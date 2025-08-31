Nana Calistar: Horóscopos para HOY 31 de agosto de 2025

Aries

En estos días la madurez te va a caer de golpe, porque vas a empezar a ver a las personas tal y como son, sin máscaras. Aunque te duela aceptar algunas verdades, ese proceso es parte del crecimiento.

Tauro

Se viene una salida o viaje con amigos o familia que te caerá como bálsamo para el alma. Una amistad cercana podría pasar por una ruptura amorosa y necesitará de tu apoyo, así que no le des la espalda. Aprovecha estos días para reflexionar sobre el rumbo que le has dado a tu vida.

Géminis

Si te invade la soledad, no te agobies, porque nunca estás realmente solo. Aprende a quererte lo suficiente para no depender de nadie más; tu amor propio debe ser más fuerte que cualquier muestra de afecto externa.

Cáncer

Se avecinan mejoras laborales y cambios en tu entorno de trabajo que abrirán grandes oportunidades. También llegará una nueva amistad que te dará otra perspectiva de vida. No te lo tomes todo tan personal y procura relajarte, que no todo es drama ni enojo.

Leo

Estos días vienen cargados de movimiento, cambios y oportunidades que pondrán a prueba qué es lo que realmente te hace feliz. Si se trata de decisiones del corazón, tómate el tiempo para decidir tú solo, sin andar pidiendo opiniones por todos lados, porque luego culpas a otros de lo que tú elegiste.

Virgo

Tu ánimo mejorará bastante después de una etapa de amargura. Recibirás una noticia favorable relacionada con dinero que te dará un respiro. Además, se acerca una boda cercana y estarás muy involucrado en los preparativos y los chismes alrededor.

Libra

El amor por fin te sonríe con oportunidades que podrían traerte no solo cariño, sino también estabilidad económica. Esa persona especial podría ayudarte en más de un sentido, pero recuerda: nunca dejes que el dinero sea lo que te ate.

Escorpión

Dos nuevas amistades llegarán a tu vida y se convertirán en cómplices de tus aventuras. Deja de quedarte en la teoría y comienza a actuar; soñar está bien, pero avanzar es mejor. Habrá momentos en los que te sientas sin fuerzas, pero recuerda que dentro de ti está la capacidad de levantarte siempre.

Sagitario

Una noticia relacionada con el trabajo o la familia podría sacudirte en los próximos días y no necesariamente de forma positiva. Antes de perdonar tan rápido, piensa bien, porque abrir la puerta sin condiciones puede llevarte a repetir la misma historia dolorosa.

Capricornio

En lo económico surgirán oportunidades, pero ten cuidado con las deudas que siguen creciendo como bola de nieve. Es momento de ponerte al corriente antes de que los intereses te sorprendan. Además, deja de preocuparte por lo que digan los demás; lo que realmente cuenta es tu esfuerzo.

Acuario

No malgastes energía en cosas que no valen la pena; concéntrate en resolver lo inmediato para no complicar tu futuro. El pasado es una lección, pero no un lugar donde quedarse. Un familiar te buscará con una noticia que te hará reflexionar sobre alguien más.

Piscis

Recibirás una noticia positiva sobre algo que dabas por perdido. Es hora de renovarte: cambia tu look y hasta tu ropa interior, porque eso incluso mejorará tu ánimo. Confía en ti, en lo que puedes lograr y recuerda que tu felicidad no depende de nadie más.

SV