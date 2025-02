Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de febrero de 2025

Aries

Es momento de madurar y comprender quién eres realmente, reconociendo tu propio valor. Ya no estás dispuesto a involucrarte en relaciones superficiales ni a perder tiempo con personas que no te aprecian ni aportan nada positivo a tu vida. Experimentarás cambios tanto en el ámbito laboral como en el amoroso. Si tienes pareja, podría haber un conflicto debido a un malentendido, pero no te preocupes, dale tiempo para que las emociones se calmen y las cosas se aclaren.

Ten cuidado con la tristeza, ya que puede convertirse en un hábito y resultarte difícil de superar. Recuerda que todo lo que sucede tiene un propósito, así que busca lecciones en cada experiencia. Nuevas etapas están por llegar, te enfrentarás a caídas que te enseñarán valiosas lecciones y, finalmente, te liberarás de la monotonía.

Tauro

Si sientes que el amor sigue vivo en ti, no lo dejes ir, ya que podrías arrepentirte en poco tiempo. Presta atención a posibles dolores en la espalda y las piernas; es importante moverse más y hacer ejercicio para evitar problemas en las articulaciones. Ten cuidado con caídas y golpes, ya que podrían ser frecuentes en este período.

Recuerda que la vida no siempre es sencilla; tendrás momentos altos y bajos, pero no te rindas ni te desesperes si las cosas no salen como esperabas al principio. En el momento menos pensado, muchas de las metas por las que has trabajado se harán realidad. No te rodees de personas que solo te buscan cuando te necesitan, ya que no aportan nada valioso a tu vida.

Géminis

Un viaje se acerca, y con él vendrán grandes cambios que te beneficiarán en todos los aspectos de tu vida. Algunos amigos regresarán, arrepentidos por lo que hicieron en el pasado, pero ya no debes temer a los cambios.

Estos traerán nuevos resultados, experiencias y aventuras que llenarán tu vida de éxitos y amor. Serán días de profunda reflexión, donde pensarás en cambios en tu carrera, ya que pronto verás avances en lo que antes estaba estancado. Recuerda siempre quién eres y el valor que tienes. No te castigues por el pasado, acepta lo que el universo pone en tu camino y aprende de ello.

Cáncer

Una amistad te está mintiendo, así que no des por sentado algo que no has comprobado por ti mismo. No te dejes llevar por chismes ni por todo lo que te dicen. Una amistad del pasado regresará y revivirá ese vínculo de hermandad entre ustedes. No confíes en quienes aparecen de repente y no pongas como prioridad a quienes te tratan como una opción.

En el amor, todo florecerá y traerá buenas noticias; si no tienes pareja, la llegada de alguien de piel clara alegrará tu día. No te sigas culpando por todo lo que sucede a tu alrededor, ya que hay personas que son manipuladoras y se aprovechan de ti. Deja de cargar con esas responsabilidades, y que paguen las consecuencias quienes realmente causaron el daño.

Leo

Los problemas y malentendidos familiares te harán reflexionar mucho, así que tómate un tiempo para meditar antes de tomar decisiones. Un amor de tierras lejanas podría llegar a tu vida a través de una red social, pero ten cuidado, ya que la distancia podría generar complicaciones.

Evita compartir tus planes con los demás, ya que la envidia puede hacer que las cosas no se concreten como esperas. En el ámbito económico, se vienen mejoras y la posibilidad de un proyecto de negocio pronto; si le pones el esfuerzo necesario, te irá muy bien. Habrá días en los que te sientas triste y otros en los que estarás lleno de energía, ya que tu estado de ánimo será algo inestable.

Virgo

Es un momento de grandes cambios, una nueva etapa increíble llena de éxitos y personas que te ofrecerán amor. No te pongas límites en cuanto a tus deseos y metas, ya que ahora estás en un periodo donde todo se materializará de la mejor manera.

Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho, pero que está con alguien más, pero recuerda, eso es parte de la vida. "Next" y sigue adelante. Quien realmente te quiera y valore hará todo por estar en tu vida, y quien no, simplemente se alejará. Amores del pasado volverán, y con ellos traerán grandes cambios que beneficiarán tu situación financiera.

