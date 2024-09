Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de septiembre

Aries

Es probable que recibas una invitación para salir este fin de semana. Acepta la invitación y disfruta, ya que la vida es corta y es importante vivirla al máximo. No te preocupes por lo que digan los demás; ellos no contribuyen a tu vida diaria. Aprovecha la oportunidad de divertirte mientras puedas.

No dejes que el miedo a enamorarte o tu indecisión te impidan avanzar. Podrías perder una oportunidad valiosa con alguien debido a tu inseguridad o lentitud. Si has enfrentado problemas en el pasado, aprende a superarlos y a dejarlos atrás. Si no has progresado, es porque no te lo has propuesto en serio. Has tenido oportunidades, pero al esperar algo que no llegará, se te han escapado.

Además, t en cuidado con una amistad con tez clara, ya que podría traicionarte y hablar mal de ti a tus espaldas. Evita consumir demasiados alimentos picantes y harinas, ya que podrían causarte problemas de gastritis y colitis en los próximos días. Es normal que extrañes a algunas personas y sientas frustración por no poder estar cerca de ellas como desearías.

Presta atención a posibles accidentes en casa o en el trabajo, ya que podrían ser frecuentes. Si ya tienes a alguien que te apoya, no busques lo que ya tienes. A veces das mucho a los demás y, al final, te sientes decepcionado. No esperes demasiado de algo que probablemente no se materializará. No te dejes influenciar por chismes, especialmente si provienen de familiares con los que no tienes una buena relación.

Tauro

Es posible que recibas una noticia que te cause tristeza, pero no te preocupes, todo tiene un lado positivo. Podrían ocurrir cambios en tu trabajo y una amistad podría enfrentar la pérdida de un ser querido. Si aún no tienes una relación, es porque no has querido darte esa oportunidad. No dejes que la opinión de los demás te afecte; enfócate en buscar tu propia felicidad y aprovecha al máximo los momentos felices, aunque no duren para siempre. Ten cuidado con posibles infecciones estomacales y dolores en las piernas; es importante que descanses más y cuides lo que comes, especialmente en lugares fuera de casa.

Deja de buscar la atención de esa persona que solo se acerca a ti cuando tiene un problema, sin ofrecerte nada a cambio. Aléjate de relaciones prohibidas, ya que podrías salir muy lastimado. No es el momento adecuado para eso. Si estás en una relación, es crucial que le dediques más atención, ya que has estado descuidándola y has cambiado tu forma de ser. Tu pareja ha notado estos cambios.

El fin de semana traerá suerte, con posibilidades de viajar, comprar ropa o salir con amigos. Es hora de cambiar tu forma de pensar; la vida quiere devolverte lo que te debe, pero tus oportunidades se han ido al culparte por errores pasados y tratar de resolver los problemas de los demás antes de los tuyos.

Géminis

No culpes a los demás por el daño que sufres; eres el único responsable de tus errores, especialmente si sigues esperando que las personas cambien a pesar de saber que no lo harán. Ten cuidado con los pensamientos negativos o deseos, ya que podrían hacerse realidad. Estarás en una etapa de gran atracción, con posibilidades de involucrarte con alguien que conocerás a través de una red social. También podrías hacer cambios en tus pertenencias o realizar trámites relacionados con el dinero.

Una amistad podría causarte problemas o hacerte sentir mal con indirectas; no te dejes afectar ni entres en su juego. Aprende a ver a las personas con sus defectos y quédate con quienes te acepten por completo, incluyendo tus imperfecciones, ya que cualquiera puede enamorarse de tus virtudes.

Es posible que disfrutes de un viaje o una salida de la ciudad para divertirte o hacer compras. Presta atención a tu salud y cuídate. Podrías tener un sueño intrigante que contenga la respuesta que necesitas; trata de interpretarlo.

Eres de las personas que prefiere no actuar de inmediato, pero sabes guardar cada golpe para devolverlo cuando menos lo esperen. Los mejores días para resolver problemas amorosos con tu pareja serán el lunes o el martes. Ten cuidado con cómo reaccionas hacia las personas que te importan, ya que podrías cometer errores y herir a quienes son importantes para ti.

