Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de febrero de 2025

Aries

Es hora de dejar atrás el pasado y enfocarte en tu futuro, visualizando a dónde deseas llegar. Recuerda que si no cuidas de ti, podrías ganar peso rápidamente, así que pon atención a tu dieta. Establece metas claras y trabaja para alcanzar tus sueños, sin rendir cuentas a quienes no te lo piden ni dejando que te menosprecien quienes no valoran tu esfuerzo. Podrías sentir nostalgia por una persona importante de tu pasado, pero mientras te aferres a ese recuerdo, no podrás avanzar y crear algo nuevo.

Tauro

Atención con una noticia relacionada con tus finanzas, ya que no será nada positiva y podría golpearte fuerte. Es momento de empezar de nuevo, de perdonar los errores que te han afectado y disminuido tu bienestar. Recuerda que solo tienes una vida y nadie tiene derecho a vivirla por ti. Aprende a ser feliz tanto en soledad como en compañía. No sigas buscando cariño, amor y atención de personas que no te valoran. Date tu lugar, valórate y ámate profundamente, porque nadie lo hará por ti. Quien realmente te quiera, luchará por ti y valorará lo que eres.

Géminis

Es el momento de mirar hacia el futuro, deja atrás el dolor del pasado. Cambia tu actitud y busca aquello que realmente impulse tu vida y transforme tu mundo. Es hora de ver la vida desde una nueva perspectiva. Se avecinan cambios en el ámbito laboral. Recuerda que no naciste para ser sumiso, las personas que te han rodeado han influido en tu carácter. No permitas que nadie te haga sentir menos y siempre expresa lo que sientes.

Cáncer

Ten cuidado, dos de tus amistades están hablando mal de tu familia. Es hora de cambiar tu actitud hacia ti mismo, es momento de crecer y no repetir los mismos errores. En cuanto a tus finanzas, experimentarás una mejora significativa en las próximas semanas. Reflexiona sobre lo que te quedó pendiente este mes de febrero y busca la manera de resolver esos asuntos antes de que termine el mes. Ten precaución con las personas que dejas entrar a tu hogar, ya que algunas podrían tener intenciones ocultas y buscar perjudicarte. Además, si has soñado con personas que ya han fallecido, es un signo de que necesitan luz en su camino; enciende una vela por ellas.

Leo

Es posible que sientas incertidumbre en el ámbito laboral y de los negocios, pero no te desanimes, ya que en poco tiempo llegará una oportunidad para tu crecimiento económico. Estarás junto a una persona que realmente vale la pena para ti. La luna en cuarto menguante te favorecerá en temas de dieta, proyectos y eliminación de lo que ya no te sirve. Aprovecha esta energía para sacar el máximo beneficio en estos aspectos.

Virgo

Presta atención a tu alimentación, ya que podrías ganar peso rápidamente si no tienes cuidado. Deja de pensar que el amor no está hecho para ti, porque tarde o temprano te darás cuenta de lo contrario. Ten precaución con pagos y deudas, ya que podrías enfrentarte a problemas financieros. No te sigas preocupando por asuntos que no te afectan directamente; enfócate en ti y en tu familia, y deja que lo demás siga su curso.

Libra

No dejes que nadie te arrebate las ganas de ser feliz. Tu carácter es lo que te define como persona, y tus acciones demostrarán de qué eres capaz y hasta dónde puedes llegar. No te dejes manipular por quienes solo buscan perjudicarte. Además, no tomes decisiones apresuradas; es importante que analices todo detenidamente antes de decir sí o no. Evita compartir detalles de tus proyectos, ya que las envidias y las malas energías podrían afectarlos.

Escorpio

Si no tienes pareja, aprende a no mendigar cariño, amor ni atención, porque no naciste para eso. Reconoce tu valor y date tu lugar. Recuerda que eres tú quien debe elegir a la persona que estará a tu lado, no tus amigos ni los vecinos. Sigue lo que te dicta tu corazón y ve tras lo que realmente deseas. Ten cuidado con los conflictos con tu pareja, ya que podrías cometer errores serios. Te llegará un ingreso extra, pero no lo gastes en cosas innecesarias. Además, presta atención a una amistad que ha estado deprimida, ya que su estado de ánimo podría influir negativamente en ti y generar desórdenes emocionales.

Sagitario

Ten cuidado con lo que prometes, ya que podrías quedar en deuda con personas importantes para ti. Se presentarán muchas oportunidades tanto en el amor como en juegos de azar, pero debes ser muy inteligente al elegir en qué apostar. Si la persona que te interesa no muestra el mismo interés, recuerda que si realmente te importa, debes demostrarlo. Está naciendo un sentimiento mutuo que podría fortalecerse más rápido de lo que imaginas.

Capricornio

A veces eres demasiado directo o directa con las personas, lo que puede lastimarlas sin que lo intentes. Es importante que cuides más tu carácter y la forma en que te expresas. Ten precaución con enfermedades de transmisión íntima, que podrían estar presentes. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos románticos por ti. Si no te interesa y no tienes intenciones serias, no des señales equivocadas que puedan hacerle pensar que le importas, ya que podrías terminar lastimando a esa persona.

Acuario

Tu familia podría necesitarte más que nunca en los próximos días, así que no la descuides; recuerda que es lo más valioso que tienes en este momento. Es tiempo de poner en balance tu vida y buscar la paz que perdiste hace tiempo, no por culpa de los demás, sino por tus propias decisiones. Se aproximan cambios en tu estado de ánimo; podrías sentirte algo bipolar y decaído. Cuando necesites un consejo, busca a esa amistad que siempre ha estado a tu lado. Evita consultar a la persona equivocada, ya que podrías cometer grandes errores.

Piscis

Ten cuidado con caídas y golpes, ya que podrían ser frecuentes en estos días. Presta atención a un sueño que tendrás, pues te dará respuestas a algunas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir. Ya no dudes más y ve por lo que realmente quieres y sientes. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y salir. Aunque el amor ya no sea una necesidad para ti, también podría ayudarte a sanar conflictos del pasado y aliviar tu soledad.

