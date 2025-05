Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de mayo de 2025

Aries

Una amistad muy cercana estará pasando por un mal momento debido a problemas amorosos. Aunque tengas buenas intenciones de ayudar, lo mejor es mantener cierta distancia para no terminar envuelto en un drama que no te corresponde. En cuanto a tu vida sentimental, esa relación a distancia solo está afectando tu bienestar mental y emocional. Si la otra persona no toma decisiones ni se compromete, ¿por qué sigues esperando migajas? Es momento de reaccionar y recordar tu valor: no mereces estar suplicando atención ni conformarte con respuestas vacías.

Tauro

Si continúas buscando amor donde no lo valoran, no te sorprendas si terminas con el corazón roto y el amor propio por los suelos. El cariño no se suplica, se merece. Recuerda tu esencia y tus raíces, porque a veces se te sube el ego y crees ser más de lo que eres, lo cual puede alejar a quienes realmente te aprecian pero ya no toleran tu actitud altanera. La energía de estos días podría nublar tu juicio y llevarte a tomar decisiones impulsivas, así que piensa bien antes de decir un “sí” o rendirte con un “ya fue”.

Géminis

Te gusta estar para los demás, pero ten cuidado, porque hay personas que solo se acercan cuando les conviene. Si no abres bien los ojos, seguirán aprovechándose de ti como si fueras limón de taquería. No todo el que sonríe es tu amigo, y no todos los que te escuchan lo hacen con buenas intenciones. Aprende a leer entre líneas y a identificar quién te valora de verdad y quién solo busca beneficiarse. Últimamente te ha invadido una pereza extraña, hasta el punto de no querer ni levantarte o arreglarte. Esa pesadez puede venir de la carga emocional que llevas y de lo que sueñas por las noches. Coloca un vaso con agua y tres limones debajo de tu cama, y haz una limpieza energética en tu espacio para renovar tu vibra.

Cáncer

Hoy es momento de soltar cargas que no te pertenecen. Ya basta de intentar solucionar los problemas de todos mientras tu propia vida está desordenada. Ayudar está bien, pero cuando ya pareces terapeuta, consejero, salvavidas y cajero automático, algo anda mal. Es crucial que pongas límites antes de terminar completamente agotado, como batería vieja que ya no rinde. En lo emocional, estás viviendo una montaña rusa: subes, bajas, te alteras, y terminas sin saber ni qué sientes. Esa inestabilidad viene de todo lo que has estado reprimiendo y que ya es hora de liberar.

Virgo

Ese asunto que te ha estado dando vueltas en la cabeza y robándote la calma por fin empezará a mostrar señales de mejora. Aunque al principio no se vea tan favorable como esperabas, no pierdas la paciencia. Recuerda que justo cuando todo parece más oscuro, es porque estás cerca de encontrar la salida. Es tiempo de cambiar de perspectiva y adoptar una actitud más positiva. Aprende a dejar ir lo que no puedes controlar y concéntrate en lo que sí depende de ti. Solo así descubrirás nuevas maneras de superar los retos que se te presenten.

Libra

Este es un buen momento para mirar hacia atrás y valorar todo lo que has logrado superar. Has avanzado mucho, y aunque no ha sido fácil, cada paso ha sido producto de tu esfuerzo, tus caídas y las lecciones que has aprendido en el camino. Agradece lo que hoy tienes, porque es fruto de tu resistencia y lucha. Pronto podrías recibir una noticia en el ámbito familiar que te remueva emocionalmente e incluso te haga sentir enojo o resentimiento hacia alguien cercano. Respira profundo, analiza la situación con calma y recuerda que no todo merece una reacción inmediata.

Escorpión

Tienes la mente llena de sueños y metas, todos compitiendo por tu atención, pero el verdadero problema es la falta de enfoque. Si sigues desperdiciando tu energía en cosas sin valor, nunca alcanzarás lo que realmente deseas. Es momento de dejar de aplazar lo importante y tomarte en serio tus objetivos: actúa con determinación, porque el tiempo no se detiene. Si quieres algo, ve tras ello con todo tu empeño. Y ojo, ten mucho cuidado con tus palabras, porque podrías decir algo que luego lamentes.

Sagitario

Una noticia dentro del entorno familiar servirá para fortalecer los lazos entre ustedes. También se percibe el cierre de un ciclo sentimental en la vida de alguien cercano. Además, se aproxima un reencuentro muy intenso con una persona del pasado; vívelo sin culpa ni arrepentimientos. Es posible que estos días te sientas algo nostálgico, pero tranquilo, la luz comenzará a regresar poco a poco. Permite que la vida te sorprenda y aprende a disfrutar tanto de lo que eres como de lo que está por llegar.

Capricornio

Se aproxima una noticia proveniente del extranjero que podría abrirte nuevas puertas y oportunidades. Si estás en una relación, mantente alerta: hay alguien que está entablando una conexión muy cercana con tu pareja y podría empezar a influenciarla más de lo debido. No permitas que heridas del pasado interfieran con tu presente. Aprende a vivir y valorar tanto los momentos buenos como los difíciles, sin perder de vista quién eres ni lo que deseas alcanzar. Aprovecha lo que la vida te está brindando ahora y disfrútalo al máximo.

Acuario

No permitas que tus amistades te aprovechen. Aléjate de las personas que no te aportan nada positivo y solo generan estrés. Cambia tu actitud y aprende a poner tus prioridades primero. Si aún no has logrado tus objetivos, quizás fue porque tomaste un camino incorrecto desde el inicio. Ahora es el momento de corregir ese rumbo y enfocarte en lo que realmente quieres. Aunque los problemas económicos pueden parecer difíciles, a principios de junio empezarás a ver una solución; solo debes estar preparado para no cometer los mismos errores otra vez.

Piscis

Deja de esperar que los demás cambien por ti o por alguien más, eso no sucederá. En cuanto a tu salud, presta más atención y cuida lo que hasta ahora has descuidado, pues es fundamental para que todo funcione bien en tu vida.

Es hora de que te pongas a ti mismo en primer lugar. Te preocupas demasiado por lo que otros piensan, pero eso realmente no debería importarte. La vida ha sido justa contigo, pero han sido tus propios errores los que te han alejado del camino correcto.

