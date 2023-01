Uno de los estrenos más esperados de este 2023 es, sin duda, la comedia romántica ‘Tu casa o la mía’ (‘Your Place or Mine’, 2023), una producción de Netflix que tendrá su estreno este próximo 10 de febrero –una excelente opción para San Valentín– y cuenta con las actuaciones estelares de Ashton Kutcher y Reese Witherspoon, quienes dan vida a la pareja protagónica, pero que también significa el debut como directora para la experimentada guionista Aline Brosh McKenna.

De acuerdo con la historia, tras 20 años de amistad, Peter (Kutcher) y Debbie (Witherspoon) lo saben todo uno del otro. O eso quieren creer. Pero un día por motivos de trabajo intercambian casas por una semana (uno vive en Nueva York y ella en Los Ángeles). Pronto descubren que no han sido honestos del todo, y Peter conoce a Jack (Wesley Kimmel), el hijo de Debbie, quien a su vez descubre un secreto de Peter, además de conocer a su loca ex-novia (Zoë Chao).

Comunicación entre protagonistas

CORTESÍA/ Netflix

Así, en un reciente webinar donde participó el elenco de la cinta, Ashton Kutcher destacó –pues se le asocia comúnmente con papeles de joven estudiante o profesional– que no es el primer “papel maduro” que personifica en la pantalla grande; en su opinión, “el secreto está en el peinado, en su estilo, y mi cabello es de mi edad: 45 años”.

Asimismo, al encarnar a un novelista en la película, refirió el actor que “no leo muchos libros de ficción, pero ahora mi personaje es el de alguien que cuenta historias, por eso trabajé de cerca con la directora y puso ante mí un listado de diez obras; las leí y me entusiasmé de nuevo con la lectura gracias a esta experiencia”. Por su parte, Reese Witherspoon hizo hincapié en que una vez garantizado quien tendría los papeles, se dio cuenta “que no nos conocíamos, Ashton y yo. Un mes antes de comenzar la filmar no notamos, y en el guion se trata de amigos que se conocen por décadas. Así que decidimos interactuar, nos enviamos videos a diario en ese periodo”.

Con todo, la mayor parte del tiempo Witherspoon y Kutcher trabajaron por separado debido a las necesidades de la historia y producción; por lo que el actor detalló que “una vez encaminados en la filmación, esta forma de comunicación –por medio de videos– se volvió cotidiana; claro, hicimos una escena juntos, pero la mayor parte del tiempo se requirió porque grabamos cada uno por su cuenta”.

Personajes entrañables

CORTESÍA/ Netflix

Por otra parte, la directora (lo mismo que guionista y productora) de la cinta, Aline Brosh McKenna, destacó que este largometraje “es muy especial”, no sólo porque es la primera vez que dirige sino porque la historia que escribió “se basa en una anécdota personal, es una narración que se enfoca en personas maduras porque son gente que ha vivido experiencias similares”.

Asimismo, el actor Jesse Williams, que alguna vez trabajó como profesor de literatura, indicó que “tras quince años en que estuve enfocado en leer libros de no ficción, gracias a este papel he vuelto a hacerlo y compruebo que los libros han dejado una marca permanente en mi vida”. Ahora bien, la actriz Zoë Chao –cuyo personaje es exnovia de Peter– destaca que “me enamoré del personaje tan pronto me puse a leer el guion; puede parecer extraña, pero yo la veo como original, no sabemos lo que hace pero sí que no es un personaje siniestro o malintencionado, más bien es positiva y protectora, aunque llena de contradicciones”.

Finalmente, el joven actor Wesley Kimmel –quien hace el papel del hijo de la protagonista, Jack– comentó que, desde un inicio, “durante las sesiones de lectura”, antes de las grabaciones, “me di cuenta que no sería difícil interpretarlo, porque este personaje es muy parecido a mí, practica el mismo deporte e incluso tiene las mismas alergias”.

‘TU CASA O LA MÍA’ (2023)/ Netflix

Dirección: Aline Brosh McKenna

Guión: Aline Brosh McKenna

Producción: Aline Brosh McKenna/ Jason Bateman/ Reese Whiterspoon/ Lauren Neustadter/ Michael Costigan

Música: Siddhartha Khosla

Reparto: Reese Witherspoon/ Ashton Kutcher/ Zoë Chao/ Jesse Williams/ Wesley Kimmel/ Steve Zahn/ Tig Notaro

Estreno (México): 10 de febrero 2023

FS