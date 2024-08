Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes del mundo y, la semana pasada, sufrió una filtración de varias series animadas, desde capítulos completos, avances, openings y contenido que se estrenaría en los próximos meses.

Debido a este incidente, múltiples producciones se vieron afectadas como Terminator Zero, Ranma ½, Re: Zero temporada 3,Spellbound, Dandadan y Plankton: The movie. Sin embargo, uno de los más perjudicados fue Arcane, ya que se filtraron los primeros 5 episodios de la segunda temporada, que está prevista para estrenarse en noviembre de este año.

Filtración de Arcane

Se ha revelado que los capítulos de Arcane son copias de uso interno, tienen marcas de tiempo y una marca de agua que dice “For internal use”, además de anotaciones para la música o los efectos de sonido. Por lo que Netflix se pronunció ante esta problemática y mencionó que sus equipos están tomando medidas agresivas para frenar los spoilers que circulan en internet.

Un portavoz de Netflix ha dicho que uno de sus socios de post-producción se ha visto comprometido y esto causó las filtraciones en línea. Asimismo, los trabajadores también han reaccionado ante esta noticia y expresan su tristeza por el hecho de que los fanáticos compartan masivamente el contenido filtrado.

Algunos de ellos, como Kass Chapa, quien es uno de los involucrados en los proyectos de Netflix, menciona que su trabajo estaba previsto lanzarse en su debido momento y que los animadores estaban emocionados por anunciarlo. Dice que es increíblemente irrespetuoso y molesto, que creen que están haciendo algún tipo de servicio a la comunidad, pero no es así, que lo único que provocan es que los estudios solo duden de su honestidad y espera que demanden a la persona que lo difundió el contenido.