Cáncer

Presta atención, ya que hay alguien a tu alrededor que podría intentar causarte problemas. Mantente alejado de personas negativas que pueden arrastrarte hacia conflictos innecesarios. A menudo te metes en problemas por defender las ideas de otros o por preocuparte por asuntos que no te corresponden. Es crucial que cuides más tu bienestar físico; comienza a ejercitarte y a optar por una dieta más saludable. Reduce el consumo de alcohol, ya que estás ganando peso. Aunque el físico no lo es todo, la apariencia sigue siendo lo primero que se nota y, eventualmente, los sentimientos seguirán.

Si tienes dudas sobre si tu pareja te ama o si sus demostraciones de afecto son insuficientes en comparación con las tuyas, estas inseguridades pueden desgastarte. Si no estás seguro de su amor, considera si es conveniente seguir invirtiendo tu tiempo en esa relación, ya que podrías encontrar a alguien que no te genere esas dudas.

Es posible que se cancele un viaje o proyecto debido a falta de recursos financieros o ideas. Presta especial atención a tu salud, ya que podrías enfrentar infecciones de garganta o dolores musculares. Deja de reprocharte el pasado; ya no tiene sentido lamentarse por lo que ocurrió. Enfoca tu energía en mejorar aspectos personales que te están frenando, no para agradar a los demás, sino para tu propio bienestar y satisfacción.

Leo

Es posible que te sientas un poco deprimido debido a tu terquedad; a pesar de que esa persona te trata mal, sigues allí y perdonas todo. Recuerda que lo más importante es tu propia felicidad. Tienes todo para establecer una relación con alguien que realmente valore y aprecie tu valía. Es hora de hacer una limpieza en tu vida y cambiar tu forma de pensar. Desde ahora, proponte valorarte más y dejar de buscar cariño, atención y amor de manera desesperada. Debes aprender a protegerte para evitar ser lastimado como en el pasado.

En tu entorno laboral y entre amistades, habrá mucha envidia. Una amistad podría traerte chismes que te pondrán de mal humor. Ten cuidado con posibles accidentes o caídas; podrías sufrir un golpe significativo.

Cuida tu estado emocional y evita preocuparte demasiado por el futuro antes de dormir; el futuro no está garantizado, solo el presente. Es momento de tomar decisiones firmes y no dar tantas vueltas a los problemas. Si una persona te incomoda, no sientas la obligación de quedarte allí solo para quedar bien. Podrías involucrarte en un chisme familiar; no le prestes demasiada atención, ya que hay cosas más importantes por las que preocuparse.

En los próximos días, tendrás trámites o cambios de documentos por delante. Los juegos de azar te traerán suerte, así que podrías considerar participar. Además, es probable que una amistad esté esperando un embarazo pronto.

Virgo

Vas a experimentar cambios en tu situación financiera, y es probable que enfrentes dificultades económicas. Sin embargo, si evitas gastar en cosas innecesarias, tendrás más posibilidades de superar estos problemas. Aunque se visualizan deudas, también se avecina una fuente adicional de ingresos que te ayudará a recuperarte económicamente. Es crucial que busques recuperar lo que has dado en exceso en los últimos meses, ya que no has recibido lo que has ofrecido.

Te sentirás triste y desmotivado, con ganas de rendirte. Estás atravesando un periodo de sentimientos de derrota y desinterés. En lugar de buscar razones para decaer, enfócate en encontrar motivos para avanzar y enfrentar los desafíos. No dejes que la monotonía y la rutina deterioren tu relación; cuida tu entorno y busca maneras de renovar la rutina con tu pareja.

Se avecina un viaje y una oportunidad para iniciar un negocio. No confíes plenamente en todas las personas en tus redes sociales, ya que no todos son confiables. Si tienes dudas sobre un sentimiento, no apresures las cosas y permite que se desarrolle con el tiempo. Una amistad se acercará para hablarte de una situación que la está afectando.

Mantén el ánimo, no permitas que otros te depriman o frustren tus sueños. La fuerza para alcanzar tus metas está en ti, pero solo lograrás concretar tus objetivos si trabajas activamente en buscar oportunidades. Recuerda que cuando una puerta se cierra, otras se abrirán.

