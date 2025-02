Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de febrero de 2025

ARIES

Tus sueños te darán pistas sobre lo que podría suceder, tendrás visiones o estarás en lugares que sentirás familiares, como si ya hubieras estado ahí antes. En cuanto a esa persona que te atrae, no esperes demasiado, ya que sus intereses están en otro lado.

No te culpes por el pasado, la vida sigue y es momento de enfocarte en el presente y en hacer realidad tus metas.

TAURO

Podrías extraviar objetos, pero también llegará una nueva amistad con la que compartirás buenos momentos. Valórate y no bajes tus estándares por nadie; quien te quiera, que se esfuerce por ti.

En el amor podrías sentirte frustrado o frustrada porque las cosas no fluyen como quisieras o porque alguien solo te busca cuando le conviene.

GÉMINIS

Ten cuidado con decisiones erróneas que podrían traerte problemas, especialmente en temas de negocios dudosos. No desperdicies tu energía en quienes solo obstaculizan tu vida y afectan tu ánimo y no te dejes manipular.

En el ámbito financiero, habrá mejoras y podrías cerrar una venta importante. Además, recibirás un dinero que te debían.

CÁNCER

Si tu pareja está frenando tus metas y sueños, evalúa si realmente vale la pena continuar, también podrías experimentar el fin de una relación, ya sea amorosa o familiar. No te obsesiones con la falta de demostraciones de amor; el cariño no siempre se expresa con palabras.

En los negocios, las ganancias serán significativas, y el comercio será una gran fuente de ingresos para ti.

LEO

Grandes cambios se avecinan con la llegada de marzo, pero será clave que madures para evitar que te engañen de nuevo. No estás para segundas oportunidades, así que valórate y deja de menospreciarte. Es momento de dejar atrás las lamentaciones y enfocarte en lo que realmente quieres lograr.

VIRGO

Elimina de tu vida a quienes solo te traen preocupaciones, estrés y negatividad. Una amistad podría estar muy cercana a ti, pero con la intención de obtener información que luego podría usar en tu contra.

No confíes demasiado. Si notas que tu pareja está distante, dale su espacio, puede que a veces lo agobies demasiado.

LIBRA

Alguien de tu pasado reaparecerá pronto o recibirás noticias de esa persona, pero no permitas que eso te quite la paz. Aprende a disfrutar tu presente, quien te quiera, que lo demuestre; quien no, que siga su camino.

Tu orgullo a veces te impide avanzar, te cuesta perdonar y esperar a que el otro dé el primer paso. Valórate más antes de aceptar cualquier relación o propuesta sentimental.

ESCORPIÓN

Se acerca un evento social donde destacarás y podrías recibir una oferta laboral o la oportunidad de un viaje de trabajo. La vida te presentará muchas oportunidades, pero si te enfocas en lo incorrecto, podrías perderlas.

Nuevas relaciones sentimentales con conexiones profundas llegarán a tu vida, pero debes estar atento y no distraerte con quien no vale la pena.

SAGITARIO

Cuida tu cuerpo, podrías aumentar de peso con facilidad en esta etapa, así que presta más atención a tu alimentación.

Podría terminar una relación amorosa, pero también se abre la posibilidad de un viaje donde conocerás a alguien muy afín a ti. No caigas en provocaciones de amigos o conocidos, controla tu temperamento, ya que podrías arrepentirte rápidamente de tus reacciones impulsivas.

CAPRICORNIO

Planearás un viaje con amistades y podrías conocer en persona a alguien con quien llevas tiempo hablando por redes sociales, también se aproximan salidas, fiestas y la posibilidad de una noche de pasión con alguien con quien ya ha habido atracción.

Ten precaución, cambios de humor intensos te llevarán a reflexionar y madurar. Es momento de salir de la rutina y enfocarte en esos proyectos que dejaste a medias.

ACUARIO

Los cambios en tu actitud y en tus amistades traerán nuevas oportunidades a tu vida; es momento de salir de la monotonía y hacer un cambio radical. Aprende a valorarte más y no te conformes con personas que no tienen claro lo que quieren.

Te gustan las cosas buenas de la vida, así que si no puedes costearlas por ti mismo, busca quien comparta esos mismos gustos sin sentir culpa por ello.

PISCIS

Se presentarán oportunidades para encuentros románticos, pero debes aprender a establecer límites para que te valoren, por otro lado, una amistad necesitará mucho de tu apoyo.

En el trabajo o con vecinos podrías sentir malas vibras, pero no dejes que eso afecte tu estado de ánimo, no intentes cambiar la manera de pensar de los demás, cada quien ve la vida a su manera.

YC