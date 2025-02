Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de febrero de 2025

Aries

Los problemas familiares y los malos entendidos te harán reflexionar profundamente. Es importante que tomes un momento para meditar antes de tomar decisiones apresuradas. Además, es fundamental que cuides más de tu autoestima, ya que ha estado afectada por un tiempo, lo cual podría causarte tristeza, especialmente durante la noche.

En el ámbito amoroso y laboral, se presentarán cambios significativos. Si tienes pareja, es posible que enfrentes un desacuerdo debido a un malentendido, pero no te preocupes. Dale espacio y tiempo para que las cosas se calmen, ya que a veces es necesario esperar un poco más para que se resuelvan los sentimientos. Además, un chisme relacionado con una expareja podría llegar a ti, lo que podría agregar un poco de tensión a la situación.

Tauro

El regreso de amores del pasado traerá consigo grandes cambios que mejorarán tu situación financiera. Además, podrías soñar con un ser querido, ya sea un amigo o familiar que ya no está en este mundo, quien te enviará un mensaje importante. Es un momento para cuidar de tus emociones, ya que podrías resultar afectado si te dejas atrapar por alguien que no sabe lo que quiere ni hacia dónde va. Recuerda tu valor y no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres.

Tus pensamientos estarán en constante movimiento, especialmente si en el pasado dudaste de la persona que tienes a tu lado. Este será un tiempo de reflexión, donde es crucial que te mantengas firme en tus principios y no te dejes influir por situaciones o personas que no aportan claridad a tu vida.

Géminis

Es importante tener cuidado al exponer demasiado tus sentimientos a personas que apenas estás conociendo. Estás pasando por días de mucha reflexión y, posiblemente, problemas de insomnio que deberías atender con urgencia, ya que podrían derivar en episodios de ansiedad intensos. Es fundamental que no pongas a nadie en un pedestal si no lo merece, ni mendigues amor o cariño. No estás para rebajarte por alguien que ni siquiera haría un esfuerzo por ti.

Recuerda que la vida no siempre es fácil, y a veces se requiere mantener la distancia emocional para evitar situaciones que no te aportan nada positivo. Asegúrate de protegerte y priorizar tu bienestar.

Cáncer

Es crucial que cuides tu bienestar interior y dejes de lastimarte por personas que no lo merecen o que solo te generan dolor de cabeza. La vida es justa y te presentará grandes desafíos que te harán valorar lo que tienes, enseñándote a dejar de quejarte por las pequeñas cosas. Aprende a valorar lo que posees, porque mañana podrías perderlo, y esa lección será fundamental para tu crecimiento personal.

No dudes más de tu capacidad para lograr lo que deseas. Aunque nadie prometió que sería fácil, tienes la fuerza para superar cualquier obstáculo y salir adelante de la mejor manera. Sin embargo, te enfrentarás a la cancelación de un viaje o salida con amigos, lo que podría dejarte bastante frustrado o decepcionado.

Leo

Es posible que en estos días sientas nostalgia por alguien de tu pasado, e incluso podrías tener sueños premonitorios que te revelarán sucesos que están por venir. Es importante que evites hacerle daño a los demás, ya que si alguien lo hace contigo, el impacto será mucho más fuerte. Este es un momento para madurar, reconocer quién eres y valorar lo que realmente vales. Ya no estás para relaciones superficiales ni para perder tiempo con personas que no te aprecian ni hacen nada por ti.

En el ámbito familiar, enfrentarás problemas y malentendidos que te harán reflexionar profundamente. Es un tiempo de introspección en el que deberás tomar un paso atrás y dar espacio para que las emociones se calmen antes de tomar decisiones importantes.

Virgo

Es importante que prestes atención a dolores en la espalda y piernas, ya que podrían ser señales de que necesitas moverte más y hacer ejercicio. Si no tomas precauciones, podrías enfrentar problemas articulares en poco tiempo. En el amor, si aún sientes que hay algo importante, no dejes que se escape, ya que podrías arrepentirte si no actúas rápidamente. Las oportunidades tienen un tiempo limitado, así que si no logras concretar algo ahora, podría ser difícil hacerlo en el futuro. Aprovecha el momento antes de que sea demasiado tarde.

La vida ha sido difícil, pero has encontrado la manera de salir adelante y salir a flote. No permitas que el deseo de venganza nuble tu camino, ya que la vida se encargará de poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Es mejor seguir adelante con la cabeza en alto y no perder tu energía en quienes te hicieron daño.

Libra

Estos serán días de mucha reflexión y de considerar cambios laborales, ya que empezarán a desbloquearse muchas cosas que estaban estancadas. Sin embargo, es importante que no des por sentado lo que desconoces, especialmente si tienes pareja, ya que podrías crear una tormenta en un vaso de agua cuando en realidad no hay razón para preocuparte tanto.

Recuerda siempre quién eres y lo que vales. Ya no temas a los cambios que se avecinan, porque esos cambios traerán consigo nuevos resultados y emocionantes aventuras que enriquecerán tu vida con éxito y amor.

Escorpión

Una amistad te está mintiendo, así que no des por hecho algo que no has comprobado por ti mismo. No creas en chismes ni en todo lo que te dicen, ya que podrías estar malinterpretando la situación. Además, una amistad del pasado regresará a tu vida, pero será crucial que seas muy inteligente para no repetir los mismos errores y no caer en lo mismo nuevamente.

No confíes en quien aparece de repente y, sobre todo, no pongas a alguien como prioridad si te trata como una opción. Es hora de poner límites y cuidar de ti misma. Ya no te eches la culpa de todo lo que pasa a tu alrededor, porque algunas personas tienden a aprovecharse de tu buena voluntad. No dejes que eso te afecte y aprende a poner en su lugar a quienes intentan aprovecharse de ti.

Sagitario

Si tienes hijos, es importante que los cuides más de cerca y revises en qué actividades están involucrados, ya que podrías llevarte algunas sorpresas. Además, tendrás la oportunidad de modificar una conducta que no te está llevando a ningún lado y que podría estar afectando tu progreso.

Ten cuidado con posibles golpes o accidentes que podrían ocurrir debido a un descuido que podrías tener en cualquier momento. En este período, es mejor que te concentres en tus propios asuntos y dejes que el mundo siga su curso. No te preocupes por lo que los demás hagan con sus vidas. Se avecinan cambios importantes que te ayudarán a madurar mucho, y esa ingenuidad que te caracteriza empezará a desaparecer, permitiéndote ver las cosas desde una perspectiva más madura.

Capricornio

Una amistad estará muy cerca de ti, pero con la intención de obtener algo a cambio. Debes estar alerta y ser inteligente, ya que podrías compartir información que luego será utilizada en tu contra. Es importante que pongas límites y cuides lo que compartes con esta persona.

Además, haz algunos ajustes en tu hogar, como mover tu cama a una posición que te favorezca y colocar flores para atraer energía positiva a tu espacio. Por otro lado, un viaje que comenzará a planearse será mucho más exitoso de lo que esperas, así que prepárate para disfrutar de una experiencia que te traerá gratas sorpresas.

Acuario

No te recrimines por errores que no son tuyos, lo que ya pasó no se puede cambiar. Es momento de vivir el presente y disfrutarlo al máximo, sin cargar con lo que ya no tiene remedio.

En el ámbito económico, ten cuidado con una noticia que podría no beneficiarte mucho, así que mantén la calma y evalúa bien la situación antes de tomar decisiones. Una amistad se acercará a ti con chismes sobre exparejas y sus propios problemas amorosos; lo mejor es escuchar sin dar opiniones, ya que cualquier comentario podría meterte en problemas si aportas algo que no te concierne.

Piscis

Recibirás una noticia de un ex amor que te dejará muy pensativo o pensativa en estos días. Podrías empezar a enfrentar las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que esperas, así que es importante que tomes precauciones.

Habrá un reencuentro con amistades del pasado que te ayudará a sentirte bien, así que disfruta de esos momentos. Sin embargo, dos amores te pondrán en una encrucijada, haciendo que dudes de tus sentimientos y no sepas qué rumbo tomar. Ten cuidado con lo que dices, ya que algunas palabras podrían convertirse en chismes y generar conflictos más adelante. Tu intuición estará muy despierta, especialmente cuando llegue la hora de dormir, así que escucha tu instinto.

Con información de Nana Calistar.

