Este lunes 29 de enero de 2024 se estrena en la plataforma de streaming más famosa del planeta, Netflix, la película documental La gran noche del pop, un filme relacionado con la música pop de la década de los ochenta.

La gran noche del pop. ESPECIAL/NETFLIX.

El 25 de enero de 1985, las estrellas más grandes del mundo de la música dejaron sus egos en la puerta de un estudio de Los Ángeles, donde se reunieron para grabar una canción contra la hambruna en África. Y el resto es historia.

La gran noche del pop es una mirada íntima a la más asombrosa convocatoria de artistas, realizada en una época donde no había e-mail, ni celulares. Bajo el liderazgo de los coautores de la canción —dos de los músicos más destacados del siglo XX, Michael Jackson y Lionel Richie—, un increíble grupo de intérpretes cantaron juntos We Are the World.

Con material inédito, este documental muestra el detrás de escena de este hito de la música, desde la planificación y las sesiones creativas de Richie y Jackson hasta el mismísimo estudio de grabación.

Muchas de las figuras presentes en esa jornada histórica son Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick y Huey Lewis, quiens rememoran junto a otros miembros del equipo cómo fue ese legendario evento.

Con la dirección de Bao Nguyen y la producción de Julia Nottingham, los creadores del aclamado documental sobre Bruce Lee (Be Water).

XM