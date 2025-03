Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de marzo de 2025

Aries

En el trabajo, podrías enfrentarte a un inconveniente debido a rumores que te harán sentir molesto . Lo mejor es no involucrarte en ese tipo de situaciones y enfocarte en tus propios asuntos. Se avecinan algunos cambios o ajustes en documentos, así que mantén la atención en esos detalles.

Ten cuidado con los cambios de actitud, ya que no te llevarán a ninguna parte. Es posible que surjan amores fugaces o relaciones pasajeras, pero también existe la oportunidad de reconectar con personas del pasado, lo que te traerá muchas satisfacciones y momentos agradables.

Tauro

Es un buen momento para reflexionar sobre ti mismo, descubrir lo que realmente necesitas para ser feliz y encontrar estabilidad emocional. Ten cuidado con tus palabras, ya que podrías herir a alguien sin intención.

Una mujer de piel clara podría generar conflictos que te afecten a ti o a tu familia. Si tienes pareja, podrían surgir escenas de celos que desencadenen discusiones.

Géminis

El reencuentro con una amistad del pasado te brindará paz y serenidad. Es momento de dejar atrás los rencores que te han estado frenando y que solo te traen conflictos. Confía en ti mismo y en lo que deseas alcanzar, pues lo lograrás si sigues ese camino.

Deja la negatividad para otro momento y prepárate para recibir una gran lección de vida. Si ya tienes a alguien especial en tu vida, no dudes en mostrarle tus sentimientos, ya que te has vuelto más exigente contigo mismo y con los demás.

Cáncer

Es importante que protejas tus sentimientos y no los compartas demasiado rápido con la primera persona que se cruce en tu camino. Eres alguien muy justo, y cuando algo no te gusta, lo expresas tal como lo sientes, sin rodeos ni miedo a las consecuencias o al qué dirán.

No permitas que nadie te menosprecie, ya que tienes el control de tu vida. Recuerda que tú eres quien elige, no quien es elegido.

Leo

El regreso de amores del pasado no tendrá cabida en tu vida. Pronto comprenderás por qué algunas personas tuvieron que alejarse. Si tienes pareja, es crucial que expreses lo que sientes; quedarte callado y ocultar información también es una forma de mentir.

Sé más honesto o honesta, y deja que las cosas sigan su curso, incluso si eso significa que algo se rompa.

Virgo

Ten cuidado con caídas y posibles fracturas, ya que un accidente podría ocurrir en cualquier momento. Si no estás en una relación, aprovecha el tiempo para descansar y disfrutar al máximo de tu soltería. Renueva tu energía, reconéctate contigo mismo y date la oportunidad de enamorarte de ti antes de pensar en enamorarte de alguien más.

No permitas que nadie, ni siquiera tu familia, te manipule; establece límites claros, ya que esto te ayudará a evitar problemas en el futuro.

Libra

Si no tienes una relación, no te preocupes, estás atravesando una etapa de cierre de ciclos y cambios. Si tienes pareja, es momento de renovarte y romper con la rutina, ya que podrían estar cayendo en la monotonía.

No te dejes engañar por promesas falsas, ya que habrá muchas de ellas. Se avecinan días de muchas aventuras y momentos en los que descubrirás quién realmente vale la pena y quién solo está ocupando espacio en tu vida.

Escorpión

Mantente cerca de tus enemigos, ya que solo así podrás conocer sus verdaderas intenciones. Tienes amistades envidiosas que se sienten incómodas con lo que has logrado, no porque lo deseen para sí mismas, sino porque no quieren verte tenerlo.

No descuides la comunicación con tu familia; no los olvides, pues en el futuro los necesitarás, y podría ser tarde para recuperar el tiempo perdido.

Sagitario

No dejes proyectos a medio hacer; es el momento de enfocarte en todo lo que has querido y deseado, o de lo contrario, el tiempo pasará y mañana podría ser demasiado tarde. Ten cuidado al imponer tu carácter, ya que si lo haces con alguien igual que tú, podrían surgir conflictos que se convertirán en un gran problema difícil de resolver.

Serán días en los que podrías perder la paciencia con quienes te han hecho esperar demasiado sin ofrecerte soluciones.

Capricornio

No te lamentes por lo que no tienes, ya que si aún no lo has conseguido es porque no has luchado lo suficiente ni utilizado las estrategias adecuadas. Se acercan momentos positivos en el amor, pero primero necesitas eliminar de tu camino todo aquello que te impide avanzar de manera adecuada.

Has tenido buenas oportunidades, aunque en ocasiones tiendes a exigir más de lo que realmente corresponde.

Acuario

Ten cuidado con los dolores de espalda. Siempre estarás lleno de amor, pero no lo compartes con cualquiera; eres muy exigente, lo que hace difícil para ti entablar una relación o encontrar a alguien que realmente te complemente.

Si confías en ti mismo, podrás alcanzar todo lo que te propongas. Podrás tener un amor pasajero y se te presentará la oportunidad de recibir una invitación a una fiesta. A pesar de las dificultades, siempre te levantas, mostrando la fortaleza propia de los signos más resistentes.

Piscis

Es necesario un cambio total en tu vida que te permita renovarte y convertirte en una versión mejorada de ti mismo. Un cambio de look podría ser el primer paso para sentirte bien contigo mismo. Preocúpate más por tus propios deseos y por verte y sentirte bien.

Se acercan amores fugaces, pero no te detengas en ellos o solo traerán sufrimiento. Habrá mejoras laborales y cambios en tu estado de ánimo. Recibirás noticias que te harán reflexionar o quizás sentirte algo nervioso; acepta lo que venga de la mejor manera posible.

Con información de Nana Calistar.

EE