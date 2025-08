Nana Calistar: Horóscopos para HOY 3 de agosto de 2025

Aries

El amor debe ser recíproco… y también justo. Es momento de poner límites y dejar de invertir energía en personas que solo te ofrecen lo mínimo. Tú mereces afecto genuino, no migajas.

Además, tu rutina necesita un giro urgente. Estás actuando en automático y eso ya está afectando tu ánimo, tus vínculos y hasta tu claridad mental. Haz un cambio, aunque sea pequeño, para volver a sentirte vivo.

Tauro

Deja de aferrarte a la esperanza de que alguien regrese, te extrañe o te busque “cuando le nazca”. Si no da señales, es porque no le importas tanto como tú mereces. No pongas tu vida en pausa por quien no está presente. Avanza.

Tu mente está en su punto más fuerte, así que úsala a tu favor. Lo que piensas, creas. Si te enfocas en lo negativo, eso es lo que atraerás. Elige mejor tus pensamientos.

Géminis

Hoy tus palabras tendrán filo, y aunque eso puede ser un arma poderosa, también podría meterte en problemas. Dirás verdades que no todos están preparados para escuchar… y eso podría generar más de un conflicto.

Se avecinan chismes familiares que buscarán salpicarte. Mantente firme, sabes bien dónde estás parado. Evita caer en provocaciones o involucrarte en dramas ajenos.

Cáncer

Deja de cargar con recuerdos que ya no tienen espacio en tu presente. No ganas nada reviviendo situaciones pasadas. Es momento de enfocarte en lo que sí puedes crear y avanzar sin ese peso emocional.

Sé muy cuidadoso con lo que prometes. Si no estás seguro de poder cumplir, mejor sé honesto desde el inicio. Quedar mal podría afectar la imagen que los demás tienen de ti.

Leo

Ese viaje que tanto esperabas probablemente no se concrete, ya sea por falta de dinero o por personas que no están siendo sinceras contigo. No te deprimas. En lugar de eso, aprovecha para acercarte a tu familia. Se avecina un reencuentro que tocará profundamente tu corazón.

Virgo

Tu temperamento anda tan intenso que pocos se atreven a acercarse. Ten cuidado con tus palabras, podrías lastimar a alguien importante sin querer, y luego no será fácil enmendarlo. Expresa lo que sientes, pero sin herir.

También podrías sentir una oleada de melancolía por alguien que ya no forma parte de tu vida. Permítete sentir, pero no te estanques ahí.

Libra

Se vienen días muy prometedores: la energía está empezando a fluir a tu favor y el universo te da luz verde para ir tras esos sueños que has postergado. ¡Aprovecha el momento!

Pero ojo, si estás en una relación, mantente alerta. Los celos podrían encenderse, especialmente por culpa de alguien de piel clara que podría meterse donde no debe.

Escorpio

Cuida lo que dices y a quién se lo dices. No todos merecen tu confianza, y soltar información de más podría meterte en líos o en dramas que ni te corresponden. Tus asuntos personales son solo tuyos, así que mejor guarda silencio antes de que te conviertan en el protagonista de un chisme estilo novela.

Sagitario

Cuidado con quienes regresan del pasado, sobre todo si ya te dejaron cicatrices. Puede que aparezca alguien con una sonrisa encantadora y promesas recicladas, pero detrás de todo eso solo hay más caos. No caigas en lo mismo.

Y si alguien no te busca, no insistas ni te sientas mal. Las personas que realmente quieren estar, se hacen presentes sin que se lo pidas.

Capricornio

Ya es hora de dejar de ir en modo automático y comenzar a vivir con intención. Tienes grandes sueños y metas ambiciosas, pero el mayor obstáculo has sido tú mismo. Activa tu energía y enfócate, porque el momento es ahora.

En el amor, podrías encontrarte con una conexión intensa y apasionada, pero mantén los pies en la tierra… no todo lo intenso dura para siempre.

Acuario

Evita poner tus expectativas demasiado altas en quienes ni siquiera valoran lo que haces. Se acercan desilusiones que te harán caer en cuenta y bajarte de las fantasías, aunque también te ayudarán a aterrizar.

Una amistad cercana tiene un mensaje importante que te ha querido compartir desde hace tiempo.

Piscis

Ya basta de poner pretextos para evitar lo que sabes que tienes que hacer. Tus objetivos están casi al alcance, solo necesitas ese pequeño impulso… y sí, ese empujón depende de ti.

Puede que te frustre que las cosas no sucedan tan rápido como quisieras, pero ten presente que lo mejor siempre toma su tiempo.

