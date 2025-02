Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de febrero de 2025

Aries

Esta semana, deberías tener cuidado con robos y asaltos, ya que podrías estar más expuesto/a de lo normal. Presta atención a dónde dejas tus pertenencias. Además, podrías despertarte con un carácter explosivo, lo que podría generar fricciones con quienes te rodean. Recuerda que nadie tiene la culpa de tu malestar, así que calma, porque si sigues así, podrías alejar a las personas importantes de tu vida. No te lamentes si algo no sale como esperabas; recuerda que todo sucede en el momento adecuado.

Tauro

La semana que viene se presenta favorable en varios aspectos, especialmente en el amor. Si tienes pareja y han surgido problemas, todo comenzará a resolverse de manera positiva, solo necesitas ser honesto/a y dejar de lado las mentiras. Ten cuidado con el estrés laboral, ya que se esperan dolores de cabeza intensos que podrían afectarte pronto. Además, podrías recibir noticias sobre un embarazo, una fiesta o una boda, lo cual te traerá momentos muy divertidos. Es importante que salgas de la rutina diaria, ya que de lo contrario podrías sentirte aburrido/a y agotado/a por lo mismo de siempre.

Géminis

Si no tienes pareja, se presentan buenas oportunidades, ya que habrá personas interesadas en ti, aunque algunas pasarán desapercibidas y ni siquiera te darás cuenta. Es importante que cuides tu entorno para mantener la armonía y la paz, y te alejes de quienes te causan estrés o afectan tu energía. En el ámbito laboral, se acercan cambios que te beneficiarán considerablemente. Si estás cansado de tu trabajo, busca nuevas oportunidades, pero recuerda no dejar lo que tienes hasta asegurar lo que viene.

Cáncer

Un cambio laboral sería ideal para ti, especialmente en cuanto a horarios, ya que podrías estar sintiéndote cansado/a y agotado/a. Necesitas recargar energías para poder rendir al 100% en lo que te propones. Se avecinan días muy buenos que deberías disfrutar al máximo, especialmente si es con tu familia, ya que te brindarán mucha felicidad. No es momento de lamentarte por nada; mejor inicia una nueva rutina y mejora tus hábitos alimenticios. Pronto empezarás a notar los cambios positivos que deseas.

Leo

Ten cuidado con las mentiras piadosas, especialmente si las dices a tu pareja, ya que no es un buen momento para hacerlo y podrían causarte problemas importantes. Se avecina un cambio favorable, pero necesitarás ser astuto/a para aprovecharlo al máximo, ya que podría estar relacionado con tu trabajo y afectar tu economía. Además, es importante que te enfoques en actualizarte tanto en el ámbito laboral como académico, ya que lo necesitarás pronto y podría ser complicado hacerlo en el momento adecuado.

Virgo

Es momento de cambiar de estrategia en tu trabajo si deseas mejorar o alcanzar algo más grande. Tienes la inteligencia, las ganas y el poder para hacerlo, así que no lo pienses más y aprovecha la oportunidad. En el plano sentimental, podrías sentir nostalgia por alguien del pasado y podrías intentar buscarlo en los próximos días. Además, es importante que seas más cauteloso/a con tus decisiones para evitar tropiezos, y así lograr todo lo que deseas para estar bien y ser feliz.

Libra

Si estás soltero/a, se acercan amores importantes, pero debes tener cuidado, ya que estarás en un período fértil y podrías terminar en una situación complicada, como un embarazo inesperado. Evita compartir tus proyectos o planes con los demás, ya que estás rodeado/a de personas envidiosas que podrían sabotear lo que deseas. Es momento de dejar ir las traiciones y perdonar el pasado, ya que aferrarte a él solo te aleja de las oportunidades y el crecimiento que el presente tiene para ofrecerte.

Escorpio

Este día traerá a la luz varios secretos o verdades que habían permanecido ocultos, y algunos de ellos podrían afectarte o hacerte sentir mal. Se avecinan momentos difíciles, pero es crucial que mantengas los pies en la tierra y no te desvíes del camino, ya que podrías lamentarlo rápidamente. Habrá grandes cambios en los que deberás aclarar tus sentimientos. Es un buen momento para comenzar a trabajar en ese sueño, y si no hay problemas económicos, pronto empezarás a ver una salida. Solo recuerda ser inteligente con el dinero para no gastarlo en cosas que no son necesarias para ti.

Sagitario

Ten cuidado con los chismes, no los tomes de manera personal ni les des importancia, ya que solo te pondrán de mal humor al ser noticias falsas. Si tienes pareja, podrían surgir problemas debido a un malentendido causado por una tercera persona. En el amor, se presentarán amores de una noche, lo que podría generar sentimientos encontrados en ti. Evita entrar en conflictos con amistades, ya que podrías terminar perdiendo si no tienes la razón. Es un buen momento para poner límites a aquellos que han intentado dañarte o afectarte. Habla y expresa lo que no te gusta o no te agrada, ya que no es momento de permitir más abusos, especialmente de quienes no te aportan nada positivo.

Capricornio

Estás por vivir momentos muy agradables en familia, así que aprovecha para disfrutar de su compañía, ya que pronto podrías escuchar que te has olvidado de ellos. Esta es una semana para ponerte al día con pendientes y reducir el estrés laboral, ya que la próxima semana se presentará más intensa. Entra en una temporada en la que deberás ser más cauteloso/a con tus gastos, ya que podrías terminar en el buró de crédito si dejas deudas sin saldar. En el ámbito sentimental, vienen días algo grises, pues podrías recordar a alguien de tu pasado, pero no dejes que eso te quite el sueño.

Acuario

Se acercan momentos favorables en cuanto a pagos o dinero que te beneficiarán. Recuerda que el amor se paga con amor, así que trata de dar lo mismo que recibes. Si tienes pareja, llegarán momentos mágicos muy buenos, ya que comenzarás a resolver problemas que habían estado pendientes durante un tiempo. Sin embargo, podrían surgir momentos de incertidumbre, por lo que es importante que seas cauteloso/a con lo que dices, ya que tus palabras podrían ser usadas en tu contra.

Piscis

Presta atención a tu dieta para evitar errores que te puedan llevar a subir de peso. Es un buen momento para regresar al gimnasio o comenzar una rutina si no lo has hecho aún, y te sentirás con toda la actitud para lograr ese cuerpo que deseas. Debes confiar más en ti mismo/a y dejar de derramar lágrimas por personas que no lo merecen. Se presentarán amores de una noche y buenos cambios, pero será necesario que actúes de manera diferente para obtener mejores resultados. Habrá rupturas en relaciones de amistad o familiares, pero es mejor que dejes que cada quien resuelva a su manera y no te involucres, ya que no te corresponde opinar sobre esos temas.

NA