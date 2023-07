Netflix ha empleado medidas polémicas en los últimos meses para poder restablecerse de sus pérdidas millonarias.

Una de las acciones más controvertidas fue eliminar el uso de cuentas compartidas, lo que no fue del agrado de sus miles de usuarios alrededor del mundo, y que los obligó a pagar una suscripción adicional.

Meses atrás, la compañía también dio a conocer que crearían un paquete "más económico", pero que incluiría anuncios y publicidad dentro del contenido visualizado. Medida polémica, pero que fue una opción asequible para los bolsillos más apretados.

El plan "barato" que ya no estará disponible

No obstante, las malas noticias regresan, pues el 19 de julio Netflix dio a conocer que eliminó su plan básico, el más económico -y sin anuncios comerciales-, por lo cual ya no estará disponible para usuarios nuevos. La única opción posible será ahora suscribirse forzosamente a una suscripción más cara, o en todo caso, optar por el plan "barato", pero que contiene anuncios.

El plan económico, sin publicidad, ya no existirá. Los que ya contaban con la suscripción no perderán sus beneficios actuales, sino que los usuarios nuevos ya no tendrán otra alternativa más que el plan barato, pero con propaganda.

Esto, de momento, sólo ocurrió en Estados Unidos y Reino Unido. De momento no se sabe si la medida se repetirá en México y América Latina, donde los usuarios fueron afectados con el cambio inesperado de decirle adiós a las cuentas compartidas.

FS