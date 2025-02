Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 de febrero de 2025

Aries

No dejes que los rumores o las opiniones ajenas te afecten ni te involucres en chismes que no te conciernen. Se avecinan posibilidades de viajes y la noticia de un embarazo en la familia. Ten cuidado con las envidias de tus amigos. Habrá conflictos familiares y distanciamiento debido a una situación que genera desacuerdos. Aprende a aceptar diferentes puntos de vista y evita sentirte superior a los demás. No abuses de tu poder, es importante escuchar a los demás. La vida es maravillosa, pero has perdido mucho tiempo con pensamientos negativos y malas energías.

Tauro

Es el momento de aprender de tus errores para evitar repetirlos, ya que de lo contrario, volverán a suceder. No mendigues amor a nadie y pon en primer lugar tu propio valor. Se aproxima un viaje en marzo que será increíble, ya sea con familia o amigos. Si no tienes nada importante que decir, es mejor guardar silencio. Evita caer en provocaciones y no sigas dando opiniones que nadie te ha pedido, como sueles hacer. Si tu pareja te impide seguir uno de tus sueños, aléjate de esa relación y corta la conexión de inmediato. No permitas que tus sueños sean obstaculizados por las decisiones de otros, el amor no debe interferir de esa manera.

Géminis

Se avecinan días de muchos cambios que te traerán beneficios en varios aspectos, especialmente en lo económico y en tu salud. No permitas que tu pareja, si tienes una, te manipule, ya que podría hacer que pierdas el control o te afectes en diversas situaciones. Aprende a decir que no cuando una propuesta no te interese. Deja de darle vueltas a esos temas que te ponen de mal humor.

Cáncer

Si la vida intenta dañarte, demuéstrale que puedes caerte y levantarte sin problema. El día que aceptes tus debilidades y defectos, quizás logres ser realmente feliz. Deja de mostrarte molesto con la gente, es importante ser más amable y no guardar tanto rencor en ese corazón de piedra que llevas. Eres un signo admirable porque dices las cosas como son, sin rodeos y de manera directa, pero debes aprender que eso no te da derecho a herir a los demás.

Leo

Debes cuidar mucho a tus amistades y no descuidarlas, o de lo contrario, podrías perderlas de manera drástica. Si necesitas tiempo en tu relación, tómalo sin dar explicaciones; a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Se avecinan días de cambios y, cuando llegue marzo, tu economía mejorará considerablemente y lograrás grandes beneficios. No permitas que nadie te haga caer o fracasar, nadie merece que te sientas mal o que llores por ellos. Ten cuidado con golpes y caídas, ya que estarán muy presentes en estos días.

Virgo

Si fumas, es momento de dejarlo atrás, ya que podrías enfrentar problemas en tus pulmones y sistema respiratorio. Cuida mucho lo que comes, ya que podrías sufrir dolores estomacales pronto. Deja de pensar en cosas que no existen ni hacerte historias, porque si sigues así, solo lograrás que te rechacen y te manden lejos. Si esa persona te gusta, da el primer paso y deja de darle tantas vueltas al asunto. Decídete, solo así sabrás si realmente le importas o si solo estás perdiendo el tiempo.

Libra

Se avecinan cambios significativos en tus finanzas que te afectarán si no te enfocas en cuidar más tus ahorros. Evita involucrarte en asuntos que no te conciernen, ya que podrías cometer indiscreciones. Deja de estar fijándote tanto en las personas, porque pareces tener un interés excesivo por ver a otros, y aunque hablas de hacer dieta y mejorar, no estás haciendo nada al respecto. Deja de lado las tonterías y las ganas de llamar la atención; tu cuerpo lo necesita, y la flacidez está comenzando a afectarte. No te dejes llevar por excusas, actúa.

Escorpio

No trates de aparentar lo que no eres y asegúrate de que tu humildad y tu gran corazón no se pierdan en medio de los cambios. Aprende a perdonar y deja que el tiempo y el karma hagan su trabajo; olvídate de las personas falsas. No te confíes demasiado, ya que en el próximo mes de marzo podrías enfrentarte a un engaño o traición por parte de amigos o incluso de tu propia familia. En las próximas semanas, crecerás en muchos aspectos, y aunque es cierto que ahora hablas con más seguridad, también es cierto que tus palabras pueden lastimar a los demás. No lo permitas.

Sagitario

No te confíes de que todo va bien en tu vida, o te llevarás grandes sorpresas. Aunque hay oportunidades de mejora en tus finanzas, también deberás tener cuidado con golpes o caídas, que podrían estar a la orden del día. Deja atrás lo que ya pasó, toma el control de tu presente y ten la valentía para enfrentar la realidad que tienes frente a ti. El éxito está esperando a que decidas tomarlo y disfrutar plenamente de avanzar. ¡Tú puedes, Sagitario!

Capricornio

Se acercan días en los que comenzarás a planear un viaje. No te dejes influenciar por las apariencias, ya que luego podrían llegar las decepciones. Podrías enamorarte de un amor prohibido, llegando a perder la razón por esa persona. En este ciclo, finalmente podrás tomar un nuevo rumbo en tu realidad económica y saldar las deudas que tenías pendientes. Es el momento de que el dinero llegue a tu vida, pues la luna actúa como un imán en el área de las finanzas.

Acuario

Se presentan posibilidades de reencuentros con amistades del pasado, y podrías recibir un correo o mensaje de una persona especial. No dejes que la monotonía afecte tu relación si tienes pareja, y no esperes recibir nada de nadie para evitar futuras decepciones. Habrá pérdidas materiales y la posibilidad de un viaje en fechas cercanas. Es el momento de aprender de tu pasado para no repetir los mismos errores. Una amistad te pedirá un favor, y es importante que no te permitas llevar una vida que no te gusta; haz los cambios necesarios.

Piscis

Te vas a enterar de un chisme muy importante, pero no lo cuentes; guarda esa información porque te será útil en el futuro para resolver un problema que se avecina. Si esa amistad solo te ha dado decepciones y no alegrías, ya es hora de que te alejes, olvídalo. Recuerda que las personas que te rodean deben ser fieles y leales, que te hagan reír y sentir bien, no que te dañen la vida. Se aproxima una oportunidad de negocio que te hará crecer de una manera que no imaginas, y te irá increíble.

