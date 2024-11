Nana Calistar: Horóscopos para HOY 27 de noviembre

Aries

No sigas perdiendo tiempo y enfócate en ser feliz. Todo lo que deseas lograr dependerá de cómo trabajes por tu futuro. Incluso hay posibilidades de que puedas encontrar una pareja el próximo año. Sé más consciente de lo que realmente necesitas y buscas en tu vida. Hay alguien en la distancia dispuesto a dejarlo todo por ti, pero te has enfocado en quienes solo te causan dolor, olvidando a quienes realmente importan.

Tu corazón se vuelve cada vez más frío, más distante, y sin ganas de continuar, lo cual es comprensible, ya que te han hecho sufrir tanto que ahora necesitas una relación. Presta atención a las señales que aparecen en tu camino. Cambia la manera en que ves la vida y cómo piensas.

Tauro

Te enfrentas a una verdad dolorosa que, aunque ya sabías en el fondo, tu ingenuidad te llevaba a negarla. Ya no sigas buscando excusas para estar cerca de alguien que no hace nada por ti; estás perdiendo el tiempo manteniéndote allí. Si no te gusta lo que ves o no es lo que realmente buscas, no sigas en eso. Recuerda que tú eres de esos que, cuando algo no te satisface, mejor no sigas alimentándolo. En cuanto a la suerte, parece que los juegos de azar podrían traerte algo positivo, y también podrías estar planeando un viaje con amigos o familia.

En cuanto al amor, hay nuevas posibilidades en el horizonte, especialmente en el ámbito de las amistades. Algo podría estar naciendo entre tú y una amistad, o quizás esa persona tiene un interés más allá de la amistad. Si tienes pareja, es crucial que no te dejes manipular y que aprendas a exigir respeto por tus decisiones. Tienes todo para ser muy feliz, pero te autosaboteas mucho al centrarte en cosas superficiales que no te aportan nada realmente valioso.

Géminis

La vida te traerá nuevas oportunidades en diferentes aspectos, y probablemente, con los cambios laborales que se avecinan, conocerás a alguien que te hará ver las cosas de una manera distinta. Aprende a valorarte y a disfrutar de tu soledad, porque cuando menos lo esperes, la vida te sorprenderá. El sexo no será un problema, pues podrás tenerlo cuando lo desees y con quien elijas, siempre y cuando lo hagas de manera responsable.

No te descuides y comienza a hacer más ejercicio, ya que, de no hacerlo, podrías atraer problemas de salud. Estás iniciando un proceso de desinterés hacia una persona con la que alguna vez pensaste en intentar algo más serio; es momento de quitarte las máscaras y deshacerte de aquellas relaciones que solo te desgastan. Has estado rodeado de personas que no velan por ti, ni te ayudan ni te permiten que lo hagas tú mismo.

Cáncer

No te dejes confundir por lo que quieres y buscas; tómate el tiempo para analizar cuidadosamente hacia dónde te diriges, para evitar cometer los mismos errores del pasado. Se avecinan cambios importantes que te harán ver la vida de una manera diferente. Uno de esos cambios será entender por qué una persona ya no forma parte de tu vida, y también descubrirás cómo alcanzar tu estabilidad emocional.

Habrá problemas familiares debido a malentendidos, pero también llegará un dinero extra que te permitirá resolver algunos problemas o deudas. Ten cuidado a quién le confías tus asuntos personales, ya que podrías caer en una indiscreción. Recuerda que muchas de tus amistades se acercan a ti por interés, y en cualquier momento podrían usar esa información para causarte daño.

Leo

Deja atrás el hábito de mendigar cariño o amor de quien no lo merece. Aprende a valorarte y no hagas caso de las promesas vacías de quienes solo buscan aprovecharse de ti. Ten cuidado con lo que comes, ya que podrías ganar peso en estas fechas. Recuerda que, así como es fácil perder peso, también lo es recuperarlo rápidamente. Recibirás visitas de amigos.

La vida te traerá momentos maravillosos y experiencias increíbles, así que aprende a disfrutarlas sin que nadie te detenga. Existe la posibilidad de un acercamiento con una amistad o un amor del pasado, y sabes bien que a veces te permites esos placeres. No te preocupes por las opiniones ajenas sobre tu vida; solo tú conoces lo que has vivido y lo que has superado, y no tienes que dar explicaciones a nadie.

