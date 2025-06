Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de junio de 2025

Aries

No creas todo lo que te dicen; si no lo viste con tus propios ojos, no saques conclusiones ni inventes historias. En las noches tiendes a pensar demasiado, lo cual está afectando tu tranquilidad. En lugar de eso, concéntrate en disfrutar el presente como si fuera el último día. Ten cuidado con tus palabras y con quién las compartes, podrías lastimar a alguien que realmente te aprecia. Si estás en una relación, los celos o la distancia podrían generar conflictos; evita hacerte la víctima y mejor habla con sinceridad.

Tauro

Estás atravesando una etapa inestable que te tiene emocionalmente revuelto. Algunos días te sientes capaz de todo y otros ni siquiera la cafeína te motiva. Pero no te preocupes, es parte del camino. Es momento de pensar con más claridad y no permitir que la negatividad de quienes te envidian te afecte. Hay personas que no toleran tu brillo y lanzan indirectas constantemente, pero tú mantente firme en tus metas, porque al final el éxito se hace evidente y las malas vibras se les regresan.

Géminis

Eres alguien que no se guarda nada al hablar, lo cual puede ser tanto una virtud como un problema. Sueles decir las cosas sin filtro, y a veces tus palabras pueden herir más de lo que imaginas, así que procura ser más cuidadoso, no todos soportan tu sinceridad. Eso sí, tu habilidad para defender lo que te importa es admirable. Se vislumbra una entrada de dinero —quizás no una fortuna, pero sí suficiente para darte un respiro con tus gastos. Si estás en una relación, podrían surgir conflictos por un mensaje, llamada o chisme con malas intenciones.

Cáncer

Varios asuntos pendientes, como documentos o trámites, por fin comenzarán a resolverse. Además, podrías enterarte de algo impactante relacionado con alguien muy cercano; al principio te costará aceptarlo, pero los hechos hablarán por sí solos. En el amor, no te desanimes ni te subestimes. Es verdad que has tenido caídas dolorosas, pero eso no determina tu futuro sentimental. La felicidad ya está en tu camino, solo necesitas abrir los ojos y dejar de buscar donde no hay nada para ti.

Leo

Se aproximan cambios importantes y oportunidades poco comunes, como nuevas propuestas laborales o modificaciones en tu cargo y horarios. Aprovecha, pero no bajes la guardia. También hay señales de posibles molestias de salud o infecciones, así que cuida tu cuerpo: evita exponerte a cambios bruscos de clima y sé más selectivo con lo que comes en la calle, porque no todo lo que huele bien es bueno para ti.

Virgo

Mantente atento a tu familia, porque pronto podrían necesitarte más de lo habitual. Eres el apoyo principal, la guía, el que mantiene todo en orden, así que no te derrumbes ahora. Recuerda que la vida es una sola, y no estás aquí para quedarte con las ganas; si algo te mueve, hazlo sin miedo, a veces es mejor intentar y arrepentirse que quedarse con la duda. Una amistad podría alejarse debido a chismes sin fundamento... si no confía en ti, mejor que se aleje.

Libra

Deja de culparte por cosas que ya no tienen sentido, no necesitas cargar con responsabilidades que no te corresponden. Tienes lo necesario para ser feliz, pero tiendes a engancharte con lo que no funcionó. En estos días podrías sentirte un poco desanimado porque las cosas no salieron como esperabas, pero no olvides que tu actitud es clave para que el universo te escuche. También es momento de reflexionar, ya que a veces cambias de opinión con frecuencia, y eso puede desconcertar a quienes te quieren.

Escorpión

Se avecinan cambios que te sacudirán un poco, pero para bien: trámites y asuntos pendientes por fin se resolverán, facilitándote el camino. Sin embargo, en lo económico podrías enfrentar algunos momentos de apretón, así que controla tus impulsos y evita gastar de más. Te llegará la noticia de una ruptura amorosa cercana y una amistad podría buscarte para desahogarse, pero ten cuidado de no cargar con problemas ajenos cuando tú aún estás lidiando con los tuyos.

Sagitario

No olvides valorar a quienes estuvieron contigo en los momentos más difíciles. Aquellos que te apoyaron sin pedir nada a cambio valen mucho más que los conocidos de fiesta. En estos días podrías sentirte frustrado porque alguien cercano no se decide y te está usando emocionalmente… y tú lo estás permitiendo. Es momento de poner límites, o seguirás sintiéndote como una opción secundaria.

Capricornio

Es momento de dejar de idealizar a esa persona, porque lo que ves no es real, es solo una ilusión. Si no te está dando lo que realmente necesitas, no sigas insistiendo ni perdiendo tu tiempo. El amor no se trata de esperar eternamente a que alguien se decida; eso no es amor, es sufrimiento. Da el paso hacia un nuevo comienzo y aléjate de quienes no aportan nada positivo. Hay personas que solo estorban en tu camino y no te dejan avanzar. La vida no ha sido del todo justa contigo, pero aún puedes cambiar el rumbo.

Acuario

Es hora de dejar atrás el pasado, porque aferrarte a lo que ya quedó atrás solo te está frenando. Se acercan días positivos, pero necesitas esforzarte, ya que tus sueños no se harán realidad por sí solos. Habrá oportunidades para salir de fiesta, divertirte y, probablemente, acabar en la cama con alguien que apenas estás conociendo —tú sabes bien cómo te comportas cuando te animas un poco.

Piscis

Ten cuidado esta semana para no cometer errores frente a personas importantes, porque luego será difícil arreglar la situación. Se aproxima una conexión con alguien cercano; podría comenzar como amistad y luego encender una chispa, pero problemas familiares o viejas heridas podrían interferir y alejarlos. No permitas que nadie te menosprecie, recuerda que tienes un gran valor, aunque a veces lo olvides.

