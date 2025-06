Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de junio de 2025

Aries

La vida tiene una manera justa de devolver todo lo que has dado, aunque a veces tarde un poco en hacerlo. Cada esfuerzo, cada momento de resistencia y hasta esas lágrimas que ocultaste, pronto regresarán a ti transformadas en bendiciones auténticas y rodeadas de personas que sí valen la pena.

Este no es el momento de dudar ni de esconderte; es tiempo de reconectar contigo, de recuperar ese amor propio que quizás perdiste cuando alguien apagó tus ilusiones. No permitas que quienes solo aparecen cuando les conviene sigan teniendo espacio en tu vida. Si tú no te proteges, ¿quién lo hará?

Tauro

Se acercan días en los que mirar hacia dentro será inevitable. Tendrás que enfrentarte a ti mismo con sinceridad y decidir qué rumbo quieres tomar. Es hora de dejar claro lo que aún tiene espacio en tu vida… y lo que ya pesa más de la cuenta. Un viejo amor podría reaparecer, trayendo nuevas palabras y promesas. Solo tú sabrás si vale la pena volver a abrir esa puerta o dejarla cerrada con elegancia.

Tu autoestima está pidiendo atención. Has permitido que personas con energía negativa te hagan dudar de tu valor, y eso no puede continuar. No vuelvas a entregarte a quienes ya demostraron que no saben cuidar tu corazón. Eres bueno, sí, pero no ingenuo. Es momento de poner límites tan firmes como tu amor por el pan dulce.

Géminis

Bájale un poco al ritmo y a la intensidad, porque te estás acelerando sin motivo y viendo problemas donde no los hay. No proyectes tus enredos en personas que ni siquiera están involucradas. A veces te dejas llevar por amistades que no tienen tus mejores intereses en mente, y terminas metido en dramas más exagerados que una telenovela.

Tienes la costumbre de exagerar situaciones mínimas… y lo peor es que te las crees. Es momento de respirar, soltar tensiones y observar las cosas tal como son, no como tu mente las pinta. En lo sentimental podrías enfrentarte a un momento tenso, sobre todo si estás en una relación. Sé cuidadoso con tus palabras y acciones, porque una reacción fuera de lugar podría encender una tormenta innecesaria.

Cáncer

Si tu pareja no confía en ti, ese es un asunto que debe trabajar por su cuenta. No estás aquí para dar explicaciones constantes ni para calmar miedos que no te corresponden. Ya hablaste con claridad, así que si aún persisten las dudas, que encuentre ayuda... pero no en ti.

Por otro lado, alguien del pasado reaparece con el impulso justo que necesitas para retomar esa meta que dejaste en pausa, archivada en el rincón de los “algún día”. No vuelve para quedarse, pero sí para recordarte de lo que eres capaz y darte el empujón que te hacía falta.

Leo

Atención, porque un viejo amor está por volver a tocar tu puerta como si nada hubiera ocurrido. La decisión será tuya: puedes cerrarla sin remordimientos o darle una segunda vuelta al juego. Tal vez ahora las cosas se vean más prometedoras, pero no pierdas de vista los motivos que llevaron a esa persona a irse la primera vez. No repitas historias que ya te dolieron.

Virgo

Tu gente cercana —familia o amistades de verdad— será tu mayor sostén en estos días, así que no intentes aparentar que todo está bien cuando por dentro te sientes hecho pedazos. Permítete recibir cariño, también necesitas un descanso emocional.

Ten cuidado, porque podrías extraviar algo importante: desde el celular o las llaves… hasta la paciencia. Estás muy disperso y eso podría pasarte factura. Además, se destapará un chisme que te va a sorprender, relacionado con una traición amorosa dentro de tu círculo. Mantén la calma y la boca cerrada; mientras menos opines, menos te salpica.

