Nana Calistar: Horóscopos para HOY 27 de febrero de 2025

Aries

Hay una enfermedad en la familia, pero no te preocupes, todo se solucionará de la mejor manera. Ten cuidado con la pérdida de objetos. Una amistad te buscará para pedirte orientación. Te enterarás de rumores provenientes de un amigo de piel clara o un compañero de trabajo. Es posible que en el mes que se aproxima experimentes ciertos traumas relacionados con tu pasado o sientas tristeza al no ver con claridad tus proyectos, metas y sueños. Recuerda que las cosas no ocurren por sí solas.

Tauro

Ten paciencia y no esperes que los cambios en tu vida ocurran rápidamente, especialmente después de haber estado estancado tanto tiempo. Cambia tu actitud y forma de pensar para lograr mejores resultados. En tu trabajo habrá envidias debido a nuevas oportunidades. Ten cuidado con caídas y golpes, ya que estarán más presentes de lo usual. Si tu pareja se muestra algo distante, pregúntale y resuelve las cosas. Una nueva persona llegará a tu vida, posiblemente algo mayor que tú, y te hará ver el mundo de una manera diferente, además de brindarte noches de pasión que nunca habías experimentado antes.

Géminis

Es probable que sientas la necesidad de buscar a un amigo para compartir tus problemas, porque hay muchas cuestiones de tu pasado que te impiden avanzar y que te están afectando bastante. Es crucial que empieces a actuar y dejes atrás lo que ya no tiene sentido, ya que te estás quedando atrapado en ese ciclo y sigues aferrándote a lo negativo. No es el momento de seguir castigándote ni de hacerte más daño, la vida está llena de oportunidades que necesitas saber aprovechar.

Cáncer

Se avecinan oportunidades para un viaje y recibirás la visita de familiares del extranjero. No permitas que nadie te derrumbe ni te venza, tienes la fuerza para levantarte y hacer lo que necesites para avanzar. Deja de dar explicaciones a quien no te las pide y no merece tu atención. Te esperan buenas oportunidades en los negocios y una verdad importante saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia.

Leo

No dejes que nadie te haga bajar del nivel que has alcanzado. Se avecinan cambios en el amor y la posibilidad de sentir atracción por alguien que vive lejos de tu tierra. El amor siempre estará en ti, tengas o no a alguien con quien compartirlo. Habrá amores que marcarán tu vida: algunos que, al recordarlos, te sacarán una sonrisa, y otros que solo te harán pensar en ellos en el 10 de mayo. Recibirás una noticia de tierras lejanas y un comentario de una persona importante que te hará muy feliz. Serán días de muchos cambios, en los cuales reflexionarás sobre si has alcanzado o no tus metas y objetivos.

Virgo

Cambia tu forma de ver la vida y adopta una actitud más positiva. Cuando hay amor, confianza y responsabilidad, cualquier relación puede prosperar. Volverás a retomar el ejercicio o la dieta, pero te decepcionarás mucho al descubrir que lo que se decía de una persona resultó ser cierto. Podrás experimentar dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes pareja, ten cuidado, ya que alguien ha estado coqueteando o susurrándole cosas bonitas al oído. No sigas intentando cambiar tu esencia por alguien que no hará nada por ti; recuerda que quien quiera alterar lo que eres, no te merece.

Libra

Cuida tu espalda, porque hay personas a tu alrededor que consideras amigos, pero que han estado hablando mal de ti con otros. Ya no busques fuera lo que tienes cerca; date la oportunidad de conocer a quienes te rodean, porque no te has dado cuenta de que lo que has buscado durante tanto tiempo está justo frente a ti, en personas que tal vez no habías considerado antes. En estos días, tu intuición estará muy afinada, y serás capaz de detectar quién te miente y quién intenta engañarte.

Escorpión

Arreglarás algunos documentos importantes. Si tienes pareja, pon atención, ya que se ha sentido un poco desplazado por ti. Si no te interesa o no te importa, hazlo saber; pero si es lo contrario, acércate más y hazle saber lo que significa para ti. No permitas que las personas a tu alrededor te influyan negativamente, ya que podrían hacerte cambiar de opinión sobre alguien que realmente te importa. Evita gastar dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir en tu familia y en tu futuro, ya que se avecinan días de crisis.

Sagitario

Ten cuidado con una amistad traicionera que te hará ver las cosas de una manera que no imaginas. Aprovecha la oportunidad para mejorar en los aspectos en los que has estado estancado, especialmente en lo financiero. Presta atención a las caídas, golpes o accidentes, ya que podrían ser frecuentes en estos días. Ten precaución con una amistad de piel clara, ya que podría llenarte de información falsa. No descuides tu físico, ya que aunque el aspecto físico no lo sea todo, tampoco debes ignorarlo; modera tus hábitos alimenticios y cuida tu cuerpo.

Capricornio

Se te presenta la oportunidad de planear un viaje increíble con alguien muy importante para ti. No dejes pasar la oportunidad y empieza a organizarlo desde ahora. También hay posibilidades de que comiences a planear un nuevo negocio. Es clave que reflexiones bien sobre tus sueños, ya que has estado lidiando con conflictos internos que te han frenado en tu camino. Deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada; recuerda que, a veces, es mejor arrepentirse de haber intentado algo que quedarte con la duda.

Acuario

La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días, pero ten cuidado de no apresurarte al tomar decisiones. Espera el momento adecuado antes de dar ese paso y no te relaciones solo por hacerlo, recuerda darte tu lugar. Se presentan oportunidades de viaje o de empezar un negocio de ventas, además de que te llegará algo de dinero extra. Te enterarás de ciertos chismes que circulan en tu familia. Habrá cambios en tu estado de ánimo, y podrías meterte en problemas si hablas de más sobre una amistad.

Piscis

Es hora de mandar al diablo a esa amistad de piel blanca o aperlada que solo te trae chismes. Aprende a no compartir tus planes, ya que esa es la razón por la que no se concretan ni avanzan. Es momento de renacer de las cenizas y cerrar cualquier ciclo que te haya detenido en la consecución de tus sueños y metas. No permitas que los errores del pasado te frenen, porque vienen días llenos de energía positiva. Estás en un período para perdonar errores y recuperar la felicidad que hace tiempo dejaste atrás.

SV