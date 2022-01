"Gentefied", la aclamada serie de Netflix sobre un barrio latino de Los Ángeles (EU), no tendrá una tercera temporada. El portal Deadline y la revista Variety aseguraron este jueves que Netflix decidió cancelar "Gentefied" tan solo dos meses después de haber lanzado su segunda temporada.

"Gentefied" se estrenó en 2020 y narraba las aventuras y desventuras de una familia latina que tiene un modesto restaurante en Boyle Heights, un emblemático barrio que es considerado como el centro de la cultura y el activismo chicanos en Los Ángeles.

Esta serie mezclaba comedia y drama para analizar las consecuencias de la gentrificación, el proceso por el cual la población de un barrio se ve desplazada por personas de un nivel económico superior.

La actriz America Ferrera, conocida por "Real Women Have Curves" (2002) o "Ugly Betty" (2006-2010), luchó durante años para sacar adelante este proyecto. "Cuando leí los guiones de 'Gentefied' simplemente me reí mucho, lloré, sentí mucho amor y calidez de una manera que no había visto en nuestra comunidad", dijo Ferrera a Efe en 2020 ante el estreno de la serie.

"Para mí fue obvio que quería ver este mundo hecho realidad y que quería ser parte de él de la manera que pudiera", añadió.

Ferrera figuró como productora ejecutiva de esta serie creada por los chicanos Marvin Lemus y Linda Yvette Chávez y en cuyo reparto hispano casi por completo figuraban actores como Joaquín Cosío, Karrie Martin, JJ Soria y Carlos Santos.

MF