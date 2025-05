Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de mayo de 2025

Aries

Es importante que evites sacar conclusiones basadas en suposiciones. Si no lo has comprobado por ti mismo, no des por sentado lo que imaginas, especialmente si estás en una relación. No alimentes pensamientos que solo te agotan y pueden afectar conexiones importantes. Se avecina una posible oportunidad de viajar, incluso al extranjero. Este desplazamiento no solo será geográfico, sino también emocional, ya que marcará un paso hacia la búsqueda de equilibrio y bienestar interior.

Tauro

No dejes que nadie vuelva a sobrepasar tus límites. El amor y el respeto deben nacer de ti mismo; al reconocerte y valorarte, aprendes a establecer límites saludables y a cuidar tu energía de quienes no la merecen. En lo sentimental, podrías atravesar una vivencia intensa pero pasajera, posiblemente con alguien de tu entorno cercano. Sé consciente de las posibles consecuencias y cuida tanto tus emociones como tu bienestar físico si no estás interesado en una relación seria.

Géminis

Ha llegado el momento de establecer límites claros. No permitas que se aprovechen de tu generosidad ni que confundan tu amabilidad con ingenuidad. Es fundamental que sepas defenderte con determinación y demostrar tu carácter cuando la situación lo requiera. Además, es posible que alguien del pasado intente regresar a tu vida; antes de dejarle entrar, reflexiona si esa persona ha cambiado de verdad o solo busca repetir viejos patrones.

Cáncer

Te encuentras en una etapa propicia para comenzar de nuevo. La vida te mostrará señales de que es tiempo de soltar cargas emocionales y cerrar capítulos pendientes. Si hay algo que debas perdonar, hazlo, no tanto por los demás, sino por tu propia tranquilidad. En el ámbito familiar se aproximan momentos positivos, marcados por la armonía y la reconciliación. Aprovecha estos días para reforzar lazos y curar heridas del pasado.

Leo

Evita enredarte con preocupaciones innecesarias. Si las cosas no resultan como planeaste, vuelve a intentarlo con firmeza, ya que con perseverancia alcanzarás ese objetivo que tanto deseas. Se acercan días de introspección, transformación y un impulso poderoso por lograr grandes cosas. Vive cada momento con intensidad y gratitud; no te lamentes por el pasado, pues cada experiencia te ha guiado hasta el lugar en el que te encuentras ahora.

Virgo

No dejes que nadie perturbe la tranquilidad que tanto esfuerzo te ha costado lograr. Es tiempo de poner en orden tu vida y tomar distancia de aquellas personas que en el pasado te lastimaron. Cada experiencia, por dura que haya sido, ha contribuido a formar la persona que eres hoy. Aunque puedas sentir melancolía al recordar a quienes ya no están, también llegarán respuestas y una nueva comprensión que te brindarán alivio y paz interior.

Libra

Podrías enfrentar una traición que te genere un dolor profundo. Aunque al principio te resulte difícil asimilar lo sucedido, con el tiempo comenzarás a ver la situación con mayor claridad y entenderás verdades que antes ignorabas. Confía en ti y en tu fortaleza para superar cualquier obstáculo. Te darás cuenta de que, si te lo propones, eres capaz de alcanzar mucho más de lo que pensabas.

Escorpio

Un viaje empieza a perfilarse en tu horizonte, y con él surge un renovado deseo de priorizar tu bienestar, tanto físico como emocional. Si aún hay metas que no has alcanzado, no te frustres: tal vez simplemente no era el momento adecuado. Este es un buen periodo para hacer una pausa, mirar hacia el pasado y preguntarte qué necesitas para sentirte verdaderamente completo. Si estás en una relación, reflexiona si estás con la persona que realmente amas o si solo están atrapados en la rutina.

Sagitario

No te enredes con complicaciones innecesarias; cada error encierra una lección valiosa, así que aprende de ellos para no repetirlos. Deja de anclarte al pasado: lo que ocurrió ya quedó atrás. Es tiempo de centrar tu energía en el presente y construir con determinación tu futuro. Los próximos días te invitarán a una profunda reflexión. Es el momento ideal para retomar esos sueños y proyectos que dejaste en pausa por la rutina, el trabajo o los estudios. No te rindas: aún tienes mucho por alcanzar.

Capricornio

Procura no caer nuevamente en los mismos errores del pasado ni aferrarte a expectativas que sabes, en el fondo, no se cumplirán. A veces, lo mejor es soltar y permitir que las cosas sigan su curso natural. No te adelantes a los acontecimientos; recuerda que todo llega en su momento justo, y que cada cosa tiene su propio tiempo en la vida.

Acuario

Se acercan días en los que el amor podría manifestarse de formas inesperadas, por lo que es importante que mantengas el corazón abierto a nuevas experiencias. Si estás en pareja, presta atención a la confianza, ya que los celos o malentendidos podrían causar tensiones innecesarias. La rutina puede enfriar la relación si no se cuida, así que busca maneras de revitalizarla. Un cambio significativo está por llegar, uno que podría transformar profundamente tu mundo emocional.

Piscis

Presta atención a tu entorno físico, ya que podrías sufrir un accidente o caída leve si no estás atento. También es momento de dejar de sacrificar tu autenticidad para complacer a los demás; sé siempre fiel a ti mismo. La vida, y quizás fuerzas superiores, te presentarán los desafíos necesarios para que encuentres esa paz interior que tanto anhelas. Se acercan cambios importantes que traerán beneficios a tu vida, especialmente si estás soltero.

NA