Virgo

Se avecinan nuevos cambios en tu trabajo, con ajustes en horarios y responsabilidades que podrían afectarte el ánimo. Ten cuidado con una amistad que ha estado cerca últimamente, ya que podría traerte problemas. Aprende a ver la vida con una perspectiva más positiva y deja de desconfiar tanto de quienes siempre han estado a tu lado.

Se presentan movimientos importantes en tu vida, y es posible que un amor del pasado regrese, ahora más decidido que nunca. Si aún tienes sentimientos por esa persona, date la oportunidad de empezar de nuevo, pero siempre y cuando sea bajo tus condiciones.

Libra

Tu estado de ánimo experimentará cambios intensos: habrá días en los que estarás de lo más positiva y otros en los que será mejor que nadie se cruce en tu camino, porque podrías explotar. Un nuevo amor podría acercarse, pero si aún tienes heridas emocionales del pasado, no le des falsas esperanzas. Ten cuidado al intentar llenar vacíos con un "reemplazo" amoroso, ya que las circunstancias no son las adecuadas y podrías causar daño a otras personas.

Además, una amistad podría estar afectando tu día de manera negativa. Es el momento de mirar hacia atrás y reflexionar si el camino que has tomado ha valido la pena. No te pongas límites en lo que deseas hacer y lograr, porque la vida te pondrá los escenarios correctos para que consigas lo que te propongas. Experimentarás estrés en el trabajo, pero también existe la posibilidad de mejoras laborales.

Escorpión

El próximo mes te traerá sorpresas, ya que una persona a la que quieres mucho podría comenzar a sentir una atracción por ti. Es posible que también sientas enojo hacia alguien que te ha estado complicando la vida últimamente, pero no permitas que comentarios negativos afecten tu día. Si tienes pareja, es el momento ideal para reinventar el amor y darle un nuevo impulso a la relación.

Es normal que con el tiempo las personas cambien, pero si han perdido lo que los unía desde el principio, es hora de regresar a esos momentos y renovar la conexión. Ten cuidado con la forma en que tratas a quienes siempre han estado a tu lado, ya que en ocasiones puedes ser demasiado dura o duro con ellos, y sin darte cuenta, podrías perderlos.

Sagitario

No dejes que la costumbre afecte tu relación, si tienes una. Es crucial que aprendas a romper la monotonía y la rutina con tu pareja, o de lo contrario, la relación podría volverse una bomba de tiempo. Una amistad te hablará de una persona que te cae mal, lo que te dejará muy intrigado/a; no te metas en esos asuntos que solo te generan malestar. Mejor enfócate en tu vida y deja que lo demás se vaya al olvido. Te enterarás de un embarazo de un familiar o conocido.

Ten cuidado con pérdidas de objetos o posibles robos, ya que estarán a la orden del día. Es fundamental que dejes de creer en quienes solo te llenan de promesas vacías que nunca cumplen. Tu vida ha tenido muchos altibajos, y cada caída ha sido una oportunidad para aprender. Además, un amor del pasado se hará presente en tus sueños.

Capricornio

En el amor, te encuentras en un terreno incierto. Por un lado, a veces te desanimas por no lograr concretar algo, pero por otro, cuando surge la oportunidad, te echas atrás por miedo a que te lastimen. Es hora de que te arriesgues, vivas plenamente y dejes de preocuparte por lo que los demás piensen. Si tienes pareja, notarás que está algo distante o misteriosa, y esto se debe a que tiene dudas sobre tu cariño y sobre una persona que está demasiado cerca de ti.

Es momento de que te pongas las pilas y no seas tan frío/a con ella. En el ámbito laboral, se avecinan mejoras y cambios de puesto el mes siguiente. Además, es crucial que pongas un alto a esas personas que no aportan nada y solo te bloquean, elimina de tu vida a quien no entra realmente, pero te confunde y te desestabiliza.

Acuario

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Podría nacer una buena amistad. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo

Piscis

Se avecina un viaje y reencuentros familiares que traerán momentos especiales. No descuides tu salud y bienestar físico, ya que estás en una etapa en la que podrías ganar peso rápidamente. Es importante que te mantengas activo/a antes de que la situación empeore. Una amistad del pasado regresará, algo avergonzada, pero es una buena oportunidad para escucharla.

Al final, haz lo que te dicte tu corazón. Si tienes pareja, se vienen momentos muy positivos, ya que la relación mejorará considerablemente. Tiempos cruciales en tu vida están por llegar, y es fundamental que tengas cuidado con las decisiones que tomes, ya que podrías cometer errores importantes que lamentarás en el futuro.

Con información de Nana Calistar.

