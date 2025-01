El 31 de enero, Netflix estrenará "Los Dos Hemisferios de Lucca", película protagonizada por Bárbara Mori y Juan Pablo Medina bajo la dirección de Mariana Chenillo que adapta el exitoso libro homónimo de la periodista mexicana Bárbara Anderson. La cinta busca visibilizar la lucha de las familias con integrantes que viven con discapacidad

La película relata la lucha de Anderson, periodista mexicana, y su hijo Lucca, quien nació con parálisis cerebral. Decidida a cambiar el destino de su hijo, Anderson emprendió un viaje a la India en busca de un tratamiento experimental que transformaría sus vidas.

En una conversación con EL INFORMADOR, Bárbara Anderson expresó la emoción que sintió al ver su historia plasmada en la pantalla. "A pesar de haber escrito esta historia, cuando vi la película me sentí mucho más identificada. Mariana (Chenillo) consiguió destilar todos los elementos de esta historia, que es triste pero feliz, esperanzadora y luminosa, en algo todavía más poderoso que lo que yo había escrito".

El reto de convertir un libro autobiográfico en un largometraje no fue sencillo, pero el equipo creativo logró transmitir la esencia de esta conmovedora travesía. "Javier Peñalosa hizo un guion increíble y Mariana Chenillo dirigió con una sensibilidad única. Resumir una vida larga y años de lucha en una película de poco más de una hora es admirable", agregó Anderson.

ESPECIAL / NETFLIX

Para Bárbara Mori, interpretar a Anderson representó un desafío único, no sólo por la profundidad del personaje, sino por la responsabilidad de honrar la historia real de una madre que lucha sin descanso. "Fue un honor poder interpretar a Bárbara. Su generosidad al abrirme las puertas de su casa, responder mis preguntas y compartir detalles de su intimidad fue invaluable para construir este personaje. Vi entrevistas, leí el libro y revisé todos los videos que Bárbara grabó durante esta travesía. El mayor regalo fue ver la película junto a su familia y llorar con ellos después de tanto trabajo", confesó la actriz.

Juan Pablo Medina, quien comparte créditos con Mori, destacó la importancia de la cinta como una herramienta de concienciación. "Queremos abrir canales de comunicación y que la gente reflexione sobre los retos que enfrentan las familias con discapacidades. En México hay una enorme falta de educación y sensibilización en este tema, y esta película busca ser un paso hacia el cambio".

"Los dos hemisferios de Lucca" no solo cuenta una historia de superación personal, sino que también arroja luz sobre una problemática universal: la invisibilidad de los cuidadores primarios, como padres y abuelos, que dedican su vida al cuidado de personas con discapacidad. Anderson explicó: "Hoy por hoy no hay muchas historias que muestren lo complicado que es vivir con una discapacidad en casa, desde tareas cotidianas como bañar o comer, hasta enfrentarse a trámites interminables. Este tema afecta a familias en todos los rincones del mundo, incluso en países del primer mundo. He recibido mensajes de personas que se sienten identificadas, y eso me hace pensar que la película es un despertador necesario".

El trayecto que llevó esta historia a la pantalla grande también tuvo sus giros inesperados. Lo que comenzó como un proyecto mexicano se convirtió en una producción destinada a 195 países a través de Netflix. Esto, asegura Anderson, amplía el alcance del mensaje de inclusión y visibilización que la película busca transmitir.

Además de ser un testimonio de resiliencia, la cinta aspira a generar un impacto en la audiencia. “Queremos que esta película haga visible lo invisible, que la gente entienda los sacrificios, el amor y la lucha constante que implica cuidar a alguien con discapacidad. Es una historia universal que nos toca a todos”, concluyó Anderson.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB