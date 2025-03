Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de marzo de 2025

Aries

Se avecinan tiempos en los que tu situación económica podría verse afectada, por lo que es importante ser cauteloso con tus gastos para evitar problemas financieros a futuro. Se presentan posibilidades de un cambio en tu empleo, así como un viaje con tu familia que promete ser una experiencia muy agradable.

Algunas amistades que habías perdido regresarán a tu vida, mientras que relaciones pasadas comenzarán a desvanecerse. Es recomendable tener precaución con relaciones superficiales, ya que podrían traer complicaciones. Además, surge una excelente oportunidad para iniciar un negocio, el cual tiene un gran potencial de éxito, siempre y cuando logres organizarte adecuadamente.

Tauro

En los próximos días, te sentirás reflexivo, mirando hacia el pasado y podrías sentir la tentación de volver a él. Sin embargo, es importante recordar que este no es el momento para hacer cambios solo para satisfacer a los demás, sino para hacerlo por tu propio bienestar.

En el amor, marzo te traerá momentos positivos, y también recibirás un ingreso extra que mejorará tu situación económica. No obstante, ten precaución con cambios inesperados en el aspecto financiero y evita involucrarte en problemas o chismes que no te corresponden, ya que solo te traerán complicaciones. Se acerca un fin de semana cargado de emociones, así que es fundamental que aclares tus sentimientos lo antes posible.

Géminis

Es importante que dejes de enfocarte en el pasado y te concentres plenamente en tu presente, ya que es lo que realmente importa en este momento de tu vida. Se avecinan cambios significativos en el ámbito financiero, y deberías aprovechar esta oportunidad al máximo.

Ten cuidado con lo que piensas y deseas, ya que es posible que tus deseos se hagan realidad, así que es mejor que tus pensamientos se enfoquen en lo positivo. Si estás en una relación, es probable que surjan problemas debido a una amistad tuya. Evita involucrarte en conflictos innecesarios y no provoques situaciones complicadas que solo te traerán más estrés.

Cáncer

Recibirás una noticia impactante que cambiará tu perspectiva sobre la vida y tu forma de ser. Es fundamental que te mantengas alerta y aprendas de cada situación que se cruce en tu camino. Evita que personas del pasado vuelvan a tu vida, ya que solo te traerán complicaciones.

Estás entrando en un ciclo que es ideal para tomar decisiones importantes en lo que respecta a relaciones amorosas, como empezar un noviazgo, consolidar una relación o, incluso, tomar el paso más serio y comprometerte en matrimonio. Todo dependerá de cómo manejes las oportunidades que se te presenten en el ámbito sentimental.

Leo

No es momento de distanciarte, es importante que ofrezcas tu apoyo y amistad, especialmente ahora que más te necesitan. Si alguna vez te lastimaron, no dejes que eso se repita. Enfócate en tus objetivos y sigue adelante con determinación. Ten cuidado con los rumores que algunos vecinos están esparciendo sobre ti.

Estás comenzando a desprenderte de esa ingenuidad que te ha definido hasta ahora, y esto es resultado de un golpe que te ha hecho abrir los ojos. Es hora de dejar de humillarte y de buscar la aprobación de personas que no te valoran, no te quieren y que no hacen nada por acercarse a ti o ver tu bienestar.

Virgo

Estás experimentando dolores de espalda, y es importante que reduzcas el consumo de café o refresco, ya que te están afectando más de lo que crees. Recuerda tomar más agua y cuidar lo que comes y bebes para mejorar tu salud.

Se avecinan cambios importantes en tu vida, y pronto te darás cuenta de quiénes son tus amistades verdaderas y a quiénes deberás dejar ir. Aunque el físico tiene su importancia, es crucial que aprendas a valorar a las personas por lo que son en su interior. Solo así evitarás cometer los mismos errores a la hora de elegir a tu pareja.

Libra

Tendrás que tener cuidado con posibles pérdidas materiales, ya que estarán presentes en los próximos días. Hacia el final de la semana, recibirás una invitación para ir al cine o salir a cenar con amigos; disfruta de esos momentos de convivencia.

El amor se está acercando, pero es importante que no te apresures ni presiones lo que está comenzando. No te muestres desesperado por atención o afecto; aprende a ser más reservado y no ceder tan rápido. De esta forma, lograrás que te valoren más y evitarás que te vean como alguien que se conforma fácilmente.

Escorpión

Estás atravesando una etapa de gran madurez. Ya no sientes tanto el impacto cuando te hieren; solo pones tu mejor cara para afrontarlo, porque así es la vida. Tu corazón se ha vuelto más fuerte, pero sigue conservando sus valores y su sencillez, lo que siempre te ha caracterizado.

Ahora te proteges con un escudo que evita que te tomen por tonto. Vienen cambios significativos en tu vida, especialmente en tu trabajo, economía y en el amor. Una relación que ha estado en el aire está a punto de consolidarse, y este fin de semana podría ser clave para que esto suceda.

Sagitario

Se aproximan tiempos muy positivos para tu economía, lo que te brindará la oportunidad de mejorar tus ingresos, así que debes aprovecharlo al máximo. No te dejes influenciar por lo que digan los demás, ya que esto solo te afectará más de lo que crees.

Ten cuidado con lo que consumes este mes, ya que podrías subir de peso. Es importante que cuides tu alimentación y te ejercites más, incluso si sientes que estás en forma, ya que moverte es crucial para tu salud. Además, mantén precaución con posibles accidentes, golpes o caídas. No trates de aparentar lo que no eres solo para impresionar a personas que no te valoran y que solo buscan sacar algo de ti.

Capricornio

No te dejes llevar por amores fugaces que solo te traerán estrés y dolores de cabeza. Se presentará una oportunidad de viaje de última hora y cambios en tu estado de ánimo que te beneficiarán mucho. Es el momento de hacer un balance de tu vida y decidir qué pasos tomar para seguir adelante y cumplir tus metas y sueños.

No permitas que nadie te detenga ni te importe lo que piensen los demás, ya que al final ellos no te ayudan a avanzar. Ten cuidado con quedarte en lo mismo de siempre; es hora de cerrar ciclos y renovarte por completo, tanto en el amor, como en tu físico y en tu vida en general.

Acuario

Se acercan eventos sociales donde podrías conocer a alguien que sanará las heridas que aún te quedan abiertas. El fin de semana, podrían regresar pensamientos negativos y te sentirás triste por cosas pequeñas, además de que algunas personas del pasado podrían ocupar tu mente.

Si bien esas personas te hicieron muy feliz en su momento, también dejaron huellas dolorosas. Has sufrido mucho y te ha costado seguir adelante, pero lo has logrado. Es importante que aprendas a vivir con el dolor y, en lugar de quedarte en él, encuentres la forma de transformarlo en alegría y felicidad.

Piscis

Recuerda que solo tienes una vida y debes aprovecharla al máximo. No dejes que las opiniones de los demás te frenen y haz lo que te haga feliz. Se avecina un evento social importante en el que brillarás y podrías recibir una oportunidad de ascenso en el trabajo o un viaje laboral.

Si tu pareja ha cambiado o se muestra distante, es momento de poner los pies en la tierra y evaluar la dirección de la relación. Podrían estar perdiendo el rumbo, así que es fundamental que te des cuenta de hacia dónde va todo.

Con información de Nana Calistar.

EE