Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de junio de 2025

Aries

En el aspecto económico, es momento de tener precaución. Se avecina una temporada complicada, y si no controlas tus gastos, podrías terminar con algunas deudas pendientes. En el amor, si estás soltero y no logras conectar con alguien, no se trata de mala suerte, sino de que tus celos pueden ser excesivos —casi como una madre mexicana cuidando a su hija—, y eso puede alejar a los demás. En cuanto a tu salud, podrías experimentar molestias respiratorias, así que es importante que te cuides, ya que necesitarás estar en buena forma durante las próximas semanas. Además, no es el mejor momento para hacer viajes espontáneos; es mejor planear con calma antes de aventurarte.

Tauro

Si tienes pareja, es momento de actuar con madurez: deja de coquetear en redes como si estuvieras soltero, porque podrías ser descubierto y la vergüenza será grande. Una amistad cercana podría estar pasando por un mal momento sentimental y necesitará de tu apoyo emocional. Recuerda que sin confianza, ninguna relación sobrevive, así que mantente alerta. Por otro lado, es posible que tu ex empiece a darse cuenta de lo que perdió y busque volver; tú decidirás si vale la pena abrirle de nuevo la puerta.

Géminis

Estás por tomar una decisión importante que influirá mucho en tu futuro, así que piensa con lógica más que con emociones para evitar arrepentimientos. En el amor, se avecina una grata sorpresa, pero necesitas estar abierto y sin miedo para disfrutarla plenamente. Se aproximan transformaciones significativas y positivas, momentos en los que finalmente comprenderás por qué algunas cosas no sucedieron como esperabas y por qué otras se dieron de manera perfecta.

Cáncer

No dejes que el miedo te frene y termine apagando tus sueños. Estás en el momento perfecto para tomar esa decisión que tanto has estado considerando. En estos días, tu familia jugará un papel importante, aunque alguno de sus miembros podría sacarte de quicio con comentarios fuera de lugar. Trata de no tomártelo demasiado personal, cada quien habla desde su perspectiva. Además, hay pagos pendientes o deudas que necesitarás atender pronto si no quieres vivir con preocupación constante.

Leo

Ten cuidado con los juegos de azar, porque no estás en tu mejor momento para arriesgar dinero; si apuestas por impulso, podrías lamentarlo. Es mejor que mantengas una actitud positiva y tomes decisiones con calma y estrategia, porque si no te esfuerzas, podrías quedarte estancado. Hay buenas posibilidades de que se presente un viaje al extranjero pronto, pero eso dependerá de que no cometas errores antes.

Virgo

Evita involucrarte en proyectos o negocios poco claros en este momento, ya que podrías terminar perdiendo más que solo tiempo. Están circulando chismes o comentarios malintencionados dentro de tu familia, con la intención de hacerte sentir mal o culparte de cosas que no te corresponden. Además, presta atención a una persona cercana de tez clara que aparenta ser inofensiva, pero que por detrás podría estar creando drama a tus espaldas.

Libra

Te enterarás de que una amistad terminó su relación, y aunque quieras hacer como que no te afecta, eso te hará reflexionar sobre tu propia vida amorosa. Mantente alerta con alguien de piel morena o aperlada que está tratando de sacarte información personal, no con buenas intenciones, sino para divulgarla. No permitas que personas chismosas entren en tu vida, ni te dejes engañar por quienes usan palabras bonitas para manipularte. Recuerda que no todas las sonrisas vienen de gente sincera.

Escorpión

Ten cuidado con personas cercanas que podrían causarte problemas por divulgar información que debería mantenerse en privado. Si estás pensando en iniciar un negocio o proyecto, no lo dejes de lado, ya que podría ser la oportunidad económica que estás esperando. También presta atención a posibles accidentes, ya sean físicos o emocionales, porque andas algo distraído y eso podría llevarte a situaciones complicadas si no aterrizas bien tus ideas.

Sagitario

Una amistad llegará con el rumor de que tu ex o alguien cercano ha estado hablando de ti, y aunque intentes mostrarte indiferente, eso te va a sacudir emocionalmente. Muchos de tus conflictos surgen porque sueles dejar cosas inconclusas o te echas para atrás justo cuando debes dar el paso decisivo, a veces ahogándote en problemas menores. Es momento de enfocarte en tus metas y avanzar sin dejarte frenar por la opinión de los demás. Tu familia es tu principal motivación, pero no permitas que la presión que sientes te apague.

Capricornio

Prepárate para una invitación a una fiesta o reunión que podría romper tu rutina de forma inesperada (y no solo con el baile). Una amistad terminará su relación, y tú podrías convertirte en su confidente, su apoyo emocional e incluso una distracción importante. Pon atención a tus pensamientos, porque últimamente estás atrayendo situaciones negativas debido a tu baja energía emocional. Es momento de soltar todo lo que te está frenando: personas, objetos o ideas que ya no aportan nada. Haz una limpieza profunda, tanto emocional y mental como física… incluso del clóset, si hace falta.

Acuario

Debes aprender a poner límites claros con las personas. No todos merecen un trato especial ni que te pongas en segundo plano, especialmente si ni siquiera te valoran lo básico. Evita involucrarte en amores prohibidos; si quien te interesa ya está en pareja, mejor aléjate porque el karma no falla. También hay riesgo de perder algo valioso o tener algún disgusto si no controlas tus acciones. En el trabajo se esperan cambios, pero no todos serán positivos, así que mantente alerta y no confíes en quienes solo sonríen para protegerse.

Piscis

Eres bastante terco, y para acabarla, tu mente casi siempre está en la comida… quizá por eso sigues soltero. Aunque, la verdad, no necesitas compañía para disfrutar; aprovecha esta etapa para fortalecer tu amor propio… y también para consentir un poco a quien se deje. Se avecinan mejoras significativas en tu economía, pero si sigues comiendo en exceso o sin medida, tu cuerpo te lo hará notar y con fuerza.

