Nana Calistar: Horóscopos para HOY 5 de febrero de 2025

Aries

Es importante tener precaución con los amores pasajeros que pueden alterar tu vida y traer complicaciones innecesarias. Aprende a tomar decisiones por ti mismo, sin permitir que otros influyan en tu camino. No te enredes demasiado en pensamientos sobre el futuro, que es incierto, y enfócate en vivir el presente. Los amores vienen y se van, no pierdas tiempo preocupándote por lo que pudo haber sido o lo que ya no es.

Si algo del pasado no está en tu vida actual, es porque no era lo que realmente necesitabas. Recuerda que el tiempo es lo más valioso que tienes; no lo malgastes con personas que no lo aprecian. Dedica tu energía a quienes te buscan, te valoran y están presentes para ti.

Tauro

No dejes que lo que digan los demás influya en tus decisiones, ya que a menudo se trata solo de rumores o chismes. Sé cuidadoso con lo que compartes con tus amigos, porque muchas veces las personas pueden ser muy habladoras y no tardan en difundir lo que les cuentas. Si estás en una relación, evita comportarte como si estuvieras soltero/a, especialmente en redes sociales.

Actúa de acuerdo con tu situación sentimental y no des pie a malentendidos o celos innecesarios. Recuerda que los celos son una herramienta poderosa en cualquier relación, y si no tienes cuidado, pueden empezar a desgastar la confianza entre tú y tu pareja, llevándola a actuar de la misma manera que tú.

Géminis

Es hora de enfocarte en el presente y dejar atrás todo lo que te ha frenado en el pasado. Solo así podrás avanzar y superar los obstáculos que te han retenido. Las personas que intentan sabotear tu felicidad no merecen un lugar en tu vida, ya sea como amigos o conocidos. Aléjate de ellas y busca lo que realmente te llena.

No dejes que lo que tienes con esa persona especial se pierda; dale espacio a la relación para que crezca y se fortalezca con el tiempo. A medida que eso suceda, verás cómo tu felicidad se refleja en tu rostro, y la gente notará el cambio en ti en poco tiempo. Un nuevo amor está por llegar a tu vida, y te sorprenderá cómo todo empieza a encajar.

Cáncer

Se acercan tiempos de cambio, por lo que es importante que cuides tu economía para evitar dificultades en el futuro con tus pagos . Si en tu relación predominan los momentos de frustración, celos, discusiones e intriga, tómate un tiempo para reflexionar y preguntarte si realmente vale la pena seguir invirtiendo tu energía en alguien que tal vez ya no te valora.

Recuerda que solo tienes una vida, y si no aprovechas tu tiempo, cuando decidas abrirte al amor nuevamente, podría ser demasiado tarde. Las cosas no llegan por casualidad; siempre necesitas poner esfuerzo, tomar decisiones y hacer lo que sea necesario para alcanzarlas.

Leo

Este mes de febrero, ten cuidado con posibles traiciones dentro de tu familia, ya que podrían afectarte emocionalmente. Además, amores del pasado seguirán interfiriendo en tu vida, aunque es importante que no te dejes arrastrar por la soledad ni te enredes en lo mismo. Recuerda que no necesitas a nadie más para sentirte completo/a ni realizado/a.

La intimidad es algo esencial, pero no depende de una relación de pareja; puedes disfrutarla con quien quieras y sin compromisos. Eso sí, asegúrate siempre de cuidarte y protegerte, ya que en esta etapa los embarazos podrían ser una preocupación más. También, presta atención a tu salud; dolores intestinales por la comida son posibles, así que cuida tu alimentación y aumenta tu consumo de agua.

Virgo

Se avecinan tiempos muy positivos para ti, en los que el dinero empezará a fluir de distintas maneras. Aprovecha esta oportunidad para salir de deudas y adquirir lo que realmente necesitas para tu bienestar. No dejes que la rutina ni la pereza te afecten, porque si te dejas llevar por la flojera, no lograrás nada. Puede que comiences con energía, pero si no te mantienes enfocado, solo durarás unos días con buen ánimo y luego todo se desmorona.

