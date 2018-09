"Night School" se apodera de la taquilla de EU

Una comedia, y no un superhéroe o película de terror, encabeza las taquillas norteamericanas este fin de semana pues el estruendoso lanzamiento de Universal, "Night School", obtuvo un estimado de 28 millones de dólares, según datos provisorios divulgados el domingo por el sitio especializado Expositor Relations.

En la cinta, el actor Kevin Hart interpreta a un miembro de un grupo de inadaptados que asisten a la escuela nocturna para obtener sus diplomas de secundaria, bajo la firme tutela de Tiffany Haddish.

La película casi compensó sus costos de producción de 29 millones de dólares durante el fin de semana largo de tres días, informó la publicación Variety.

En el segundo lugar, apareció otro estreno: la animación familiar "Smallfoot" de Warner Bros., que obtuvo 23 millones en los tres días. Esta película de cómic es sobre un grupo de Yetis (hombres de las nieves) que se topan con un humano -para asombro y consternación de ambos lados- y presenta las voces del astro basquetbolista LeBron James junto a las de Channing Tatum, James Corden, Zendaya y Danny DeVito.

La atracción principal del anterior fin de semana, la película familiar de Universal, "The House With a Clock in Its Walls" ("La casa con un reloj en las paredes"), cayó al tercer lugar, recaudando 12.5 millones. Jack Black y Cate Blanchett protagonizan el film junto al joven Owen Vaccaro, como Lewis Barnavelt, un huérfano enviado a vivir con su tío brujo.

En cuarto lugar está "A Simple Favor" ("Un pequeño favor"), el drama de Lionsgate sobre una joven madre blogger (Anna Kendrick) que investiga la misteriosa desaparición de su amigo (Blake Lively). Embolsó 6.6 millones de dólares.

La quinta ubicación resultó para la película de terror "La monja" ("The Nun"), de Warner Bros., el último festival de grandes sustos en la popular serie "Conjuring". La historia de una joven monja, un exorcista y un guía que tropezó con un oscuro secreto en el país de Drácula (Rumania), obtuvo 5.4 MDD.

En general, este mes trajo sonrisas a Hollywood, pues es el segundo mejor septiembre de todos los tiempos, después de las cifras récord del año pasado, según el sitio web BoxOfficeMojo.

Los restantes títulos que completan las 10 de mejor recaudación del fin de semana son:

6. - "Hell Fest" (5.1 millones)

7. - "Crazy Rich Asians" (4.2 millones)

8. - "Depredador" (3.7 millones)

9.- "White Boy Rick" (2.4 millones)

10. - "Peppermint" (1.8 millones)

JB