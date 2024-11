Netflix: Mayra Batalla es una de las protagonistas de “Pedro Páramo”, ópera prima de Rodrigo Prieto

El próximo miércoles 6 de noviembre se estrena en Netflix la película “Pedro Páramo”, ópera prima del nominado al Oscar, Rodrigo Prieto. Dicho filme es una nueva adaptación de la obra literaria de Juan Rulfo, la cual cuenta con las actuaciones de Manuel García-Rulfo, Tenoch Huerta, Ilse Salas, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías y Mayra Batalla, quien conversa en entrevista cómo fue sumergirse al realismo mágico de Rulfo desde la perspectiva creativa de Prieto.

“Este es un proyecto muy afortunado de muchas maneras. Empezando por Rulfo y su obra en sí, además de Rodrigo Prieto con su ópera prima, que digo yo, no es tan debutante con esa trayectoria que tiene y que la reflejó completamente en la película. También hay un súper elenco y gran equipo, cada departamento tiene a sus estrellas”, dice Mayra.

De hecho, si estás interesado en ver la cinta en salas de cine, se está proyectando desde la semana pasada en la Cineteca FICG y el Cineforo, además, también la puedes encontrar en Cine+Lago y Plaza San Javier.

Mayra resalta que si bien la novela no es nada sencilla, pues muchos de sus aspectos son descripciones de imágenes, no había nadie mejor que Rodrigo Prieto para darle un lenguaje cinematográfico actual a la historia. “Conforme la novela va avanzando, Rulfo te va describiendo lugares y sensaciones que, literalmente solo te quedas con imágenes que no podrías como poner en palabras, pero las sientes. Entonces, creo yo que es muy afortunado tener a Rodrigo, a un fotógrafo como él, que al menos a mí, siento que como público nos brinda varios regalos, aterrizando en imágenes la propuesta del Pedro Páramo que él tiene en la cabeza”.

Particularmente, a todos los mexicanos en algún punto de nuestras vidas nos tocó leer esta historia, ya sea en secundaria o preparatoria. Y Mayra no fue ajena a ello, la actriz descubrió la historia en la preparatoria. “Para ser muy honesta, no la entendí, recuerdo hacer este resumen que te pedían y era muy básica mi descripción, tenía claro que había llegado un hombre a buscar a su padre que ya estaba muerto y que había que gente que también ya estaba muerta, pero no me quedaba claro si también estaba viva. Lamento no haber tenido en ese entonces ni la experiencia lectora ni la experiencia de vida. Pero la obra la vuelvo a revisitar 20 años después con la película”.

Previo a hacer el casting para esta película, Mayra comparte que se leyó dos veces de corrido la novela. “En el callback y a la hora ser la elegida, por lo menos le di otras dos leídas y mucha investigación al respecto, porque la novela se vuelve un gran texto de estudio, hay muchos académicos que han escrito sobre la obra y que se han hecho otras películas, pero también obras de teatro y adaptaciones para danza. Así que me clavé en ello y después dejé de lado esa información y me puse esos trajes”.

En la trama, Mayra interpreta a “Damiana Cisneros”, la caporala de la hacienda la Media Luna y quien cuidó a “Juan Preciado” (Tenoch Huerta) cuando era pequeño. En principio es el ama de llaves de la madre de “Juan”, “Doloritas” (Ishbel Bautista). Y después se convierte en una de las empleadas de confianza de “Pedro Páramo” y cuidadora de “Susana” (Ilse Salas), el gran amor de “Páramo”. “Esta no es una novela que solo en México podamos entender, es universal, pero sí engloba gran parte de nuestra mexicanidad”.

MF