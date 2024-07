Nina Rubín, deja la preparatoria para dedicarse a su carrera artística

Nina, la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, recientemente anunció que decidió tomar un descanso temporal de sus estudios escolares. A sus 17 años y como hermana de Mia, expresó la necesidad de dedicar más tiempo a su carrera en la industria del entretenimiento:

"Quiero ser libre", comentó sobre su elección.

Durante un encuentro con los medios, Nina compartió que, aunque valora enormemente los consejos de su padre sobre música , está decidida a mantener su autenticidad en todo lo que hace:

Además de sus proyectos musicales, Nina está considerando lanzarse como solista de manera anónima, permitiendo al público descubrir y apreciar sus creaciones de forma libre y sin influencias externas. "Me gustaría mantener esta parte artística de mi vida más privada", añadió.

Entre las razones que la llevaron a pausar sus estudios académicos se encuentra su participación en la bioserie sobre el fallecido productor Roberto Gómez Bolaños.