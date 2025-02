Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de febrero de 2025

Aries

Las personas recurren a ti con frecuencia porque siempre tienes un buen consejo para ofrecer, sin embargo, recuerda aplicarlos también en tu vida, ya que a menudo los compartes sin adoptarlos.

Busca el equilibrio en todo y no dejes que los comentarios o rumores de personas desocupadas afecten tu día. Se presentan grandes oportunidades para un viaje, un cambio de auto o de hogar, así que no dudes en darte esos pequeños gustos.

Tauro

Es momento de cambiar tu actitud hacia quienes te tratan bien, ya que tiendes a valorar más a quienes solo te causan daño y problemas.

Ten especial cuidado con proyectos de última hora, pues podrían no salir como esperas y afectar tu estabilidad económica.

Un amor del pasado reaparecerá, pero sabrás mantenerlo a raya, no temas expresar lo que sientes; con el tiempo, has endurecido tu corazón debido a quienes te han fallado o actuado con deslealtad.

Géminis

Procura vivir una vida más plena y feliz, disfrutando cada experiencia que se presente, ya sean éxitos o fracasos, pues de todo aprenderás algo positivo. Se aproxima un viaje fuera de la ciudad e incluso la posibilidad de un cambio de residencia, lo que traerá nuevas energías y amistades.

Habrá cambios de planes de última hora, descubrirás que una amistad hablará mal de ti, y un familiar enfrentará problemas de salud, pero logrará recuperarse. Ten precaución con posibles accidentes en el trabajo o en la calle, ya que podrías atravesar una racha de mala suerte.

Cáncer

Se acerca un viaje increíble para ti, en el que todo saldrá de maravilla y disfrutarás al máximo, es el momento ideal para retomar y finalizar proyectos que quedaron pendientes.

Una amistad podría pasar por una ruptura y necesitará de tu apoyo, no pretendas sentir algo que no es real, y evita exigir más de lo que estás dispuesto a ofrecer. En el amor, es clave que vayas con calma y no te precipites, pues apresurarte podría llevarte a cometer errores importantes.

Leo

Te espera un ciclo increíble, lleno de buena actitud, se avecina una semana intensa con grandes cambios, así que confía en tu capacidad para alcanzar tus sueños y metas. Los próximos días estarán cargados de energía positiva, con muchos planes que finalmente se concretan y un excelente panorama en lo laboral.

Es el momento ideal para alejarte de quienes han intentado afectarte con comentarios sin sentido. Ahora toca ser más fuerte que nunca y no permitir que nadie te trate como le dé la gana.

Virgo

Es momento de dejar atrás todo aquello que te ha lastimado y te ha impedido avanzar, cree en ti y en tus sueños sin sentir la necesidad de dar explicaciones a quienes no las han solicitado.

Se avecina la posibilidad de cambiar de residencia, así como la llegada de una nueva amistad que te ayudará a comprender muchas cosas. Un viaje en familia podría fortalecer su relación.

Sé prudente con tus gastos y compras para evitar salir perjudicada. Podrías experimentar cierto resentimiento hacia alguien que te traicionó, pero la vida les brindará una segunda oportunidad para corregir los errores.

Libra

A veces te sientes decaído al recordar lo que pudo haber sido, pero siempre hay una razón detrás de todo, y al final, eso te deja una gran enseñanza. Estás en un momento de cambios significativos, muchos de ellos muy positivos en el ámbito profesional.

Si tienes pareja, los celos aparecerán, pero una situación hará que se acerquen más que nunca, ten cuidado con los embarazos no deseados.

La claridad llegará a tu vida, y con ella, se caerá la máscara de una persona que considerabas importante, lo que te llevará a una gran decepción. No sigas a alguien que no te aportará nada positivo.

Escorpio

Si tienes pareja, la relación mejorará significativamente y una situación especial podría fortalecer aún más su vínculo, ten precaución al exigir a los demás lo que tú mismo no estarías dispuesto a ofrecer.

Es posible que enfrentes celos de una amistad que, en ocasiones, muestra interés sentimental por ti, mientras que en otras te ignora por completo. No trates de aparentar algo que no eres; enfócate en lo que realmente deseas y necesitas en tu vida, y se manifestará. Sin embargo, recuerda que los sueños se hacen realidad con esfuerzo y dedicación, no por simple azar.

Sagitario

En este momento, tu enfoque debe estar en tu crecimiento profesional y financiero, en lugar de buscar una pareja. Es un buen momento para tomar decisiones seguras respecto a esa compra que tienes en mente, ya que te beneficiará especialmente en el ámbito económico.

Podría surgir una oportunidad de cambio laboral, y aunque la incertidumbre pueda generarte tensión, afronta la situación con determinación y sigue lo que te dicte el corazón. Evita darle demasiadas vueltas a las cosas antes de dormir, disfruta el presente y confía en que Dios se encargará del futuro.

Tus sueños y metas dependen de ti, y no necesitas dar explicaciones a nadie para alcanzarlos.

Capricornio

Modifica tu actitud con quienes te tratan bien, ya que tiendes a valorar más a quienes solo te hacen daño y te generan preocupaciones, pareces inclinado a soportar el mal trato.

Pronto cambiarás tu manera de relacionarte con ciertas personas, y con razón; dejarás de engañarte y empezarás a darles el trato que realmente merecen.

Acuario

Se presenta una gran oportunidad de negocio en el ámbito de las ventas o relacionado con alimentos, con altas probabilidades de éxito y mejoras en la economía. En los próximos días, podrías recibir un ingreso extra o consolidar un emprendimiento.

Es importante que administres bien tu dinero, ya que podría desaparecer rápidamente, dejándote con deudas difíciles de manejar, no temas a los cambios, pues la vida te traerá momentos inolvidables junto a alguien especial que ya está o pronto llegará a tu vida. Deja de complicarte y aléjate de personas que solo te generan preocupaciones y no aportan nada positivo.

Piscis

No temas modificar hábitos que no te favorecen, pero hazlo siempre por y para ti, se avecina un viaje y la llegada de nuevas amistades, así que intenta ser más paciente y no irritarte por los errores ajenos.

Aprende a reconocer tu valor, no permitas que nadie te derrumbe ni te haga sentir menos. Estás entrando en una etapa intensa con altibajos: habrá días en los que nada te parecerá suficiente y otros en los que te sentirás en total armonía con los demás.

