Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de junio de 2025

Aries

Tienes muy claro quién eres y cuánto vales, así que deja que las opiniones ajenas te resbalen. Las cosas con tu familia mejoran, aunque no faltará el pariente que quiera armar drama en la próxima reunión. Con tu carácter, seguro querrás responder, pero lo mejor será mantener la calma y no gastar tu energía en quien no lo merece.

Tauro

Si esa persona que te trae suspirando de verdad te interesa, da el primer paso. Pero si ya notaste que no hay reciprocidad, no te aferres. Es mejor soltar a tiempo que quedarte atado a algo que no te llena. A veces un “ni modo” duele menos que años de estarte preguntando qué salió mal.

Géminis

Aunque todo parezca girar como trompo sin control, no te desanimes. Los cambios que llegan son justo lo que necesitas para moverte en serio en temas laborales y financieros. Se aproxima una escapadita o viaje corto que te caerá de maravilla para desconectarte y recargar energía.

Cáncer

La relación de pareja estará tranquila, pero tu radar emocional andará detectando detalles sospechosos. No estás inventando cosas, tu intuición raras veces se equivoca. Eso sí, no exageres ni hagas tormenta si no hay razón. Sé honesto con lo que sientes, pero evita el drama innecesario.

Leo

Prepárate para una noticia familiar que puede incluir pañales… sí, hay embarazo cerca. También alguien de tu familia podría requerir tu apoyo, emocional o económico. Si tienes pareja, se avecina una discusión pendiente que por fin saldrá a flote. Ambos han ocultado cosas, pero si se hablan con sinceridad, el vínculo puede fortalecerse.

Virgo

Se vienen mejoras económicas gracias a una posible oferta laboral o un cambio positivo en tu trabajo actual. Además, aparece en el horizonte un nuevo interés romántico que te va a sacudir el alma… y todo empieza con una sonrisa que te derrite.

Libra

Últimamente andas con un humor que ni tú soportas, y eso empieza a pasar factura en tus relaciones. Tu carácter, cuando se desborda, puede meterte en líos. Respira, relájate y trata de no explotar. Y si alguien solo está en tu vida para criticarte, despídelo con elegancia, pero sin titubeos.

Escorpión

Puede que te llegue una noticia incómoda que te saque de tu centro. No te desmorones, solo mantente alerta y enfócate en lo que puedes controlar. En el amor, podrías vivir encuentros intensos pero fugaces. También se visualiza un cambio de entorno, como un viaje o mudanza, que podría renovarte el espíritu.

Sagitario

Aunque pareces indiferente ante todo, sabes bien que necesitas una pausa para replantearte tus decisiones. Es momento de reflexionar sobre lo que has hecho, lo que aún está pendiente y hacia dónde quieres ir. Ya no estás para desperdiciar tiempo ni energía en lo que no te aporta nada bueno.

Capricornio

Pon atención a tu salud, sobre todo a los cambios de temperatura o posibles infecciones. Estás en un periodo en el que lo que no se atiende, se complica… ya sea tu bienestar, tus vínculos o tus metas. Cuidarte debe ser tu prioridad ahora.

Acuario

Un mensaje inesperado o una llamada especial podría alegrarte el día y darte ese empujón que necesitabas. Vienen momentos lindos, pero también compromisos importantes. Mantente atento con pagos, trámites o tareas pendientes, porque podrías quedar mal con alguien relevante si te descuidas.

Piscis

En cuestiones del corazón, se vienen oportunidades por todos lados. Y si ya tienes pareja, entrarán en una etapa más serena y comprensiva. Las tensiones disminuyen y por fin comienzan a encontrar soluciones juntos.

SV