Libra

Vienen cambios inesperados que te beneficiarán en muchos aspectos de tu vida. Un nuevo amor está por llegar, probablemente a través de una red social o a través de una amistad. También es posible que un familiar que vive lejos se comunique contigo.

En cuanto a tus relaciones sentimentales, no presiones demasiado a tu pareja; dale su espacio, ya que a veces tu insistencia puede ser agobiante. Ten cuidado con los vecinos, ya que podrían involucrarte en chismes. Los problemas en tu trabajo se resolverán si te concentras en tus responsabilidades y evitas involucrarte en chismes o apoyar a personas perezosas.

Es momento de dejar atrás todo lo que te ha dañado y afectado. Aunque puede ser difícil soltar a personas que han estado contigo mucho tiempo o a un amor que ha tenido un impacto profundo en ti, si estas personas solo te han perjudicado en lugar de ayudarte a crecer, es hora de cerrar esos ciclos y buscar tu propia felicidad.

No permitas que tu actitud altiva afecte a las personas que quieres. En los próximos días, podrías ser muy sincero con lo que piensas y sientes, pero ten cuidado de no herir a quienes te han apoyado. Recuerda que ellos no deberían pagar por los errores de otros.

Escorpión

Aprende a recibir lo mismo que ofreces, ya que descuidarte podría llevarte a perder en varios aspectos de tu vida. La distancia será crucial para superar un amor del pasado; asegúrate de eliminar cualquier medio que te conecte con esa persona. Aleja a quienes no te valoren; es momento de sacudirse y estar alerta. Tienes un carácter fuerte, y esto puede dificultar que otros te toleren, ya que a veces pareces lleno de amor y otras veces estás irritable. Cuida tu comportamiento para no herir a quienes no lo merecen, y no intentes cambiar la esencia de los demás, ya que podrías meterte en problemas serios.

Podrías experimentar intensas pasiones con una amistad, y esta persona podría tratar de desestabilizarte. Ten cuidado con a quién te entregas en estos días, ya que podrías enfrentar riesgos de embarazo debido a tu alta fertilidad. En cuanto a tus finanzas y trabajo, es importante que seas cauteloso con a quién le prestas tus pertenencias, ya que podrías no recuperarlas.

Evita los celos hacia tus amistades; no puedes controlar a quiénes eligen relacionarse, y hacerlo podría meterte en problemas. Prepárate para posibles pérdidas de objetos y para recibir llamadas o mensajes inesperados en los próximos días.

Sagitario

Se aproxima una fiesta o evento social, así que prepárate para ligar, ya que podrías conocer a alguien interesante. Sin embargo, ten cuidado con posibles infecciones estomacales en los próximos días. Trata de reducir tu consumo de cafeína y evita acostarte demasiado temprano, ya que tu insomnio podría estar relacionado con estos hábitos.

Es fundamental que planifiques cuidadosamente tus próximos pasos para alcanzar tus objetivos, ya que podrías encontrarte con personas que desean verte fracasar y harán lo posible para perjudicarte. Si estás en una relación, presta atención a las amistades de tu pareja, ya que podrían estar sembrando discordia en tu contra.

Ten cuidado con tus pensamientos y deseos, ya que pueden hacerse realidad. Llena tu mente de pensamientos positivos y deja de quejarte de tu vida actual. Si sientes que no has avanzado, es posible que necesites más determinación para luchar por tus metas.

Es momento de dejar atrás el pasado y aceptar que tarde o temprano volverás a enamorarte. No temas a lo que la vida te ofrece; en la medida en que disfrutes tu soltería y te enfoques en lo que realmente te apasiona, encontrarás la paz y la felicidad que te faltan. Evita compartir tus planes con demasiada gente, ya que las personas envidiosas y sus malas energías pueden sabotear tus proyectos. No te dejes llevar por un amor del pasado; no repitas viejos errores.

Capricornio

Si estás en una relación, es el momento perfecto para revivir los momentos que conquistaron a tu pareja. El amor se construye día a día, así que no des por sentado que permanecerá sin esfuerzo. Pronto recibirás noticias de familiares, y un proyecto que has estado esperando está por concretarse. También se aproxima un evento social importante.