Libra

Podrías enfrentar las consecuencias de tus acciones pasadas más pronto de lo que imaginas, así que es hora de ponerte las pilas y luchar por lo que necesitas para ser feliz. Ten cuidado de no exponer demasiado tus sentimientos a personas que apenas estás conociendo. Una amistad te está mintiendo, y pronto descubrirás quién es.

No des por sentado lo que no has comprobado por ti mismo, ni creas los chismes o todo lo que te dicen, ya que solo buscan desestabilizarte. Serán días de mucha reflexión, y podrías enfrentar problemas de insomnio que necesitas abordar rápidamente, ya que si no lo haces, podrían derivar en ansiedad intensa.

Escorpión

Es el momento de pensar más en ti mismo antes de intentar resolver la vida de los demás. Recuerda que quien necesita ayuda eres tú, no los otros. Podrías involucrarte en una relación complicada o ser la persona que se interpone en una relación ajena; pon mucha atención a estos aspectos para evitar que te lastimen y terminar con el corazón roto.

Cuida tu bienestar emocional, no te sigas lastimando por quienes no lo merecen o solo te causan problemas. La vida es justa y te presentará desafíos que te harán valorar lo que tienes, dejando de lado tantas quejas. Aprende a apreciar lo que tienes, porque mañana podría escaparse de tus manos.

Sagitario

Deja que el mundo siga su curso y concéntrate en tus propios asuntos, sin preocuparte por lo que otros hagan con sus vidas. Se vienen cambios importantes que te harán madurar, y esa ingenuidad que te caracteriza irá desapareciendo. Descubrirás las malas intenciones de una amistad, lo que podría ponerte de mal humor. Ten cuidado con golpes y accidentes, ya que un descuido podría traer consecuencias.

Si tienes hijos, es momento de estar más pendiente de ellos y asegurarte de dónde están, podrías llevarte algunas sorpresas. Además, tendrás la oportunidad de cambiar una conducta que no te está llevando a ningún lugar, es el momento ideal para hacer ajustes.

Capricornio

Hay alguien que se ha sentido muy decepcionado por ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada debido a tus miedos pasados y tu inestabilidad emocional y económica. Un viaje comenzará a planearse y saldrá mucho mejor de lo que esperas.

Ten cuidado al caminar, especialmente cuando salgas de casa, ya que podrías tener algún percance. Recuerda que quien realmente te quiere te lo demostrará con hechos; quien no, simplemente te dará excusas y nunca cumplirá sus promesas.

Acuario

Ten paciencia con los demás, ya que a veces puedes explotar sin razón aparente. Podrías involucrarte en una relación prohibida o ser la persona que causa conflictos, lo cual te traerá problemas serios. No te castigues por errores que no son tuyos, lo que ya pasó no se puede cambiar; enfócate en vivir y disfrutar el presente al máximo.

Si no cuidas tu alimentación, podrías subir de peso rápidamente, así que es importante que empieces a hacer ejercicio, especialmente ahora que comienza el año, para mantenerte en forma.

Piscis

Eres un ser lleno de luz y agua, y necesitas ser más fuerte para lograr todo lo que te propongas. No permitas que nadie te haga sentir que debes estar de rodillas, pues nadie lo merece. Vive, disfruta y enfrenta la vida de la mejor manera posible, sin necesidad de dar explicaciones y, sobre todo, siendo tú mismo. Te encontrarás en una encrucijada con dos amores que pondrán en duda tus sentimientos, y no sabrás hacia dónde dirigirte.

Habrá momentos en los que te sentirás perdido, sin saber a dónde ir. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y seguir el camino que te conduzca al cumplimiento de tus sueños, sin esperar nada de los demás. Habrá un reencuentro con amistades del pasado que te ayudarán a sentirte mejor, así que disfruta de esos momentos y sigue adelante.

Con información de Nana Calistar.