Si sigues con una actitud negativa y no le das el tiempo necesario a las cosas, jamás avanzarás. Si sientes que "no tienes perro que te ladre", tal vez sea porque has descuidado tu aspecto físico. Aunque es cierto que lo más importante no es lo superficial, la primera impresión siempre cuenta.

Libra

Podrías tener la oportunidad de hacer un viaje o cambiar de casa o vehículo en cualquier momento. Aprovecha estas oportunidades, pero no te dejes llevar por el enojo, porque podrías desquitarte con alguien que no tiene culpa. Sé prudente con las personas a quienes les abres las puertas de tu hogar, ya que algunas no son de confianza y podrían dejar malas energías o vibras negativas. Eres una persona muy fuerte, pero las traiciones de amistades o familiares aún te duelen.

No guardes rencor; recuerda que la familia, aunque te cause dolor, siempre será la que estará ahí para ti. Dales otra oportunidad. También recibirás noticias de la pérdida de un conocido, lo que podría hacerte reflexionar más sobre la vida. Es momento de poner en balance lo que estás viviendo y tomar decisiones que te acerquen a lo que realmente necesitas para tu bienestar.

Escorpión

Ten cuidado con una traición que podría venir de una persona a la que amas profundamente. No te dejes atrapar en sus trampas, porque podrías arrepentirte. Sueles enamorarte de personas que viven lejos, y aunque los amores a distancia son lo tuyo, esta vez esos amores serán los indicados para ti.

Sé feliz, muestra tu felicidad al mundo, pero no compartas tus planes y metas con demasiada gente. Mientras menos personas sepan de tu relación, más duradera será. Es el momento de rodearte de amistades que realmente aporten valor a tu vida, y empezar a alejarte de esas que solo están para crear problemas o incomodar.

Sagitario

No dejes que te influencien en el ámbito laboral, ya que podrías caer en un mal trato que termine costándote económicamente. Es momento de confiar más en ti mismo y en tu capacidad para lograr lo que deseas. Se avecinan nuevos proyectos y podrías tener la oportunidad de iniciar un negocio de ventas. Ten cuidado con viajes inesperados, ya que necesitarás tomar precauciones en cuanto a tus finanzas.

Además, familiares que viven lejos podrían visitarte en cualquier momento. No te subestimes; ponle un valor más alto a ti mismo, porque tiendes a ponerte a disposición de personas que no lo merecen. La suerte estará de tu lado y, de alguna forma, llegará un dinero extra que no esperabas.

Capricornio

No es el momento de buscar venganza por tus propios medios, deja que el tiempo y el karma se encarguen de hacer su trabajo. Si estás soltero/a, se presenta la oportunidad de un nuevo amor, pero deberás estar muy atento/a para evitar conflictos desde el principio.

No caigas en la trampa de dar terceras oportunidades; no te hagas tonto/a, no vale la pena sufrir por lo mismo que ya sufriste. Se acercan eventos sociales y reuniones con amigos, y empezarás a darte cuenta de quién realmente merece tu tiempo y quién no.

Acuario

No te dejes influenciar por lo que digan los demás, porque podrías meterte en problemas más rápido de lo que imaginas. Las traiciones de amistades estarán a la orden del día, pero ya no te sorprenderán, ya que esas son personas que te han fallado antes. Es hora de seguir adelante y deshacerte de toda esa "basura" que solo contamina tu entorno.

Amores del pasado pueden regresar en cualquier momento, pero depende de ti si les das una oportunidad o decides dejarlos atrás definitivamente. Si el amor aún no ha llegado a tu vida, no te preocupes ni te castigues por ello, eso no significa que no volverás a amar, al contrario, el amor está por llegar cuando menos lo esperes.

Piscis

No expongas tu corazón a personas que solo saben ofrecerte migajas, es hora de ser un poco más firme y no dejarte aprovechar. Guarda tu buen corazón para la persona correcta. Ante el mundo, aprende a ser más frío/a, no dejes que te manipulen o te controlen, porque hay quienes detectan tu ingenuidad y se aprovechan de ella para moldearte a su manera.

Se avecinan días de cambios, así que cuida más tu alimentación y, sobre todo, tu salud para evitar problemas que puedan salirse de control más adelante.

Con información de Nana Calistar.

EE