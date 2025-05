Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de mayo de 2025

Aries

Evita los celos infundados si ya tienes pareja, ya que podrías generar un problema de desconfianza que termine en una ruptura inesperada. Tu temperamento impulsivo puede llevarte a cometer errores importantes, por lo que es fundamental mantener la calma y actuar con prudencia. No tomes decisiones apresuradas ni permitas que tus emociones dominen la situación. Manejar las relaciones con serenidad y madurez te ayudará a evitar conflictos innecesarios y a conservar la estabilidad emocional. La paciencia y la reflexión serán tus mejores aliadas para no dañar lo que has construido con tu pareja. Piensa antes de actuar.

Tauro

Es tiempo de aclarar las cosas con alguien importante. Evita suposiciones negativas y no te culpes por errores que no te corresponden. El pasado quedó atrás; enfócate en vivir el presente. No toleras ambigüedades y te frustra la falta de interés genuino. Por eso, decides no entregar más de lo que puedes y te vuelves más exigente con quien te demande más de la cuenta. A partir de ahora, nadie entrará a tu vida sin merecerlo. Solo quienes demuestren verdadero interés y compromiso podrán acercarse a ti, porque ahora sabes poner límites y cuidar tu bienestar emocional.

Géminis

Es momento de dejar atrás el pasado y enfocarte en lo que realmente importa en el presente. Ten cuidado con posibles cambios en el amor, ya que podrían afectarte más de lo que imaginas. Se acercan oportunidades de mejora en tu situación económica, así que aprovecha al máximo esos cambios. También, mantente alerta con un amor del pasado que podría reaparecer y traerte complicaciones. Es importante que no te dejes llevar por viejas emociones y que tomes decisiones que te ayuden a avanzar hacia un futuro mejor.

Cáncer

Sigue adelante sin permitir que nada te detenga ni te lastime; dentro de ti está la fuerza para alcanzar todo lo que te propongas si sabes enfocar bien tu tiempo y energía. Escucha a tus sueños, pues te guiarán hacia el camino correcto. Si estás soltero, podrías iniciar una conexión rápida por redes sociales, posiblemente una relación informal por un tiempo. Un familiar se acercará a ti en busca de orientación. Además, se avecinan cambios positivos en tu economía: recibirás un dinero extra que te servirá para ese viaje que has estado planeando. Confía en el proceso.

Leo

El verdadero inicio de tu felicidad llegará cuando dejes de angustiarte por el futuro y te enfoques en vivir plenamente el presente. Permítete una nueva versión de ti mismo, sin repetir errores ni confiar en promesas vacías. Sé prudente y no permitas que personas que ya te decepcionaron vuelvan a entrar en tu vida. Es momento de renovar tu energía y adoptar una actitud más positiva, especialmente en temas del corazón. No te castigues por el pasado; aprende de él y avanza con mayor claridad emocional. Tu bienestar depende de cómo decidas cuidar de ti hoy.

Virgo

Es tiempo de aclarar tu situación y aceptar que nada dura para siempre; todos somos reemplazables y aferrarse a ilusiones poco realistas solo trae frustración. No sigas invirtiendo energía en situaciones que solo te generan malestar. Enfócate en lo que realmente te beneficia y deja atrás lo que no suma. Se avecinan oportunidades importantes en el ámbito laboral, ya sea mediante un cambio de puesto o una mejora salarial. Mantente atento y dispuesto a avanzar, porque este nuevo ciclo puede traer el impulso que necesitas para crecer profesionalmente y alcanzar mayor estabilidad.

Libra

Cuida tus cambios de ánimo, ya que reacciones impulsivas podrían afectar tus relaciones con personas que realmente valoras. Mantén la calma y piensa antes de hablar para evitar conflictos innecesarios. Si el amor aún no llega, ten paciencia; es preferible esperar a alguien que realmente valga la pena, en lugar de repetir errores del pasado. No te precipites por miedo a estar solo. También presta atención a tu estado emocional: la tristeza, si no se maneja bien, puede volverse un hábito difícil de romper. Cultiva la tranquilidad y enfócate en tu bienestar interior para atraer lo que realmente mereces.

Escorpión

Un proyecto personal o negocio finalmente tomará forma, pero también saldrá a la luz un chisme familiar que podría generar tensiones. Sé precavido con ese viaje que tienes en mente, ya que no es el momento ideal para realizarlo. Algo inesperado tocará tus emociones profundamente. En estos días podrías sentir nostalgia por alguien del pasado e incluso tener sueños que parezcan adelantarse a la realidad. Evita involucrarte en relaciones pasajeras, no van contigo ni con lo que buscas. La suerte estará de tu lado en juegos de azar, y comenzarás a visualizar importantes cambios en tu vida para los próximos meses.

Sagitario

Podrías verte tentado a comenzar una relación complicada o convertirte en la tercera persona en una historia ajena; si decides involucrarte, asume las consecuencias sin lamentarte después. Esta semana podrías tener sueños premonitorios y surgirán invitaciones a reuniones o festejos. Llegarán noticias de alguien muy especial que está lejos, lo cual te moverá emocionalmente. Si tu pareja comienza a cuestionar tu forma de ser o exigirte cambios, establece límites firmes. Recuerda que tu esencia es valiosa y no debes modificarla por nadie; te ha costado mucho aceptarte tal como eres. Mantente fiel a ti mismo.

Capricornio

Es tiempo de cambiar tu forma de enfrentar la vida si deseas resultados distintos. Reflexiona antes de hablar, ya que una indiscreción podría lastimar a personas que valoras profundamente . No sigas cayendo por quienes no lo merecen ni repitas errores que ya conoces. Perdonar constantemente a alguien que vive engañando solo genera un ciclo dañino del que será difícil liberarte. Aprende a poner límites y prioriza tu bienestar emocional. Tu crecimiento comienza cuando decides soltar lo que te hace daño y tomar decisiones más firmes y conscientes.

Acuario

Recuerda que la vida está llena de altibajos, y es normal enfrentarse a momentos difíciles. No te desesperes ni te frustres si las cosas no salen como esperabas en un principio, ya que en el momento menos esperado se materializarán muchas de las metas por las que has estado luchando. Una amistad cercana mostrará un interés más allá de la amistad, y pronto sabrás de quién se trata. También, ten en cuenta que una amistad podría estar pasando por una situación complicada, así que mantente atento a su comportamiento.

Piscis

Si alguien no estuvo dispuesto a apostar por ti ni a dar lo mejor de sí, no te sientas mal. Las personas que realmente deben estar en tu vida lo harán de manera natural, sin que sea necesario forzar nada. Quien no esté destinado a quedarse, que siga su camino. Ten cuidado con lo que compartes con tus familiares, ya que podrían estar hablando de ti y revelando cosas que les confiaste en privado. Es posible que sientas frustración por no poder concretar algo que tenías en mente, pero con el tiempo todo se resolverá de manera positiva.

Con información de Nana Calistar.

EE