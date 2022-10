Las decisiones laborales de Henry Cavill han resucitado el odio de diversos fans hacia el actor Liam Hemsworth, luego de que se confirmó que Cavill concluyó su continuidad en la serie “The Witcher” para enfocarse en otros proyectos, dando prioridad a las supuestas nuevas películas que retomará con la nueva división de “DC Studios” para que regrese como “Superman” a la franquicia que creativamente estará dirigida por James Gunn.

Aunque Liam Hemsworth no figuraba tan mediáticamente en los últimos meses, los fans de “The Witcher” han mostrado su enojo tras anunciarse no solo la salida de Henry Cavill al no renovar su contrato, pues también trascendió que Liam –hermano de Chris Hersmowrth, quien ha interpretado a “Thor”, en el Universo Cinematográfico de Marvel”, será quien tome el lugar de Henry para dar vida al “Geralt de Rivia” en el proyecto impulsado por Netflix.

El anuncio de Liam Hemsworth como la nueva estrella de “The Witcher” ha sacudido a las redes sociales, pues los fanáticos destacaron que si bien Liam tiene el potencial físico para asemejarse a la estética de “Geralt de Rivia”, lejos estaría de generar la misma empatía de Henry Cavill en el personaje y tono de la serie. Aunado a este rechazo, a Liam Hemsworth le han llovido nuevamente críticas por su pasado amoroso, luego de que con los años, ha cambiado la perspectiva sobre la relación que tuvo con la cantante y actriz Miley Cyrus, a quien por años se le tachó como tóxica e inestable emocionalmente y ser la causante de su separación con Liam, quien en diversos momentos también fue captado con actitudes de indiferencia hacia la ex estrella infantil.

Aunque en teoría Henry seguirá apareciendo en “The Witcher” al quedar pendiente una temporada más, ya filmada, con la intención de que esta tercera entrega se estrene en el verano del 2023, tal parece que la oferta millonaria ya no convenció a Henry para mantenerse en la serie, luego de que trascendió que Netflix estaba dispuesto a incrementar el pago de hasta un millón de dólares por capítulo para que se quedara como “Geralt de Rivia”, sin embargo, Henry tomó la decisión de ya no continuar al dar prioridad a una nueva etapa con la propuesta de regresar al manto de “Superman”.

Si bien muchos fans de “The Witcher” tomaron como broma que Liam Hemsworth era anunciado como la nueva estrella en tomar el relevo con la salida de Henry, en su cuenta oficial la producción de la serie confirmó que Liam sería el reemplazo para el personaje de manera oficial, señalando que para la cuarta temporada se verá reflejado el cambio. Aunque se desconoce si Liam ya comenzó filmaciones para “The Witcher”, los fans han expresado su informidad y han solicitado a Netflix y a la producción que mejor concluya la serie con la tercera temporada y ya no se avance a la cuarta con un nuevo rostro para el personaje protagonista “Geralt de Rivia”.

Los fans han resaltado su cero empatía por Liam Hemsworth al considerar que como actor no ha hecho proyectos relevantes y que su personalidad no ha ayudado a tener una buena conexión con los fans, en especial, ante el polémico fin que tuvo su relación con Miley Cyrus. “Henry Cavill anunció que deja The Witcher y que el papel se queda para Liam Hemsworth. Mamita, cómo me vas a poner al varón más insulso y sin personalidad de todo Hollywood cuando tuviste a Henry Cavill”, y “No pienso traicionar a mi amada Miley Cyrus y ver a Liam Hemsworth convertirse en Geralt de Rivia cuando Henry Cavill nació para interpretar ese personaje”, han sido algunos de los mensajes expresados por los fans.

Pese al descontento, el propio Henry Cavill compartió un post confirmado su salida y agradeciendo a la producción por la experiencia de protagonizar “The Witcher”, resaltando que desea toda la suerte a Liam Hemsworth en su nuevo desafío para continuar con la cuarta temporada de la serie.