Estás comenzando a encontrar tu felicidad, y la vida te devolverá lo que te ha negado debido a errores pasados. El futuro se presenta prometedor y lleno de nuevas oportunidades. Aunque las cosas no hayan salido como esperabas en las últimas semanas, y hayas enfrentado varios tropiezos, has demostrado tu fortaleza al seguir adelante. No te subestimes ni dudes de tu capacidad para alcanzar tus metas.

Deja de mendigar cariño o amor de quienes ya no te valoran. Es momento de pasar la página y empezar a construir una nueva vida. Selecciona cuidadosamente tus amistades, supera amores del pasado y prepárate para un nuevo ciclo lleno de armonía. Se aproxima un viaje y comenzarás a distanciarte de quienes te han hecho daño. Viejas amistades podrían regresar, y nuevas situaciones te ayudarán a reconocer áreas en las que aún necesitas crecer.

Dedica tiempo a ti mismo, comienza a hacer ejercicio y cuida tu salud. Aléjate de vicios y situaciones que puedan perjudicarte. Aprende a vivir de manera más saludable. Un nuevo amor está en camino, pero avanza con calma. No te apresures; tomar las cosas con tranquilidad te ayudará a evitar problemas y a construir una relación más sólida.

Acuario

Si has tenido problemas familiares debido a malentendidos o desacuerdos, este es un buen momento para ofrecer disculpas. Aunque puede que no seas completamente responsable, a veces es mejor dar el primer paso para sanar las relaciones, ya que el orgullo puede destruir lo que más valoramos.

Un proyecto está a punto de concretarse, y una entrada de dinero te ayudará a saldar algunas deudas. Prepárate para trámites y visitas inesperadas que surgirán en los próximos días. Presta atención a la salud de tus pies y piernas, ya que parecen estar descuidados.

Si ya has sido decepcionado más de dos veces, no sigas mendigando cariño, atención y amor. Si te mantienes en una situación que solo te lastima, seguirás sufriendo. Es hora de comenzar un ciclo de renovación y dejar atrás lo que no te sirve ni te hace feliz. La felicidad es momentánea, así que aprovecha los momentos felices mientras duren.

Si el amor aún no ha llegado a tu vida, no te desesperes. Aprende a valorarte y a cuidarte; una vez que logres amarte a ti mismo, estarás en una mejor posición para iniciar una relación con alguien inesperado.

Para quienes ya están en una relación, es el momento de avanzar al siguiente paso. No permitas que chismes, celos, rencores o envidias de terceros afecten lo que tanto esfuerzo les ha costado construir. La comunicación será clave para resolver cualquier conflicto del pasado y fortalecer su vínculo.

Piscis

Si estás en una relación y sientes que han caído en la monotonía, es momento de cambiar. La relación ha perdido su chispa y los días se han vuelto monótonos. Para evitar que se deterioren, necesitan reinventarse y comenzar de nuevo. Salgan a lugares diferentes y rompan con la rutina; de lo contrario, la relación podría deteriorarse aún más.

Si tienes un empleo, asegúrate de mantenerlo y no descuidar tus responsabilidades por apresurarte a terminar tareas. De lo contrario, podrías meterte en problemas. Una amistad te invitará a salir de fiesta, pero ten cuidado con los conflictos familiares que podrían surgir; intenta no ser tan orgulloso o orgullosa.

Es esencial que sueltes el pasado y dejes de lamentarte por cosas que ya han quedado atrás. No te castigues por errores que no son tu responsabilidad. Cierra esos ciclos que te impiden avanzar y deja de buscar culpables donde no los hay. Enfócate en equilibrar tu vida y prioriza tu propia felicidad antes de intentar hacer felices a los demás. Preocúpate por ti mismo antes de hacerlo por los demás.

Las relaciones a distancia pueden funcionar si estás dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y recursos en mantenerlas. Si te dejas llevar por los celos, la desconfianza y el rencor, no lograrás avanzar. Tu recompensa dependerá del esfuerzo que pongas; si te conformas con la flojera y la falta de compromiso, nunca concretarás los proyectos que tienes en mente. Es hora de ponerte las pilas e invertir en lo que realmente deseas.

Con información de Nana Calistar.

EE