Ahora que tanto Noel como Leonel retoman sus carreras solistas, la etapa con Sin Bandera estará desarrollándose de una manera distinta, esto quiere decir que el dueto sigue, pero no con la misma frecuencia con la que arrancaron la gira cuando presentaron el disco “Primera Fila”.

“Han sido dos años maravillosos, obviamente siguen habiendo propuestas y seguiremos aceptando algunas, pero como se vienen los proyectos individuales, la cantidad de tiempo y la frecuencia se disminuye naturalmente. No estamos diciendo que nos vamos, simplemente vienen cosas nuevas y no, no cerramos las puertas de Sin Bandera, si hay alguna propuesta linda y los calendarios lo permiten, lo seguiremos haciendo, pero obviamente no con una frecuencia como la que estamos haciendo ahora que es un gira más en forma”.

Destaca Noel que esta nueva etapa les sirvió a él y a Leonel para reconocerse como músicos más maduros y que disfrutan compartir el escenario. “Ha sido muy lindo poder vivir otra etapa de Sin Bandera, con otra experiencia de todos estos años como solistas donde aprendimos mucha cosas, nos dio mucha madurez y pudimos, creo yo, poder ofrecer una versión de Sin Bandera mejorada, maravillosa, la mejor que hemos hasta el momento, estamos gozando mucho los shows”.

“Y poder regresar a Guadalajara con este concierto acústico el 24 de febrero es una emoción enorme, me causa mucha alegría que lo puedan ver, que lo disfruten con nosotros, y gracias por acompañarnos y seguimos”.

Noel destaca que los tapatíos van a vivir un show muy especial que no han tenido la oportunidad de apreciar. “Es un show que está basado en Primera Fila, muy acústico, muy íntimo, es muy lindo. Yo estoy seguro de que lo van a disfrutar mucho, no han visto este show en Guadalajara todavía, así es que me emociona enormemente”.

