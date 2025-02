No cabe duda que los K-Dramas están en su máximo apogeo internacional. Junto a las “novelas turcas” han creado todo un género que reúne a cada vez más televidentes.

Plataformas como Disney, Amazon Prime Video y Apple TV están produciendo sus propios K-Dramas para satisfacer a una audiencia ávida del género.

Netflix ya tiene a sus suscriptores esperando la tercera temporada de "El juego del calamar" y en enero nos atrapó con "Si las estrellas hablaran", el regreso de Lee Min-ho ("Boys over flowers"), y con la cuarta temporada de "Cielo para dos".

En febrero estrenó "Luces, cámara, ¡amor!", con Choi Woo-shik ('Aquel año nuestro') y Park Bo-young ("Fatalidad a tu servicio").

Ni Alfonso Cuarón ha podido escapar de la "ola coreana", el director ganador del Oscar se unió a ella como productor de "Revelation", una cinta que también se estrena este año, dirigido por Yeon Sang-ho ("Tren a Busán") y protagonizada por Ryu Jun-yeol ("Contéstame 1988").

Otros destacados de esta alineación espectacular son Park Bo-gum (Amor bajo la luz de la luna), Lee Jae-wook (Alquimia de Almas) y Kim Seon-oh (El amor es como el chachach), ellos protagonizan "Si la vida te da mandarinas", "Querido Hongrang" y "Can this love be translated?", respectivamente.

Para cerrar con broche de oro, Kim Seok-jin, de BTS, llega a esta plataforma al interpretar el tema "Close to you", de "Si las estrellas hablaran" y participará en el programa "El bizarro hostal de Kian84".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB