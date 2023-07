Netflix tiene un gancho indiscutible cuando se trata de traer a los usuarios historias de asesinos. Un ejemplo reciente, la serie "Dahmer", basada en el criminal de los Estados Unidos, y que se convirtió en una de las más populares. Pero también México tiene su lado oscuro, y en su historial también existe un largo repertorio de personajes que trascendieron el horror y la leyenda con sus crímenes: nuestros asesinos seriales.

Ahora, Netflix trae el esperado documental "La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas", la historia de Juana Barraza Samperio, que desde los años 90 hasta principios del 2006, cuando fue arrestada, asesinó a 16 ancianas en el área metropolitana de la Ciudad de México.

Juana Barraza Samperio dividía su vida entre una inusual carrera en la lucha libre profesional, donde era conocida con el sobrenombre de "La dama del silencio", y una sombría labor como "enfermera", o trabajadora social. Sus años previos de estudios en la enfermería le valieron conocimientos médicos con los cuales generaba confianza en las mujeres que después asesinaría.

El modus operandi de "La mataviejitas"

Juana Barraza Samperio ubicaba víctimas específicas: ancianas que vivieran solas. Vestida como enfermera o trabajadora doméstica, e incluso como representante del gobierno, una vez conseguía su amistad o cierta seguridad con las mujeres mayores, las asesinaba y robaba sus pertenencias. Los testimonios contrariados afirmaban que era una "mujer corpulenta", de "apariencia masculina" y vestida de rojo, pero en realidad las investigaciones de la policía de la Ciudad de México tenían como teoría de que el asesino podía esconderse entre las prostitutas y los travestis de la capital.

Por muchos años, se creyó que el responsable de los asesinatos era un hombre, hasta que el 25 de enero del 2006 llegaron a su término las investigaciones infructíferas, con el arresto de Juana Barraza Samperio. Su última víctima había sido Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a la que estranguló con un estetoscopio. México se conmocionó cuando se supo que en realidad el asesino se trataba de una mujer.

"La mataviejitas" llega a Netflix

Juana Barraza Samperio fue condenada a 759 años de prisión. Cuando le preguntaron por qué asesinó a esas mujeres, "la mataviejitas" respondió:

“Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía, un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras, yo se que no es excusa, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice”.

