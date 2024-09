"No lo cambiaría", la mirada íntima a cuatro atletas con discapacidad

Fundación Teletón, en colaboración con el director Mario Muñoz, presentan el cortometraje documental "No lo cambiaría", una pieza que narra las historias de cuatro destacados deportistas con discapacidad: Jessica García (taekwondo), Marcos Zárate (natación), Diego Rodríguez (baloncesto) y Michel Muñoz (remo). A través de sus testimonios y logros, el documental resalta no solo sus hazañas deportivas, sino también la profundidad de sus historias de vida, marcadas por la perseverancia, la resiliencia y el deseo de superación ante retos significativos.

El director fue inicialmente invitado por la Fundación Teletón a filmar a los deportistas para una campaña publicitaria. Sin embargo, la intimidad y el tiempo que pasó con ellos transformaron el proyecto en algo mucho más profundo, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

“Fue un proyecto que tuvo un nacimiento inusual, lo filmamos en pandemia, teníamos condiciones muy particulares: con poco equipo, con mucho tiempo entre un atleta y otro, y espacios muy contenidos. Eso me permitió conocerlos mejor, filmarlos a profundidad, y ahí es donde se empezó a generar un material que sentía que tenía mucho más que ofrecer que solo un contenido publicitario”, detalló Muñoz.

El cortometraje captura momentos íntimos de la vida cotidiana de estos atletas, desde sus entrenamientos hasta sus momentos de reflexión personal. "Ellos tienen una gran naturalidad frente a la cámara, una disposición que rara vez he visto. Están acostumbrados a ser observados por su condición física, pero han logrado darle la vuelta a esa mirada y utilizarla como una forma de contar su historia y, sobre todo, de inspirar a otros", explicó el director. Esta naturalidad frente a la cámara permitió que el equipo de filmación se adentrará en sus vidas de manera más auténtica.

Una de las lecciones más poderosas que Muñoz destaca del proceso es la forma en que los atletas han llegado a aceptar sus discapacidades como parte fundamental de quienes son. "Lo que más me rompió la cabeza fue cuando me dijeron: ‘No cambiaría nada’. Eso fue central. Como director y como persona, uno asume que, si pudieran, cambiarían su condición, pero no es así", puntualiza.

El director puso como ejemplo a Michel Muñoz quien practica remo. "Él no tiene piernas, es un tipo extraordinario y que tiene un poder tremendo. Debió haber tenido una niñez tremenda y dice 'Mi niñez fue súper bonita', todo el tiempo están rompiendo los prejuicios que uno tiene sobre esas vidas, y para mí eso está en el centro de todo, porque es lo que nos comunica desde un plano humano, no de un plano de admiración de estos héroes, que sí lo son y que hacen cosas extraordinarias, claro, pero creo que lo más importante es poder romper incluso esa etiqueta, por más heroica que sea. Son personas que son hijos, hermanos, novios, papás y que se enfrentan a las dificultades de una vida humana como cualquiera de nosotros" comparte.

El proceso de filmación, que se extendió entre 2020 y 2021, fue un reto logístico debido a las restricciones de la pandemia. "Había tanto contenido valioso que pensamos en hacer un largometraje o incluso una serie documental. Sin embargo, el tiempo se nos venía encima y decidimos que lo mejor era hacer un cortometraje por el momento, pero esperamos que ‘No lo cambiaría’ sea solo la punta de lanza para poder llevar esta historia a un formato más largo en el futuro", añadió el director.

"Además estas historias siguen en evolución. Cuando yo filmé, por ejemplo a Haideé Aceves que sale unos segunditos en el corto, ella estaba teniendo dudas porque había regresado de Japón y no le había ido tan bien, no estaba teniendo los apoyos que esperaba, y de repente ahora fue a París y regresó con dos platas. Son historias que siguen evolucionando, las historias de estos chicos siguen caminando y están triunfando", concluye.

El corto está disponible de forma gratuita en el canal de You Tube de Teletón México.

 

Sobre el director

Mario Muñoz inició su carrera como director en publicidad bajo la tutela de Alejandro González Iñárritu en Zeta Films. Es el fundador de Voces Imaginarias, la productora donde ha producido y dirigido cortometrajes, largometrajes, teatro y campañas para algunos de los clientes y agencias más importantes de México y Estados Unidos.

Actualmente Mario divide su tiempo en el desarrollo de proyectos para cine y publicidad.

OB