Libra

Se te presentará la oportunidad de corregir errores del pasado y redirigir tu camino. No te hagas el desentendido, es momento de tomar las riendas y trabajar en ti: en tu crecimiento personal, tus metas y también en tus relaciones. Si no te enfocas, seguirás atrapado en los mismos patrones una y otra vez, como si corrieras en círculos.

En el terreno del amor, hay energía interesante moviéndose, pero si te gana la ansiedad podrías terminar eligiendo mal —otra vez. La impaciencia ya te ha hecho caer con personas que ni para práctica servían. Confía más en el tiempo divino y suelta el control; lo bueno llega cuando menos lo esperas.

Escorpio

Tienes un carácter fuerte y explosivo; basta una chispa para que ardas, y una vez que estallas, es difícil detenerte. Pero hoy más que nunca, necesitas aprender a pausar, respirar y pensar antes de reaccionar. Caer en provocaciones puede llevarte a cometer errores que luego ni cómo arreglar.

Además, hay una mujer de tez clara rondando con intenciones poco claras. No te fíes a la primera, porque podrías verte envuelto en problemas o quedar mal sin deberla. Recuerda: no todo es tu responsabilidad, así que deja de cargar lo que no te toca. Aprender a decir “no” también es un acto de autocuidado.

Sagitario

Eres capaz de ser el alma de la fiesta o el drama completo, según cómo te haya tratado el sueño y el día. Tu carácter, tan noble como explosivo, hace que nadie sepa con qué versión de ti se va a encontrar. Aunque muchos no te entienden, tú sabes que das todo, pero también sabes cuándo retirarlo si te fallan.

Eres trabajador y siempre le pones ganas, pero tu problema es que quieres que todo pase rápido, como un buen taco al pastor: caliente y al instante. La vida no siempre funciona así; a veces hay que dejar que las cosas se cocinen a fuego lento para que salgan mejor. Prepárate, porque pronto recibirás recompensas por algo bueno que hiciste tiempo atrás, aunque no lo recuerdes.

Capricornio

Tu carácter es como el chile habanero: lleno de sabor pero con un buen toque picante. Si no te controlas, podrías meter la pata feo. No dejes para después lo que puedes arreglar hoy, porque no estás aquí para perder tiempo ni para que te pasen por encima. El mundo necesita conocer de qué estás hecho, y este es el momento de mostrarlo.

Deja de llorar por quien solo te trajo problemas; el que se fue sin decir adiós, que no regrese ni por equivocación. No naciste para suplicar amor ni para rebajar tu valor por nadie. Si tu pareja anda tóxica o hay alguien más involucrado, pon las cosas claras o toma la decisión de cortar por lo sano.

Acuario

Sentirás ganas de buscar a alguien del pasado, pero antes de sumergirte en esos recuerdos, recuerda por qué esa persona se fue y por qué te fue mejor sin ese peso. A veces extrañamos hasta lo que nos rompió, solo porque recordamos momentos bonitos. Mejor no revivas eso; ya dejaste esa carga atrás, no la vuelvas a cargar.

Tus finanzas mejorarán y podría surgir la oportunidad de un viaje que te traerá aire nuevo y renovación. Alguien importante aparecerá para darte ese empujón que necesitas para levantarte y comerte el mundo. Esa persona te inspirará a sacar lo mejor de ti y a hacer cosas increíbles.

Piscis

Cuida tu corazón, que anda más golpeado que toalla de gimnasio. Has estado muy expuesto emocionalmente y si no pones límites, podrías enfrentarte a bajones bastante fuertes. Si estás soltero o soltera, disfruta este momento de calma; no te apresures a meterte en relaciones solo por miedo a la soledad, porque a veces buscar amor a cualquier costo solo te roba la paz. Recuerda: no todo lo que brilla es compañía verdadera.

Se vienen días prometedores para tus proyectos y negocios; esa idea que tenías guardada empieza a tomar forma. Dale con todo y no te rindas. Eso sí, cuida cómo te relacionas con tus amigos, porque un comentario mal dicho podría dejarte en mala posición y después te costará arreglarlo.

