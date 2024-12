Netflix tiene un regalo de Navidad anticipado para sus suscriptores, el próximo 25 de diciembre de 2024 será la sede mundial de los dos partidos estrella de la NFL del día de Navidad: Los Chiefs, campeones del Super Bowl LVIII, se enfrentarán a los Steelers y los Ravens a los Texans.

La transmisión de los partidos estará disponible mundialmente para los suscriptores de Netflix en todos los planes de pago, para ver en vivo y sin costo adicional.

Los partidos de Navidad de la NFL se transmitirán en vivo el 25 de diciembre por Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

A partir de las 12:00 horas tiempo de México (13:00 horas ET) el equipo liderado por Patrick Mahomes se verá las caras con Russell Wilson y la Steelers Nation. Más tarde, a las 15:30 horas tiempo de México (16:30 horas ET), los Ravens encabezados por Lamar Jackson tomarán el emparrillado para medirse contra los Texans de C.J. Stroud.

Pero no sólo se trata de futbol, ya que Mariah Carey protagonizará el show inaugural del NFL Christmas Gameday en Netflix este 25 de diciembre, llevando su magia a las pantallas de todo el mundo con una interpretación especial de All I Want For Christmas Is You.

Mariah Carey. ESPECIAL/DENNIS LEUPOLD © 2024.

Mientras Beyoncé se presentará en Houston, su ciudad natal, cuando los Texans reciban a los Ravens. Por primera vez, Beyoncé interpretará en vivo temas de su más reciente álbum Cowboy Carter en el espectáculo del medio tiempo del partido.

Beyoncé. ESPECIAL/JULIAN DAKDOUK /PARKWOOD ENTERTAINMENT © 2024.

La NFL lanzó los partidos Yuletide en 1971 antes de traerlos de vuelta de forma semi-regular en 1989. Desde 2020, han sido un elemento básico de la temporada, con los tres partidos de Navidad del año pasado entre los 25 programas de televisión más vistos de 2023; el enfrentamiento entre los Raiders y los Chiefs (sí, Taylor Swift y Santa Claus asistieron) obtuvo la mayor audiencia del día de Navidad desde 1988.

En total, la NFL ha organizado 30 partidos navideños y, de acuerdo con la larga tradición festiva de la NFL, los partidos del Día de Navidad de Netflix se transmitirán en las cadenas afiliadas a la CBS en las ciudades de los equipos contendientes y estarán disponibles en los dispositivos móviles de Estados Unidos con NFL+.

¿Cómo puedo ver la NFL en Netflix?

Para ver la NFL en Netflix en directo el 25 de diciembre, tendrás que suscribirte a Netflix o iniciar sesión en tu cuenta de Netflix.

¿A qué hora empieza el Chiefs vs. Steelers?

Comienza en vivo en Netflix el 25 de diciembre a las 12:00 horas tiempo de México.

¿A qué hora empieza el Ravens vs. Texans?

Comienza en vivo en Netflix el 25 de diciembre a las 15:30 horas tiempo de México.

Con información de Netflix.

