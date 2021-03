Netflix: ''Monarca'' no tendrá tercera temporada

Netflix confirmó a EL INFORMADOR que la empresa de streaming no renovará para una tercera temporada la serie ''Monarca'', producida por Lemon Studios, de los hermanos Billy y Fernando Rovzar, y de Ventana Rosa, de Salma Hayek.

Lo que el viernes comenzó como un mensaje de despedida en las redes sociales de Osvaldo Benavides, uno de los protagonistas, ahora es un hecho: ''Ante la falta de noticias, me voy despidiendo de 'Andrés Carranza'. Qué grato proyecto. Gracias por todo 'Monarca' y a todos los que estuvimos ahí. Que orgullo haber participado''.

Netflix explicó que la decisión de no renovar para una tercera entrega se debe a que la serie tiene unos valores de producción que no escatimaron ni un peso en su realización. Señalaron que es un producto de calidad y si eso no tiene un equilibrio con el número de personas que la ven, ocurre un desequilibrio y por tal no se pueda renovar.

Lo anterior no significa que la empresa no esté feliz con las dos temporadas anteriores; sin embargo, aclaran, que lo que no haría nunca Netflix es escatimar en costos de producción para realizar una serie.

Agregaron que si los costos de producción que requiere la temporada no alinea con el número de vistas que requiere es donde suceden estas decisiones de no renovación, no necesariamente de cancelación porque no hay como tal algo que se canceló.

Netflix continuará trabajando con los Rovzar, a través de Lemon Studios.

La serie ''Monarca'' aborda la lucha entre los hermanos Carranza por el control del imperio tequilero Monarca. La serie está protagonizada por: Irene Azuela, Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal, Fernanda Castillo, Alejandro de la Madrid y Rosa María Bianchi; bajo la producción ejecutiva a cargo de Salma Hayek, José Tamez, Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Erica Sánchez Su y Michael McDonald.

OF