Ninel Conde impresiona con nuevo procedimiento estético |VIDEO

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde ha encendido de nuevo las redes sociales, pues compartió unas imágenes en su Instagram que revelan un cambio de look radical.

La transformación física de Ninel Conde

La celebridad ahora porta un físico muy distinto al que tenía con anterioridad, pues se le notan los labios más abultados, su barbilla está afilada y el color de sus ojos es otro. El cambio resulta todavía más drástico si se le compara con la Ninel que empezó su trayectoria artística en los medios.

A estas características se le suma el teñido de su cabello, que durante años había sido castaño rojizo, y ahora es completamente rubio.

Sin embargo, estas no son las primeras intervenciones estéticas de la cantante. Cuando se le cuestionó sobre el tema con anterioridad, ella comentó "La que puede, puede, y la que no... queso" , destacando que no le importa lo que el público opine de sus "arreglitos".

En las redes, los comentarios sobre su transformación son positivos y negativos, pero todos coinciden en que ya no parece ella misma, la que fue antes.

¿Cuántos procedimientos estéticos tiene Ninel Conde?

No se sabe con exactitud a cuántos procedimientos se ha sometido la actriz para hacer más estética la distribución de su cuerpo, sin embargo, se sabe que se ha hecho alguno arreglos en su nariz, en los pómulos, en el contorno de su rostro, se realizó un levantamiento de cejas y, además, también se hizo un aumento de senos hace algunos años.

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Silly Conde nació el 26 de septiembre de 1970. El mundo artístico siempre ha sido su pasión, pues desde pequeña practicaba su canto imaginando que un spray para el cabello era su micrófono.

En 1995 finalmente comenzó su carrera artística de manera formal, tras ganar el concurso Señorita Estado de México. Su formación académica incluye estudios de teatro y expresión corporal, además de actuación.

Durante su trayectoria, ha trabajado para las cadenas Televisa, TV Azteca y Univisión.

En 2006 lanzó su disco titulado "Bombón asesino", mismo que le valió para ganarse ese apodo en los medios.

